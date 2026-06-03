Reggeli összefoglaló (03.06.2026)

A közel-keleti konfliktus eszkalációja

Irán legalább 10 ballisztikus rakétát indított az Egyesült Államok kuvaiti katonai bázisai felé, köztük az Ali Al Salem légibázis ellen.

Támadásokat hajtottak végre Bahrein, Szaúd-Arábia és Dubaj ellen is, ami a Perzsa-öböl térségében egyes légi járatok ideiglenes felfüggesztéséhez vezetett.

Az eszkalációt egy iráni kapcsolatokkal rendelkező tankerhajó elleni amerikai csapás, valamint a Qeshm-sziget közelében történt robbanásokról szóló jelentések előzték meg.

Olaj

A Brent és a WTI nyersolaj ára egyaránt körülbelül 1,90%-kal emelkedett, hordónként rendre 97,30 USD-re, illetve 95,10 USD-re.

Japán: jen, energia és költségvetési nyomás

Az USDJPY árfolyam ismét a 160-as szintet teszteli, amely korábban már intervenciót váltott ki a japán hatóságok részéről a devizapiacon. Satsuki Katayama pénzügyminiszter figyelmeztetett, hogy Tokió készen áll a megfelelő válaszlépésekre, ami átmenetileg lehűtötte a spekulációkat.

Ezzel egy időben Japán jóváhagyott egy 3,1 billió jen értékű, hitelfelvételből finanszírozott pótköltségvetést, amelynek célja az üzemanyag- és energiaköltségek támogatása. Ez jól mutatja a háború által hajtott energiaár-emelkedés, a jen gyengülése és az egyre növekvő költségvetési nyomás közötti nehéz visszacsatolási folyamatot.

EKB és monetáris politika

Pierre Wunsch, az EKB tagja azt sugallta, hogy a júniusi monetáris politikai döntéshozatal „viszonylag könnyű” lesz, amennyiben a közel-keleti konfliktus nem rendeződik. Megjegyzései arra utalnak, hogy erős érvek szólnak egy még ebben a hónapban végrehajtott kamatemelés mellett.

Egyesült Államok: új vámok és a 301-es szakasz

Az Egyesült Államok legalább 10%-os új importvámok bevezetését javasolta mintegy 60 ország termékeire egy, a 301-es szakasz alapján lefolytatott kényszermunka-vizsgálat részeként. Kína, India, Japán, Dél-Korea, Brazília és Svájc magasabb, 12,5%-os vámtétellel szembesülne.

Az intézkedés célja a Legfelsőbb Bíróság által megsemmisített korábbi vámtarifarendszer leváltása. A bevezetésre nem kerül sor azonnal — a konzultációk július 6-ig folytatódnak, a meghallgatások pedig július 7-én kezdődnek.

Ausztrália: GDP és szolgáltatási PMI

Ausztrália első negyedéves GDP-je mindössze 0,3%-kal nőtt negyedéves alapon és 2,5%-kal éves összevetésben, elmaradva a piaci várakozásoktól. A külkereskedelem jelentette a növekedés fő fékező tényezőjét. Ugyanakkor a belföldi kereslet erős maradt, miközben a magánszektor üzleti beruházásai 6,0%-kal emelkedtek.

Ausztrália szolgáltatási PMI-indexe májusban 48,7-re csökkent. Az új megrendelések közel két és fél éve a leggyorsabb ütemben estek vissza.

Kína: szolgáltatási PMI

Kína szolgáltatási PMI-indexe májusban 54,4-re emelkedett, ami az elmúlt három hónap leggyorsabb bővülési ütemét jelenti. Az új megrendelések immár a 41. egymást követő hónapban növekedtek, miközben a foglalkoztatás is ismét bővült.

SpaceX: lehetséges IPO

A SpaceX körülbelül 75 milliárd USD értékű IPO-t tervez, 135 USD részvényenkénti kibocsátási árral. Ez mintegy 1,75 billió USD vállalatértéket jelentene, és a történelem legnagyobb nyilvános részvénykibocsátását eredményezné. Az, hogy a vállalat már a roadshow megkezdése előtt meghatározott célárat jelölt meg, erős bizalmat jelez a befektetői kereslet iránt.