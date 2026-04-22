Reggeli összefoglaló 🗽A Wall Street-i indexek tovább emelkednek, miután meghosszabbították az amerikai–iráni fegyverszünetet (22.04.2026)

Az amerikai részvényindex-határidős jegyzések emelkedtek, miután Donald Trump bejelentette az Iránnal kötött tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, amit a piac a geopolitikai feszültségek átmeneti enyhüléseként értelmezett. Az amerikai kereskedési nap után a Tesla (TSLA.US) és az IBM (IBM.US) gyorsjelentései várhatók, miközben a mai makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény marad.

A gyakorlatban a befektetők mérsékelt kockázatvállalási hajlandóság-visszatéréssel reagáltak. Az S&P 500 határidős jegyzése 0,2%-kal emelkedett, míg a Nasdaq 100 futures 0,3%-os növekedést mutatott, ahogy a piacok elkezdték árazni azt a forgatókönyvet, amelyben az enyhülő feszültségek csökkenthetik az olajárakra nehezedő nyomást és támogathatják a gazdasági növekedési kilátásokat.

Ezzel párhuzamosan az amerikai dollár gyengült, ami általában a menedékeszközöktől való részleges elmozdulást tükrözi, ahogy a piacok a védekező pozíciókból egy óvatosabb „risk-on” környezet felé mozdulnak el.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a felpattanás egy gyengébb kereskedési napot követett. Az amerikai irányadó indexek kedden egymást követő második napjukon estek, mivel az amerikai–iráni tárgyalások körüli bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorolt a befektetői hangulatra.

Az árupiacon a helyzet továbbra is feszült maradt. A Brent nyersolaj ára hordónként 98 dollár körül mozgott, ami azt jelzi, hogy a rövid távú hangulatjavulás ellenére a piacok még mindig jelentős geopolitikai kockázati prémiumot áraznak a Közel-Kelet kapcsán.

Ázsiában a hangulat visszafogott maradt. Az MSCI Asia Pacific Index kedden 0,7%-kal csökkent, követve a Wall Street korábbi esését, miközben a befektetők azt mérlegelték, meddig húzódhat el a közel-keleti konfliktus és milyen hatással lehet a globális gazdaságra.

Európában a kereskedési kilátások szintén óvatosak voltak. Az amerikai piacok emelkedése ellenére az európai részvények enyhe csökkenéssel nyithatnak, ami arra utal, hogy a globális piacok még nem tekintik teljesen megoldottnak a helyzetet.

Trump bejelentése egyszerre volt megnyugtató és kétértelmű. Egyrészt megerősítette a tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását Iránnal, másrészt a tárgyalások lassú előrehaladását a teheráni vezetés „súlyosan megosztott” struktúrájának tulajdonította.

Piaci szempontból fontos, hogy az Egyesült Államok a további katonai csapások leállítását tervezi, miközben fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját, ahol a hajóforgalom továbbra is jelentősen akadozik. A befektetők számára ez azt jelenti, hogy bár a katonai kockázat átmenetileg csökkent, az olajpiaci kínálati kockázat egyáltalán nem tűnt el. Forrás: xStation5

