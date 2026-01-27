Reggeli összefoglaló (27.01.2026)

Az amerikai indexek határidős ügyletei a mai Fed-ülés és a Magnificent 7 szerdán esedékes eredményeinek nyomása ellenére tovább növelik nyereségüket (US100 +0,6%, US2000 és US500 +0,4%, US30 +0,3%).

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta, hogy Donald Trump telefonbeszélgetést folytatott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel a Kanadát célzó kereskedelmi fenyegetések tegnapi hullámát követően. Carney később úgy nyilatkozott, hogy Trump retorikája nagyrészt egy tárgyalási stratégia része.

Donald Trump bejelentette, hogy a dél-koreai árukra (autók, fűrészáru, gyógyszerek) kivetett vámokat 15-ről 25 százalékra emeli, válaszul arra, hogy a parlament továbbra sem ratifikálja a tárgyalásos kereskedelmi megállapodást.

Az ázsiai piacok követték a tegnapi erős Wall Street-i ralit, amelyet a szilárd amerikai vállalati eredmények hajtottak. A japán JP225 1,45%-kal emelkedett, a dél-koreai Kospi Trump vámfenyegetései ellenére akár 2,6%-ot is ugrott, a HK.cash pedig 1%-ot nyert, míg a szárazföldi Kínában vegyes volt a hangulat. A technológiai szektor erőssége ellensúlyozta az autóipar gyengeségét.

A devizapiacon: Az USDJPY megállítja a csökkenést, miután három napig tartó éles eladási hullámot követően a Japán potenciális devizapiaci beavatkozással kapcsolatos aggodalmak miatt (-2,7% péntektől tegnapig; +0,3% ma). A dollárindex stagnál, míg az AUD ismét a legerősebb G10 deviza az ülés kezdetén (AUDJPY +0,4%, AUDCAD +0,3%). Az EURUSD stabilan 1,187 körül mozog.

A nemesfémek nem mutatják a szünet jeleit, a kereskedelmi feszültségek kiújulása által támogatva: az arany 1,5%-kal 5.087 dollárra emelkedik, míg az ezüst 5,8%-kal 110 dollárra ugrik. A platina 4,6%-kal emelkedik a tegnapi korrekció után.

Az energiahordozók enyhén csökkennek: a Brent és a WTI nyersolaj 0,7-0,8% körüli mértékben esik, míg a NATGAS már a második egymást követő napon esik, további 2,7%-kal.

A kriptodevizák volatilitása visszafogott: A Bitcoin 0,2%-kal 88 300 dollárra emelkedik, míg az Ethereum stagnál a 2925 dollár közelében.

