Reggeli összefoglaló: Globális eladási hullám a technológiai szektorban (13.02.2026)

A Wall Street-i kereskedés markáns eladási hullámmal zárult. Az eladások az egész amerikai részvénypiacra kiterjedtek, a nap végére jelentős veszteségekkel. Az S&P 500 1,5%-ot , a Dow Jones 1,3%-ot , míg a Nasdaq 2%-ot esett.

A technológiai szektor továbbra is erős nyomás alatt maradt, az eladások leginkább a szoftvercégeket sújtották. Ez a korábbi napokban látott negatív trend folytatásának tekinthető.

Donald Trump jelezte, hogy a következő hetekben megállapodás születhet Iránnal. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok növeli katonai jelenlétét a Perzsa-öböl térségében .

Ma kerül sor az amerikai CPI inflációs adatok közzétételére, amely kulcsfontosságú esemény lesz a pénzügyi piacok és a Federal Reserve jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatos várakozások szempontjából.

Az ázsiai részvénypiacok is nyomás alá kerültek a romló globális hangulat és a technológiai részvények eladása miatt. Ennek eredményeként a főbb indexek negatív tartományban zártak:

Japán (Nikkei 225): -0,68%

Hongkong (Hang Seng): -1,79%

Shanghai Composite: -0,70%

Ausztrália (S&P/ASX 200): -1,37%

A Bank of Japan igazgatótanácsának tagja, Naoki Tamura szerint Japánban az infláció fenntartható , ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenlegi monetáris politika továbbra is támogató , és a kamatokban van még tér további emelésekre .

A People's Bank of China (PBOC) a mai napon az USD/CNY középárfolyamot 6,9398-on határozta meg, miközben az előrejelzések 6,9045-öt feltételeztek.

Kínában az új lakásárak januárban 0,4%-kal csökkentek havi alapon , míg 3,1%-kal éves alapon , ami hét hónapja a legnagyobb éves visszaesés .

A devizapiacon a japán jen erősen ingadozik . A valuta továbbra is volatilis, jelenleg nyomás alatt áll, és gyengül a legerősebb devizákkal szemben. Az USD/JPY árfolyam ismét 153 fölé emelkedett.

A többi fő devizapár szűk sávban mozog az amerikai CPI-adatok közzététele előtt. Az ausztrál dollár és más pro-ciklikus devizák továbbra is nyomás alatt maradnak.

A nemesfémek piacán enyhe visszapattanás látható a tegnapi eladások után. Az arany mérsékelten emelkedik , a 4 950 dolláros szintet teszteli, míg az ezüst közel 2%-kal erősödik , és 76,50 dollár körül mozog.

A kriptodevizapiac óvatos. A Bitcoin enyhén csökken, és 66 000 dollár alatt kereskedik, hasonlóan az Ethereumhoz, amely jelenleg 1 950 dollár alatt mozog.

