Reggeli összefoglaló (16.01.2026)

Az amerikai részvényindexek jelentősen emelkedéssel zártak, folytatva a Wall Street fellendülését. Az emelkedés egyik fő hajtóereje a technológiai részvények újbóli optimizmusa volt, ami az indexek szilárd teljesítményét támogatta. Az S&P 500 közel 0,3%-kal, a Nasdaq több mint 0,2%-kal emelkedett, a Dow Jones pedig 0,6%-os emelkedéssel állt az élen.

Az új amerikai munkanélküliségi kérelmekről szóló adatok rávilágítottak arra, hogy a Fed-nek van tere arra, hogy türelmes maradjon a jövőbeli politikai döntések meghozatalában.

A kérelmek 200 000 alá csökkentek, ami jóval a 215 000-es piaci várakozás alatt van. Az áprilisi kamatcsökkentés esélye 40% alá csökkent, ami azt jelzi, hogy a piac egyre inkább számol a Fed további lazításával.

Annak ellenére, hogy a Trump-kormányzat biztosítékot adott arra, hogy nem avatkozik be Iránban, a geopolitikai kockázat továbbra is magas. A jelentések szerint Netanjahu miniszterelnök a csapások elhalasztására törekedett, ami arra utal, hogy az eszkaláció vagy az USA fokozott katonai jelenlétének lehetősége továbbra is fennáll a régióban.

Az ázsiai tőzsdék vegyesen zártak. A technológiai részvények, különösen a chipgyártók erősödtek a TSMC vártnál jobb eredményeit követően, míg a legtöbb nemzeti index, köztük a Nikkei 225, a Hang Seng és a Shanghai Composite csökkenéssel zárta az ülést. Kivételt képezett az ausztrál S&P/ASX 200, amely közel 0,5%-kal emelkedett.

Devizák: A japán jen erősödött az ázsiai ülés során, miután a pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy minden lehetőség az asztalon van, beleértve az USA-val való esetleges közös beavatkozást is a túlzott devizagyengülés megakadályozása érdekében. A jen nyereségét támogatták azok a jelek is, amelyek szerint a Bank of Japan felgyorsíthatja a kamatemeléseket.

Kanada és Kína lépéseket jelentett be a kétoldalú kapcsolatok javítására, szorosabb együttműködést fontolgatva a mezőgazdasági és az energiaágazatban.

A Kínai Népi Bank (PBOC) a mai napra 7,0078 USD/CNY referenciaárfolyamot állapított meg, a 6,9722-es előrejelzések felett.

Az amerikai kereskedelempolitikával kapcsolatos aggodalmak újra felszínre kerültek, miután a Fehér Ház jelezte, hogy az AI-chipekre kivetett vámok csak az „első lépés” egy szélesebb, a félvezető-ágazatot célzó stratégiában.

A nemesfémek piacán az arany unciánként 4600 dollár alá esett, az ezüst több mint 2%-kal 90 dollár közelébe esett, a palládium mintegy 5%-kal 1730 dollárra, a platina pedig több mint 3,5%-kal 2320 dollárra csúszott.

Kriptovaluták: A Bitcoin enyhén, 0,1%-kal emelkedett, míg az Ethereum nagyjából változatlan maradt.

