A pesar de la estabilidad intradía, la tendencia alcista del dólar sigue vigente en México

El peso mexicano opera sin cambios significativos frente al dólar en la segunda parte de la sesión, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.70 y un mínimo de 20.54. A pesar de la estabilidad intradía, la tendencia alcista del dólar sigue vigente, impulsada por factores externos. Aranceles de Trump generan incertidumbre comercial El mercado sigue atento a los nuevos aranceles anunciados por el expresidente Donald Trump, quien informó que el lunes 10 de febrero se impondrán gravámenes del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio. Estas medidas afectarán a exportadores de diversos países, incluyendo a México y Canadá, principales proveedores de estos metales a Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las reacciones no se hicieron esperar: La Unión Europea advirtió que está lista para responder "en una hora" con medidas equivalentes.

, el mayor proveedor de aluminio de EE.UU., manifestó su preocupación por el impacto en las . Trump también señaló que en los próximos días anunciará aranceles recíprocos dirigidos a países que imponen mayores impuestos a las importaciones estadounidenses. Aunque el presidente no especificó cuándo entrarán en vigor estas medidas, los mercados reaccionan con cautela ante el posible impacto en el comercio global, lo que podría generar volatilidad en monedas emergentes como el peso mexicano. Banxico mantiene postura cautelosa ante riesgos externos En una entrevista con El Financiero, la gobernadora del Banco de México (Banxico) destacó que la institución se mantiene atenta a la evolución de factores externos, como las políticas comerciales de EE.UU. y el comportamiento del dólar. Subrayó que el banco central tomará decisiones con base en la estabilidad económica y la inflación, evitando reaccionar de manera apresurada ante la volatilidad del mercado. Banxico ha reiterado su compromiso con una política monetaria prudente, especialmente en un contexto de riesgos globales crecientes, lo que refuerza la expectativa de estabilidad en la estrategia cambiaria y financiera del país.

