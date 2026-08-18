Reggeli összefoglaló: A Brent-olaj ára meghaladta a 91 USD-t (2026. augusztus 18.)

📈 Részvénypiacok és részvények Az amerikai óriásvállalat, az Nvidia akár 105 milliárd dollárt is befektethet egy 8 GW teljesítményű adatközpont-komplexum kiépítésébe Ohióban, amelyet az OpenAI bérelne, miközben a Microsoft és a Salesforce a Darwinbox platform felvásárlását fontolgatja a vállalat tőzsdei bevezetése előtt.

egy kiépítésébe Ohióban, amelyet az bérelne, miközben a a fontolgatja a vállalat tőzsdei bevezetése előtt. Az Anthropic évesített, ismétlődő bevétele (ARR) július végén meghaladta a 65 milliárd dollárt , ami több mint hétszeres növekedést jelent az év végi szinthez képest, tovább erősítve az optimizmust a tervezett IPO előtt.

, ami több mint jelent az év végi szinthez képest, tovább erősítve az optimizmust a tervezett IPO előtt. Az ázsiai indexek jelentős esést könyveltek el: a japán Nikkei 225 több mint 1,6%-ot esett (a Kioxia és a Murata részvényeinek jelentős eladásai mellett), a dél-koreai KOSPI 1,1%-kal csökkent , míg a kínai technológiai vállalatok, köztük a JD.com és a Meituan , szintén eladási nyomás alá kerültek.

(a részvényeinek jelentős eladásai mellett), a dél-koreai , míg a kínai technológiai vállalatok, köztük a , szintén eladási nyomás alá kerültek. A Wall Street eladási nyomás alatt zárta a kereskedést: az S&P 500 7742 pontra (-0,3%) , a Nasdaq 100 29 898 pontra (-0,6%) esett, míg a Microsoft részvényei több mint 3%-kal, 480 dollárra csökkentek.

, a esett, míg a csökkentek. Az európai CAC 40 index 0,79%-kal esett, mivel a 2027-es költségvetéssel kapcsolatos politikai vita következtében növekedtek a francia államkötvényekkel (OAT) szembeni short pozíciók. 🏛️ Makrogazdaság A globális kötvénypiacokon erős eladási hullám figyelhető meg: az amerikai 30 éves kötvény hozama elérte az 5,3%-ot , ami 2007 óta a legmagasabb szint, miközben a japán 10 éves kötvényhozamok megközelítették a 2,95%-ot, ami három évtizede nem látott szint.

, ami 2007 óta a legmagasabb szint, miközben a japán 10 éves kötvényhozamok megközelítették a 2,95%-ot, ami három évtizede nem látott szint. Globálisan egyértelműen csökken az amerikai államkötvények állománya. Júniusban az állomány 9,299 billió dollárra csökkent , amit a japán, brit és kínai befektetők portfóliócsökkentése okozott. Az ING elemzői szerint ez meghosszabbíthatja a kötvények eladási hullámát, magasabb hozamokat eredményezve, ami többek között az arany árfolyamára is hatással lehet.

, amit a japán, brit és kínai befektetők portfóliócsökkentése okozott. Az ING elemzői szerint ez meghosszabbíthatja a kötvények eladási hullámát, magasabb hozamokat eredményezve, ami többek között az arany árfolyamára is hatással lehet. A Goldman Sachs szerint a Fed esetleges kamatemelése rendkívül valószínűtlen a gyenge inflációs adatok miatt, ugyanakkor a piac tart a nyersanyagok által okozott költségnyomástól a Jackson Hole-i szimpózium előtt.

szerint a Fed esetleges kamatemelése rendkívül valószínűtlen a gyenge inflációs adatok miatt, ugyanakkor a piac tart a nyersanyagok által okozott költségnyomástól a Jackson Hole-i szimpózium előtt. A kínai hatóságok fogyasztásösztönző tervet mutattak be megyei szinten, miközben a PBoC az LPR-kamat csökkentését fontolgatja, és a fő likviditási eszközt az overnight reverse repo műveletek irányába helyezné át. 🛢️ Nyersanyagok A Brent nyersolaj ára gyorsuló emelkedést mutat, 91 dollár fölé került hordónként, miközben a WTI 84 dollár felett maradt a Hormuzi-szorosban történt kereskedelmi hajó elleni támadást és a 60 napos amerikai–iráni memorandum lejártát követően, amely gyakorlatilag már korábban is érvényét vesztette. Ugyanakkor jelenleg nem tűnik valószínűnek, hogy az Egyesült Államok erőteljesebb csapás mellett döntene.

hordónként, miközben a maradt a Hormuzi-szorosban történt kereskedelmi hajó elleni támadást és a 60 napos amerikai–iráni memorandum lejártát követően, amely gyakorlatilag már korábban is érvényét vesztette. Ugyanakkor jelenleg nem tűnik valószínűnek, hogy az Egyesült Államok erőteljesebb csapás mellett döntene. Bár hivatalos tárgyalások nem zajlanak, közvetítőkön keresztül folynak egyeztetések. Olyan híresztelések jelentek meg, amelyek szerint Irán ellenőrizné a Hormuzi-szorosba belépő hajókat, Omán pedig a kilépőket, amerikai részvétellel. A hírek szerint Irán elutasította a javaslatot.

Az amerikai dízel crack spread rekordmagasságba, hordónként 102,20 dollárra emelkedett a geopolitikai feszültségek, valamint a mezőgazdaságban és a hajózásban tapasztalható csúcsidőszaki kereslet miatt.

a geopolitikai feszültségek, valamint a mezőgazdaságban és a hajózásban tapasztalható csúcsidőszaki kereslet miatt. Az arany 4392 dollár környékére esett vissza , miközben erős technikai ellenállással szembesül 4500 dollárnál, annak ellenére, hogy a jegybankok kereslete a második negyedévben közel 300 tonnát ért el, a Wells Fargo pedig 4900–5100 dolláros 2026-os célárat tart fenn.

, miközben erős technikai ellenállással szembesül 4500 dollárnál, annak ellenére, hogy a jegybankok kereslete a második negyedévben ért el, a 2026-os célárat tart fenn. A réz továbbra is kínálati válsággal küzd , miközben az LME-n jelentősen nőttek a spreadek, a BHP pedig bejelentette, hogy a réz megelőzte a vasércet a vállalat fő profitforrásaként.

, miközben az LME-n jelentősen nőttek a spreadek, a a vállalat fő profitforrásaként. A mezőgazdasági nyersanyagok piacán erős emelkedés látható: a kakaó 5,09%-kal (+9,94% heti szinten), míg a narancslé 3,18%-kal emelkedett. 💱 Devizák Az Indiai Központi Bank (RBI) devizapiaci intervenciót hajtott végre , dollárokat értékesítve a rúpia gyengülésének mérséklése érdekében. Az USDINR a csúcsok közelében mozog a tőkekiáramlás és a magas olajárak miatt.

, dollárokat értékesítve a rúpia gyengülésének mérséklése érdekében. Az USDINR a csúcsok közelében mozog a tőkekiáramlás és a magas olajárak miatt. Az USDJPY árfolyama 159,7 körül ingadozik , a jen kéthetes mélypontjai közelében maradva, miközben a korábbi közös amerikai–japán intervenciók hatása fokozatosan elhalványul.

, a jen kéthetes mélypontjai közelében maradva, miközben a korábbi közös amerikai–japán intervenciók hatása fokozatosan elhalványul. Az új-zélandi dollár (NZDUSD) 0,5900 alá esett a kínai júliusi kiskereskedelmi forgalommal és ipari termeléssel kapcsolatos csalódást keltő adatok után.

a kínai júliusi kiskereskedelmi forgalommal és ipari termeléssel kapcsolatos csalódást keltő adatok után. Intézményi elemzések szerint középtávon gyengülhet az amerikai dollár az EUR-val és a GBP-vel szemben (Westpac), miközben az EURAUD carry trade pozíciók vonzónak tűnnek, 1,53-as célárral (Morgan Stanley). ₿ Kriptovaluták A Bitcoin 64 000 dollár felett konszolidál , miközben a Fundstrat legalább 30%-os volatilitásnövekedést prognosztizál a következő két hónapban.

, miközben a prognosztizál a következő két hónapban. Az altcoinok piacán eladási hullám látható, amelyet a Gala (-15,53%) és a Filecoin (-7,76%) vezet. 🌍 Geopolitika Egy kereskedelmi hajón történt robbanás a Hormuzi-szorosban (a gépház megsérült, a legénység egy tagja életét vesztette) egybeesett az amerikai–iráni tűzszünet lejártával és a washingtoni fenyegetésekkel, jelentősen növelve a konfliktus eszkalációjának kockázatát.

(a gépház megsérült, a legénység egy tagja életét vesztette) egybeesett az és a washingtoni fenyegetésekkel, jelentősen növelve a konfliktus eszkalációjának kockázatát. Több mint 180 drónt lőttek le a Moszkvai régió felett egy nagyszabású támadás során, amely többek között a Wildberries vállalat logisztikai központját is eltalálta. 🔭 Megfigyelésre javasolt piacok WTI nyersolaj — közvetlen kitettség a Hormuzi-szoros geopolitikai kockázatának , miközben az árfolyam kéthetes csúcsokat tesztel 84 dollár felett .

— közvetlen kitettség a , miközben az árfolyam kéthetes csúcsokat tesztel . Réz — rendkívül magas z-score (+3,23) , az LME spreadjeinek szűkülése, valamint a BHP profitstruktúrájának átrendeződése .

— rendkívül magas , az LME spreadjeinek szűkülése, valamint a . Gala — az árfolyam jelentős esése miatt a z-score jóval az átlag alá került (-1,45) , ami kapitulációs kockázatot vagy short squeeze lehetőségét teremtheti meg.

— az árfolyam jelentős esése miatt a , ami kapitulációs kockázatot vagy short squeeze lehetőségét teremtheti meg. Nikkei 225 — az index 1,62%-os esése, miközben a z-score rendkívül magas (+3,49), a japán államkötvény-hozamok pedig többéves csúcsokra emelkednek.



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