Apertura de Mercado en EE.UU.: ¿Es momento de una corrección?

Siguiendo los pasos de los índices bursátiles europeos, que hoy cotizan a la baja, el S&P 500 (-0.5%) y el NASDAQ Composite (-0.7%) abrieron en terreno negativo. Esta debilidad puede atribuirse en parte a una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, aunque la actividad previa a la apertura no sugería que el sentimiento de los inversionistas se hubiera deteriorado significativamente por esta razón.

En las últimas horas, un aeropuerto en Kuwait fue atacado y también se violó el espacio aéreo de Baréin. Según los reportes, estas acciones son una represalia por los ataques estadounidenses. La probabilidad de que ambas partes alcancen un acuerdo que conduzca a una reapertura permanente del Estrecho de Ormuz durante junio está disminuyendo; actualmente, los mercados asignan aproximadamente un 20% de probabilidad de éxito a este escenario. Esto está provocando un nuevo repunte en los precios del petróleo, con el WTI cotizando actualmente por encima de los 96 dólares por barril, un alza del 10% desde el inicio de la semana.

Mientras tanto, varias compañías vinculadas al sector ampliado de la IA continúan su racha alcista. Entre los principales ganadores destacan Intel (+5.9%), Marvell (+4.4%), Iren (+3.2%) y AMD (+1.7%). Las acciones de Marvell ya acumulan un avance superior al 35% respecto a la apertura del martes. Este rally está impulsado, en parte, por los elogios realizados por el CEO de Nvidia, Jensen Huang. Durante una presentación en Taipéi, junto al director ejecutivo de Marvell, Huang prácticamente designó a la compañía como la próxima empresa cuya valoración alcanzará un billón de dólares.

Figura 1: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (03.06.2026)



Fuente: XTB Research, 03.06.2026

Aun así, el sector tecnológico parece estar ejerciendo presión sobre los índices en la jornada de hoy.

Figura 2: Rendimiento sectorial en el Nasdaq 100 (03.06.2026)



Fuente: XTB Research, 03.06.2026

Esto no cambia el hecho de que el sentimiento positivo en torno al desarrollo de la inteligencia artificial ha sido mucho más que un simple impulso para las espectaculares ganancias del mercado estadounidense este año; esencialmente ha sido su único motor. Según un análisis de Goldman Sachs, si se excluyen las compañías pertenecientes al ecosistema ampliado de la IA, el S&P 500 se encuentra actualmente prácticamente sin cambios respecto al inicio del año. Incluyéndolas, el índice atraviesa uno de sus períodos más favorables en décadas.

Añadiendo más combustible a unos mercados ya sobrecalentados, la IPO de SpaceX se ha convertido en uno de los temas más debatidos en internet durante los últimos días. La gira de promoción para inversionistas comienza esta semana, mientras que el debut oficial en bolsa está previsto para el 12 de junio. La compañía busca recaudar aproximadamente 74 mil millones de dólares, apuntando a una valoración total cercana a los 1.75 billones de dólares. Hoy existe poca duda de que esta será la IPO más grande de la historia. Según informes recientes, SpaceX planea fijar el precio de la oferta en 135 dólares por acción, destinando hasta un 30% del total de acciones a inversionistas minoristas.

Análisis técnico

US100 (D1)



Fuente: xStation5, 03.06.2026

El precio continúa moviéndose dentro de un canal alcista pronunciado y dinámico establecido tras el rebote desde los mínimos de finales de marzo de 2026. Después de alcanzar nuevos máximos históricos, el precio está poniendo a prueba actualmente el límite inferior de este canal, intentando defender esta importante línea de tendencia. El RSI (14) permanece en un elevado nivel de 79.1 puntos, confirmando una condición de mercado fuertemente sobrecomprada y justificando una posible moderación del sentimiento. Aunque la estructura de mediano plazo sigue siendo claramente alcista, la presión actual sobre el límite inferior del canal, combinada con la considerable distancia entre el precio y la EMA de 50 días (EMA 50, alrededor de los 28,105 puntos), aumenta el riesgo de una corrección más profunda. Si el límite inferior del canal se rompe de manera decisiva y el mercado entra en una fase más amplia de toma de ganancias, el primer punto de referencia importante y objetivo de soporte será el retroceso de Fibonacci del 23.6% (alrededor de los 28,645 puntos).

Noticias corporativas

Marvell Technology (MRVL.US): Las acciones de la compañía se dispararon después de que el CEO de Nvidia , Jensen Huang , sugiriera durante una conferencia en Taiwán que Marvell podría convertirse en "la próxima empresa valorada en un billón de dólares". Nvidia trabaja estrechamente con Marvell en el diseño de infraestructura de redes para IA .

Las acciones de la compañía se dispararon después de que el CEO de , , sugiriera durante una conferencia en Taiwán que Marvell podría convertirse en "la próxima empresa valorada en un billón de dólares". Nvidia trabaja estrechamente con Marvell en el diseño de infraestructura de redes para . GameStop (GME.US): La acción cotiza cerca de un 8% al alza hoy tras anunciar resultados muy sólidos para el primer trimestre. Las ventas netas aumentaron en más de 100 millones de dólares hasta alcanzar 835 millones de dólares, impulsadas principalmente por tarjetas coleccionables, juguetes y artículos de colección, que representaron el 42% de los ingresos y registraron un fuerte crecimiento interanual.

La acción cotiza cerca de un 8% al alza hoy tras anunciar resultados muy sólidos para el primer trimestre. Las ventas netas aumentaron en más de 100 millones de dólares hasta alcanzar 835 millones de dólares, impulsadas principalmente por tarjetas coleccionables, juguetes y artículos de colección, que representaron el 42% de los ingresos y registraron un fuerte crecimiento interanual. GitLab (GTLB.US): La reacción del mercado a los resultados de GitLab fue menos favorable (-5.9%). La compañía anunció un drástico programa de reestructuración denominado "Act Two". La empresa despedirá aproximadamente a 350 personas, equivalentes al 14% de su fuerza laboral global, y abandonará operaciones en 22 países. El CEO Bill Staples explicó la decisión como una transición hacia la "era de los agentes de IA".

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB