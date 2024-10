Az év első hónapjaiban több ezer ingyenes részvényt osztottunk szét egy oktatási kampány keretében, amelynek célja a részvénybefektetések megismertetése volt. Ebben az évben két új terméket is bevezettünk: a nem befektetett alapok kamatai és a Befektetési tervek – passzív befektetésre tervezett megoldás. Az évet több mint 897 500 befektetőt számláló ügyfélkörrel zártuk.

2021

Megszerezzük a DFSA (Dubai Financial Services Authority) engedélyét, és irodát nyitunk Dubaiban. Megkapjuk az FSCA (Financial Sector Conduct Authirity) engedélyét is, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megkezdjük működésünket Dél-Afrikában.