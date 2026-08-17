🟠 Rézhiány van?

Emelkedő kilátások: A raktárkészletek kimerülése és a vámügyi bizonytalanságok fényében az elemzők előrejelzése szerint lehetséges, hogy az ár átlépheti a tonnánkénti 14 500, sőt akár a 15 000 dolláros határt is.

„Short squeeze” jelenség: A fizikai szállításokra nehezedő erős nyomás és a LME-n tapasztalható rekordszintű backwardation (az azonnali és a határidős szerződések közötti árkülönbözet) dinamikus áremelkedéseket eredményez.

Szélsőséges eltérés: A rézárak rendkívüli rugalmasságot mutatnak, és emelkednek annak ellenére, hogy Kínában – amely a globális kereslet mintegy 50%-át adja – egyértelmű gazdasági lassulás tapasztalható.

A rézárak a mai kereskedés kezdetén folytatták a június végén és július elején kezdődött dinamikus emelkedést. A mai emelkedés következtében az árak január óta a legmagasabb napi szintekre kerültek, és 14 236 dollár/tonnánál fennáll a lehetőség a valaha volt legmagasabb záróár elérésére. Ennek hátterében a londoni kontraktusokra nehezedő egyre nagyobb „squeeze” és a fizikai szállításért folyó éles küzdelem áll. A nyersanyag bikapiaca a kínai gazdaságból érkező csalódást keltő adatok ellenére is folytatódik, annak ellenére, hogy Kína felelős a nyersanyag teljes keresletének mintegy 50%-áért.

Gyenge kínai adatok vs. az ipari fémek ereje

A világ második legnagyobb gazdaságának számító Kínából érkező júliusi makrogazdasági adatok erősen csalódást keltettek a piacok számára. A kiskereskedelmi forgalom mindössze 0,6%-kal nőtt éves alapon, szemben a várt 1,5%-kal. Emellett az ipari termelés növekedése 4,5%-ra lassult éves alapon, az új lakások árai pedig 3,2%-kal csökkentek éves alapon. Egy másik aggasztó jel a munkanélküliség váratlan, 5,2%-ra történő emelkedése. Az egyértelmű gazdasági lassulás és a folyamatban lévő ingatlanpiaci válság visszaveti a keresletet, ami többek között az acélgyártásra is hatással van. Érdemes megemlíteni, hogy Kína továbbra is a világ legnagyobb rézfelvevője, elsősorban annak infrastruktúrában történő felhasználása miatt. A réz ugyanakkor egyre fontosabb szerepet tölt be a folyamatban lévő energetikai átállásban és a mesterséges intelligencia térnyerésében is.

Korábban a kínai adatok fontos meghatározó tényezőt jelentettek a réz szempontjából. Jelenleg hatalmas eltérést figyelhetünk meg a hitelimpulzus mint vezető indikátor és a réz emelkedő ára között. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Az ilyen negatív makrogazdasági háttér ellenére az ipari fémek különösen ellenállónak bizonyulnak. A réz a +3,31σ-os szélsőséges eltérést mutat az 5 éves átlaghoz képest. A nemesfémek szintén hasonlóan erős pozíciót tartanak fenn: az arany (+3,13σ) és az ezüst (+2,95σ) biztonságos menedéket jelentenek a globális geopolitikai és gazdasági kockázatokkal szemben. A közel-keleti, a Vörös-tenger térségében kialakult logisztikai feszültségek továbbra is kulcsfontosságú kockázati tényezőt jelentenek, amelyek arra kényszerítik az ázsiai felvevőket, hogy ne csak az olaj, hanem a kulcsfontosságú ipari fémek esetében is megváltoztassák az ellátási útvonalakat.

A legfontosabb nyersanyagok 5 éves átlaguktól való standard eltérései. Forrás: XTB

A short squeeze jelensége és a hatalmas backwardation az LME-n

A rézárak fő mozgatórugója a londoni piacon kialakult rendkívül erős fizikai prémium és a készletszintek összeomlása. A londoni fémtőzsdén (LME) az azonnali szállításra szóló réz ára egy ponton 543,50 dollárral/tonnával magasabb volt, mint a három hónapos kontraktusok ára. Ezt a különbséget backwardationnek nevezik, és ez a legnagyobb mértékű eltérés a 2021-es hirtelen piaci squeeze óta. Emellett a leglikvidebb augusztusi kontraktusok szeptemberiekhez viszonyított prémiuma elérte a 370 dollárt.

A londoni készpénzár és a 3 hónapos ár közötti árkülönbözet. Forrás: Bloomberg Finance LP

Hatalmas, rövid távú backwardationt figyelhetünk meg a rézpiacon. Forrás: Bloomberg Finance LP

Az LME által nyomon követett globális készletek alig több mint 200 000 tonnára csökkentek. A készletek 42 egymást követő napon estek, ami 2014 óta a leghosszabb ilyen csökkenő sorozat. További nyomást jelent, hogy az LME-rendszerben található 205 000 tonna réz közel felét a vevők már lefoglal­ták elszállításra, így a piac többi része számára kritikusan kevés fém marad elérhető.

A raktárkészletek csökkenését olyan jelentős kereskedőcsoportok tevékenysége is támogatja, mint a Mercuria, a Trafigura és a Vitol, amelyek az elmúlt hetekben folyamatosan vontak ki rezet a készletekből.

A tőzsdéken található globális rézkészletek csökkennek, de történelmi összehasonlításban nem tűnnek rendkívül alacsonynak, főként az Egyesült Államok készleteinek az elmúlt 1,5 évben bekövetkezett hatalmas növekedése miatt. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Készletmegosztottság: hatalmas beáramlás az Egyesült Államokba és üres raktárak Kínában

A jelenlegi helyzet rávilágít a globális készletek sajátos eloszlására: miközben a kínai raktárak üresek, az amerikai készletek növekednek. A fém jelentős része az Egyesült Államokba áramlik annak várakozása miatt, hogy Donald Trump kormánya hamarosan további vámokat vethet ki a finomított rézre. Ez olyan arbitrázslehetőséget teremt, amely arra ösztönzi a kereskedőket, hogy rezet exportáljanak az amerikai Comex tőzsdére, ahol az árak még tavaly rekordokat döntöttek, és akár 1000 dollárral/tonnával is eltértek a londoni áraktól. A piac továbbra is a Fehér Ház végleges döntésére vár, ami csak tovább növeli a bizonytalanságot és az óceánon túli importot.

Ezzel párhuzamosan a kínai rézkohók kénytelenek voltak csökkenteni a termelést a nyersanyaghiány miatt. A problémát tovább súlyosbítja a leszállított ércek minőségének (fémtartalmának) romlása, valamint a rézhulladék súlyos hiánya, amelyet a kínai újrahasznosítási ipar szigorúbb számlaellenőrzései okoznak. A kohók korlátozott kínálata miatt egyes kínai vásárlók egyre inkább az ázsiai LME-raktárakban található, folyamatosan csökkenő készletek importjára támaszkodnak.

Jövőbeli kilátások Mindezek a jelenségek – a kínálati pánik, a közelgő kontraktus-lejárati határidők és a vámháború – azt eredményezték, hogy a réz ára idén közel 15%-kal emelkedett. Az LME jegyzései áttörték a 14 000 dollár/tonnás szintet. Az elemzők véleménye szerint a short pozíciókat tartó szereplőkre nehezedő folyamatos nyomás további kényszerű visszavásárlásokat eredményezhet, egyre magasabb árakon. Az előrejelzések szerint ilyen mértékű fizikai hiány mellett a réz hamarosan visszatérhet történelmi csúcsaihoz, áttörve a 14 500 dolláros szintet, és akár a 15 000 dollár/tonna körüli szintet is megcélozva.

A réz ára idén több mint 15%-kal emelkedett. Forrás: XTB

Érdekes módon a londoni rézpiacon továbbra is a short pozíciók vannak túlsúlyban a long pozíciókkal szemben. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB