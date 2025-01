A la espera de la inflación en EE. UU, el dólar en Chile sube mientras persisten las presiones del dólar fuerte

El tipo de cambio comenzó la sesión con una ligera alza, impulsado por los efectos rezagados del dato de Non-Farm Payrolls (NFP) divulgado el viernes pasado. Este informe mostró un fortalecimiento de la economía estadounidense, lo que refuerza al dólar internacional al reducir las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Factores clave que influyen en el mercado: Fortaleza del dólar: El sólido dato de empleo en Estados Unidos refuerza la demanda del dólar, consolidando su posición como activo de refugio.

El sólido dato de empleo en Estados Unidos refuerza la demanda del dólar, consolidando su posición como activo de refugio. Estabilidad del cobre: El precio del metal, relevante para economías exportadoras como la chilena, se mantiene estable, sin reaccionar significativamente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Comercio exterior chino impulsa expectativas económicas En contraste, la balanza comercial de China registró un incremento en exportaciones e importaciones, manteniendo un superávit comercial sólido. Este desempeño sugiere un mayor dinamismo en la actividad comercial del gigante asiático, lo que podría tener implicancias positivas a corto plazo para las materias primas, incluido el cobre. Sin embargo, este impacto aún no se refleja en los precios. Proyecciones para el tipo de cambio: Fuente: xStation 5 Tendencia semanal: Se anticipa que el tipo de cambio se mantendrá por encima de los 1,000 pesos por dólar. Escenarios posibles: En ausencia de movimientos relevantes en el precio del cobre, el tipo de cambio podría alcanzar niveles de 1,020 a 1,030 pesos por dólar. Riesgo de corrección: El dólar internacional podría enfrentar ajustes a medida que se acercan eventos políticos clave, como la próxima investidura presidencial en Estados Unidos.

