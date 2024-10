Acción de la semana: Intel (19.09.2024)

Las acciones de Intel subieron un 2% en la sesión previa a la apertura del mercado de hoy hasta los 21,21 dólares, tras el reciente anuncio de importantes planes de reestructuración. La acción se ha enfrentado a importantes desafíos,cayendo casi el 60% de su valor en 2024 antes de esta noticia. Los problemas de la empresa se derivan de la feroz competencia en el sector de fabricación de chips y del rendimiento rezagado en el desarrollo de chips de IA. Esto se produce después de que Intel informara de importantes caídas, anunciara importantes despidos y revelara planes para renovar su negocio de fundición. Datos financieros clave (segundo trimestre de 2024) Ingresos: 12.800 millones de dólares (sin cambios en comparación con el segundo trimestre de 2023)

Pérdida neta: 1.610 millones de dólares (un 209 % menos que los 1.480 millones de dólares de beneficio del segundo trimestre de 2023)

Pérdida por acción: 0,38 dólares (un 1,1 % menos que los 0,35 dólares de beneficio del segundo trimestre de 2023)

Los ingresos no alcanzaron las estimaciones de los analistas

Los beneficios por acción (BPA) también no alcanzaron las estimaciones de los analistas de manera significativa Perspectivas futuras Se prevé que los ingresos crezcan un 5,4 % anual. en promedio durante los próximos 3 años

Este pronóstico de crecimiento está por debajo del pronóstico de crecimiento del 18% para la industria de semiconductores de EE. UU. Movimientos estratégicos y reestructuración: Escisión del negocio de fabricación de chips como una subsidiaria independiente (Intel Foundry)

Adjudicación de hasta $3 mil millones en fondos de la Ley CHIPS y Ciencia de EE. UU.

Pausa de proyectos de fabricación en Polonia y Alemania durante aproximadamente dos años

Venta de parte de la participación en Altera

Reducción de aproximadamente dos tercios de la huella inmobiliaria global

Despidos que afectan a 15 000 trabajadores (anunciados en agosto de 2024, completados en más de la mitad) Desarrollos comerciales clave: Asociación con Amazon Web Services (AWS) para el diseño y la fabricación de chips de IA personalizados

Planes para producir un "chip de tejido de inteligencia artificial" para AWS utilizando el proceso 18A de Intel

Continuación de proyectos de fabricación en EE. UU. en Arizona, Oregón, Nuevo México y Ohio

Posibles problemas con el proceso de fabricación de chips 18A (fallas reportadas en las primeras pruebas con Broadcom) Intel, que en su día fue la fuerza dominante en la fabricación de chips, sigue enfrentándose a importantes desafíos. Los resultados del segundo trimestre de 2024 de la compañía mostraron una caída neta sustancial de 1.610 millones de dólares, un marcado contraste con los 1.480 millones de dólares de beneficio del mismo trimestre del año anterior. Esto representa una caída del 209%, lo que pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta Intel para competir con rivales como Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) y Samsung. El negocio de fundición, un foco clave del plan de recuperación del CEO Pat Gelsinger, ha sido especialmente problemático, acumulando 7.000 millones de dólares en pérdidas operativas en 2023. Esto llevó a la decisión de escindir el negocio de fundición como una filial independiente, lo que permite una mayor flexibilidad y el potencial de recaudar capital externo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta escisión es quizás el cambio más significativo en la estructura de Intel. La decisión de convertir el negocio de fundición en una filial independiente con su propia junta directiva marca un cambio importante en el enfoque de Intel hacia la fabricación de chips. Este movimiento está diseñado para dar al negocio de fundición mayor autonomía y flexibilidad, lo que potencialmente le permitirá competir de manera más efectiva con fundiciones dedicadas como TSMC y Samsung. Al separar la fundición del negocio de diseño de chips de Intel, la compañía pretende atraer a más clientes externos que podrían haber dudado en trabajar con un competidor. La estructura independiente también abre la posibilidad de recaudar capital externo, lo que podría ser crucial para financiar el costoso proceso de desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de fabricación. También dará como resultado la capacidad de reducir costos para Intel, ya que ha invertido en el negocio de fundición. La decisión de pausar los proyectos de fabricación en Polonia y Alemania durante aproximadamente dos años refleja la necesidad de Intel de equilibrar su presencia de fabricación global con las demandas actuales del mercado y las limitaciones financieras. Esta pausa le permite a Intel concentrar sus recursos en su expansión de fabricación con sede en EE. UU. y el desarrollo de procesos avanzados como el nodo 18A. Sin embargo, esta medida podría tener implicaciones para la competitividad a largo plazo de Intel en Europa y su capacidad para atender a los clientes europeos. La empresa deberá gestionar con cuidado las relaciones con las partes interesadas europeas y asegurarse de poder reanudar rápidamente estos proyectos cuando mejoren las condiciones del mercado. La decisión de vender parte de su participación en Altera (un fabricante de dispositivos lógicos programables, adquirido en 2015 por 16.700 millones de dólares) sugiere que Intel está reevaluando su cartera y buscando optimizar sus operaciones. Esta medida podría ayudar a recaudar capital adicional para financiar las operaciones centrales y las iniciativas estratégicas. La importante reducción de la plantilla, que representa alrededor del 15% de los empleados totales de Intel, es una clara indicación de la determinación de la empresa de reducir los costes y mejorar la eficiencia operativa. En un avance positivo, Intel consiguió un acuerdo con Amazon Web Services para producir chips de IA personalizados, lo que supone un impulso muy necesario en el mercado de chips de IA en rápido crecimiento. La empresa utilizará su avanzado proceso de fabricación 18A para esta asociación, aunque informes recientes sugieren posibles problemas con este proceso a principios de año. El gobierno de Estados Unidos ha mostrado su apoyo a los esfuerzos de Intel, otorgándole hasta 3.000 millones de dólares en financiación a través de la Ley CHIPS y Ciencia. Esta financiación está destinada al programa "Secure Enclave", un proyecto entre Intel y el Departamento de Defensa. Esta financiación forma parte de la iniciativa más amplia del gobierno de Estados Unidos para impulsar la fabricación nacional de semiconductores. No sólo proporciona a Intel capital adicional para sus esfuerzos de fabricación, sino que también fortalece su posición como socio estratégico del gobierno de Estados Unidos en la producción de semiconductores. La financiación subraya la importancia geopolítica de la fabricación de chips y podría dar a Intel una ventaja para conseguir futuros contratos gubernamentales. Intel enfrenta varios desafíos y oportunidades en el futuro: Reconstruir sus capacidades de fabricación para competir con TSMC y Samsung Recuperar participación de mercado en su negocio principal de PC y centros de datos Alcanzar a Nvidia en el mercado de chips de IA Gestionar el proceso de reestructuración, incluidos despidos significativos y reducciones de bienes raíces Superar las tensiones geopolíticas y su impacto en la industria global de semiconductores El éxito de los esfuerzos de reestructuración de Intel, en particular la separación de su negocio de fundición y el desarrollo de procesos de fabricación avanzados como 18A, será crucial para determinar el futuro de la empresa en la industria altamente competitiva de semiconductores. Los inversores seguirán de cerca el progreso de estas iniciativas, así como la capacidad de Intel para cumplir con sus asociaciones con actores importantes como AWS. Valoración: Decidimos basar nuestras suposiciones en el crecimiento de pares, teniendo en cuenta los costos de compensar el negocio de fundición. Hemos asumido un crecimiento de ingresos del 6% y un margen operativo del 20% para los 5 años de pronósticos. La decisión de hacer 5 años de pronósticos detallados se basa en datos relevantes y promedios históricos. Como el valor terminal tiende a representar una parte importante de la valoración del flujo de caja descontado (DCF), especialmente con períodos más cortos de previsiones detalladas, hemos decidido adoptar un enfoque muy conservador. Para los cálculos del valor terminal hemos utilizado un crecimiento de los ingresos del 3% (a medida que se desarrolla el negocio), así como un WACC terminal del 8,5%, por debajo del WACC del 9% utilizado durante los 5 años de previsiones. La disminución del WACC terminal se debe a que Intel pronto será una empresa desarrollada que no podrá crecer tan rápido y podría volverse más estable financieramente debido a los menores costos del negocio de fundición. Este conjunto de suposiciones nos proporciona un valor intrínseco de 29,03 dólares por acción, lo que ofrece alrededor del 39,7% de posible aumento del valor de mercado actual. Lo que es digno de mención es el hecho de que la valoración tiene en cuenta la disminución de los costos del negocio de fundición. Un punto a tener en cuenta es que el valor intrínseco obtenido a través del método de flujo de caja descontado es muy sensible a las suposiciones realizadas. A continuación se proporcionan dos matrices de sensibilidad: una para diferentes conjuntos de supuestos de margen operativo y crecimiento de ingresos y la otra para diferentes conjuntos de supuestos de WACC terminal y crecimiento de ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research A continuación, echemos un vistazo a cómo se compara Intel con sus pares. Hemos construido un grupo de pares que consta de 4 empresas, cuyo modelo de negocio y crecimiento podrían ser similares a los de Intel: Broadcom, Nvidia, AMD y Qualcomm. Como se puede ver, Intel está por debajo de la media en cada categoría, sin embargo está ligeramente por debajo del P/E futuro. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Hemos calculado la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización para el grupo de pares. Posteriormente se calcularon tres valoraciones diferentes de Intel para cada uno de esos múltiplos. Como se puede ver en la tabla, la gran mayoría de ellas sugieren que las acciones de Intel están infravaloradas a los precios actuales. Sin embargo, la valoración del múltiplo podría sobrevalorar a la empresa, ya que sus pares operan con márgenes más altos. Recomendaciones: Intel tiene 50 recomendaciones, con 7 de "compra" y el precio más alto de $66, 37 de "mantener" y 6 de "venta" con el precio más bajo en $18. El pronóstico del precio promedio de las acciones en 12 meses es de $25,07, lo que implica un potencial alcista del 20,6% desde el precio actual. Análisis técnico: El precio de las acciones de Intel se cotiza un 11% por encima de sus mínimos anuales. Actualmente, la primera resistencia en la tendencia alcista se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de $22,91. Romper este nivel podría permitir a los alcistas probar la media móvil simple (SMA) de 50 días en $24,42. En un escenario bajista, las acciones podrían caer a través de los mínimos en $18,52 y probar el fondo de 2010 en $17,60. Se puede establecer un fuerte nivel de soporte en el valor contable tangible por acción de $19,51, que ha ayudado repetidamente a detener el impulso a la baja. El RSI muestra una marcada divergencia alcista, con máximos y mínimos cada vez más altos desde agosto. El MACD también está confirmando gradualmente el escenario alcista. Fuente: xStation5





