Acción de la semana – Schneider Electric: la base silenciosa de la revolución de la IA y la electrificación global

La carrera por la inteligencia artificial suele presentarse como una competencia por chips más potentes, mejores modelos y centros de datos más grandes. En el centro de esta narrativa están compañías como NVIDIA, Microsoft y Alphabet, que construyen directamente la base computacional de la nueva era.

Sin embargo, esta es solo una parte de la historia. Cada modelo de IA, cada clúster de GPUs y cada centro de datos dependen finalmente de un recurso fundamental: la energía. Sin suministro eléctrico estable, sistemas de distribución, refrigeración e infraestructura de control, incluso los chips más avanzados se vuelven inútiles.

Aquí es donde entra Schneider Electric.

La compañía no diseña semiconductores ni desarrolla modelos de IA. En cambio, construye la capa de infraestructura física y digital que permite que esta tecnología opere a escala industrial.

Por lo tanto, el auge de la IA se traduce para Schneider no en demanda de capacidad de cómputo, sino en demanda de energía y sistemas para gestionarla, distribuirla y optimizarla.

Por esta razón, Schneider Electric puede considerarse uno de los beneficiarios más importantes —aunque indirectos— de la revolución de la IA: una empresa que no está en el foco mediático, pero sí en el núcleo de su base física.

Qué es realmente Schneider Electric

Para entender correctamente a Schneider Electric, es útil verlo en términos simples.

Es una empresa que ayuda a llevar energía donde se necesita y luego controlar cómo se utiliza.

Sus soluciones están presentes en edificios, fábricas, centros de datos e infraestructura urbana. En la práctica, esto incluye desde sistemas de distribución eléctrica y equipos de suministro energético hasta software que monitorea y gestiona el consumo en tiempo real.

El punto clave es que Schneider no vende solo dispositivos individuales. Combina hardware, software y servicios en un sistema integrado.

Como resultado, el cliente no compra un producto, sino una solución completa que hace las operaciones más eficientes, económicas y confiables.

Esto tiene una importante implicación comercial. La venta de un solo dispositivo genera ingresos puntuales. La venta de un sistema completo suele derivar en relaciones a largo plazo, servicios adicionales e ingresos recurrentes con el tiempo.

En pocas palabras, el modelo de Schneider Electric se divide en tres elementos: hardware, que proporciona la infraestructura energética física; software, que la controla y optimiza; y servicios, que mantienen y mejoran continuamente el sistema.

Esta combinación convierte a la empresa no solo en un proveedor de hardware, sino en un socio estratégico a largo plazo en materia de infraestructura.

Dónde genera ingresos Schneider Electric

Schneider Electric opera en cuatro mercados principales:

El primer segmento son los edificios, incluyendo oficinas, hoteles, centros comerciales y otros inmuebles comerciales. Aquí, la empresa proporciona sistemas que ayudan a gestionar el consumo de energía y mejorar la eficiencia. El segundo segmento, y actualmente el de mayor crecimiento, son los centros de datos y las redes. Aquí es donde el impacto de la inteligencia artificial es más visible. Cada nuevo proyecto de IA requiere una infraestructura más avanzada y con mayor consumo energético. El tercer segmento es la industria. Las empresas manufactureras están invirtiendo cada vez más en automatización y digitalización para mejorar la productividad y la eficiencia. El cuarto es la infraestructura, incluyendo sistemas de energía, redes de transmisión y proyectos de modernización a gran escala.

Es importante destacar que Schneider no depende de un solo segmento. Cada una de estas áreas contribuye al crecimiento y proporciona diversificación.

Sin embargo, actualmente el mayor dinamismo se observa claramente en los centros de datos, que crecen más rápido que el resto del negocio y están directamente impulsados ​​por la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, los demás segmentos aportan estabilidad y reducen la dependencia de una única tendencia macroeconómica.

IA y centros de datos como motor principal

El principal motor del crecimiento actual de Schneider Electric es la rápida expansión de las inversiones en centros de datos.

Es aquí donde la inteligencia artificial deja de ser un concepto abstracto y se convierte en infraestructura física que debe operar en el mundo real.

Cada modelo de IA, ya sea desarrollado por Microsoft, Amazon o Google, requiere una enorme capacidad de procesamiento. Esta capacidad debe ser proporcionada por los centros de datos, que a su vez requieren suministro eléctrico estable, sistemas de refrigeración y herramientas de gestión de infraestructura.

Precisamente en este ámbito opera Schneider.

La empresa no monetiza los modelos ni los chips de IA. Monetiza el hecho de que estos sistemas deben funcionar de forma continua, a gran escala y con una demanda energética extremadamente alta.

Cada nuevo centro de datos requiere un ecosistema energético completo: sistemas de alimentación de respaldo, distribución de energía, soluciones de refrigeración y software que gestione toda la infraestructura.

A medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados, aumenta la densidad de potencia dentro de los centros de datos. Esto impulsa directamente la demanda de las soluciones de Schneider.

Es importante destacar que este no es un efecto puntual. Las inversiones en IA son a largo plazo y se desarrollan en varias etapas, lo que significa que la demanda de infraestructura energética se distribuye a lo largo de muchos años. En este sentido, Schneider opera en la segunda capa de la cadena de valor de la IA. No compite en la creación de modelos, sino que facilita el despliegue a escala industrial de sistemas de IA.

Cabe destacar también que la demanda no se limita a nuevos centros de datos. Una parte significativa del crecimiento proviene de la modernización y ampliación de las instalaciones existentes, que deben adaptarse a una mayor densidad de computación y un mayor consumo energético.

Desempeño financiero

En 2025, Schneider Electric mostró una combinación de crecimiento estable y alta calidad financiera.

Los ingresos superaron los 40.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento orgánico de aproximadamente el 10 % interanual. Esto es significativo para una empresa de esta envergadura, demostrando que el crecimiento sigue siendo posible a pesar de su tamaño global.

Al mismo tiempo, la rentabilidad mejoró. Los márgenes operativos se mantuvieron en un nivel elevado, lo que indica que la empresa no solo está aumentando sus ingresos, sino que también está mejorando su eficiencia y generando mayor beneficio por unidad vendida.

El flujo de caja libre fue otro aspecto clave, alcanzando un nivel récord de alrededor de 4.600 millones de euros. Este es uno de los indicadores más importantes de la calidad empresarial, ya que demuestra que los beneficios contables se traducen en efectivo real que puede reinvertirse, distribuirse o utilizarse para impulsar el crecimiento.

El principal motor del rendimiento fue el segmento de gestión energética, en particular los centros de datos. Aquí es donde la demanda impulsada por la IA tuvo el mayor impacto.

En la recta final del año, el segmento de centros de datos creció significativamente más rápido que el resto del negocio, lo que confirma que el auge de la IA se refleja directamente en los resultados financieros, no a través de los chips, sino a través de la infraestructura energética.

Geográficamente, Norteamérica siguió siendo la región más fuerte, con un crecimiento de alrededor del 15 % interanual. Esto es especialmente importante, ya que es donde se concentra la mayor parte de las inversiones en IA y centros de datos.

En general, los resultados de 2025 presentan una imagen coherente: Schneider Electric es una gran empresa industrial con bases sólidas y un potente motor de crecimiento adicional impulsado por la infraestructura digital.

Riesgos y oportunidades

Si bien Schneider Electric se beneficia actualmente de un fuerte impulso de inversión en centros de datos e inteligencia artificial, el futuro no es unidimensional.

En cuanto a los riesgos, el factor más importante es la naturaleza cíclica de la inversión en infraestructura. La construcción de centros de datos y la modernización de la red eléctrica son proyectos que requieren una gran inversión de capital y tiempo, lo que significa que incluso pequeños retrasos pueden afectar los resultados trimestrales.

Otro riesgo es la actual concentración del crecimiento en torno a los centros de datos y la IA. Si el ritmo de inversión en IA se ralentiza, parte de este impulso de crecimiento podría debilitarse.

La empresa también opera en un entorno altamente competitivo, con actores importantes como Siemens y ABB. Esto significa que debe defender continuamente su liderazgo tecnológico.

Al mismo tiempo, estos riesgos se ven compensados ​​por importantes oportunidades.

Europa se centra cada vez más en la independencia tecnológica y energética. Esto implica el desarrollo de centros de datos locales, centros de computación regionales y la modernización de infraestructuras críticas. En este escenario, la demanda de sistemas de gestión energética, automatización e infraestructura digital podría crecer no solo por parte de los gigantes tecnológicos globales, sino también por parte de programas de inversión europeos, tanto gubernamentales como privados.

Schneider se encuentra en una posición privilegiada en este entorno, gracias a su presencia global y su fuerte presencia en Europa. Esto le permite beneficiarse tanto de la demanda global impulsada por la IA como de las tendencias regionales en materia de políticas industriales.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la IA no se limita a los hiperescaladores. El aumento de la inversión también proviene de centros de datos medianos y regionales, lo que expande el mercado en general.

Otro factor de apoyo a largo plazo es la creciente participación del software y los servicios en la matriz de ingresos, lo que mejora la estabilidad y reduce la ciclicidad.

En consecuencia, Schneider Electric se sitúa en la confluencia de múltiples megatendencias: inteligencia artificial, electrificación, digitalización y el impulso hacia la independencia tecnológica en Europa.

Valoración

Presentamos una valoración de Schneider Electric mediante un modelo de flujo de caja descontado (FCD). Cabe destacar que esta valoración tiene fines meramente informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión ni como una valoración precisa.

Schneider Electric es líder mundial en tecnologías de gestión energética y automatización, beneficiándose de tendencias estructurales a largo plazo como la digitalización, la electrificación, la inteligencia artificial y la creciente inversión en centros de datos e infraestructura energética. La compañía integra hardware, software y servicios, lo que le permite generar flujos de caja estables y una proporción cada vez mayor de ingresos recurrentes.

La valoración se basa en un escenario base de ingresos y beneficios proyectados, que incorpora el crecimiento continuo de los centros de datos, la infraestructura y la automatización industrial. Los supuestos sobre el coste medio ponderado del capital (CMPC) y el crecimiento a largo plazo son conservadores y reflejan un perfil de negocio estable, aunque en expansión.

Perspectiva técnica

Análisis gráfico

Observando el comportamiento de las acciones de Schneider Electric durante el periodo analizado, se aprecia una clara tendencia alcista que se mantiene estable y bien estructurada a pesar de las correcciones periódicas.

A largo plazo, la acción presenta un patrón de máximos y mínimos crecientes, lo que indica un dominio sostenido de los compradores. Las correcciones ocurridas fueron principalmente de índole técnica y no alteraron la dirección general de la tendencia.

El gráfico también muestra un soporte gradual de las medias móviles, que con el tiempo se alinean en una configuración típica de una tendencia alcista. Los retrocesos hacia estos niveles fueron utilizados frecuentemente por el mercado como oportunidades de entrada, lo que fortaleció aún más la tendencia.

Desde una perspectiva fundamental, esta estructura es coherente con el desempeño de la compañía. Schneider Electric opera en un entorno de creciente demanda de energía, automatización e infraestructura de centros de datos, lo que se traduce en una demanda estable y sólidas perspectivas de crecimiento de los ingresos.

Es particularmente importante destacar que la apreciación de los precios no se debe a un único factor, sino a varias tendencias paralelas, como el desarrollo de la inteligencia artificial, la modernización de las redes eléctricas y la digitalización de la industria y los edificios.

La combinación de estos factores implica que el gráfico refleja no solo una mejora en el sentimiento del mercado, sino también un fortalecimiento gradual de una trayectoria de crecimiento a largo plazo.



Fuente: xStation