Acciones de Birkenstock Caen a su Nivel Más Bajo Desde el IPO Tras Resultados

Los resultados de Birkenstock (BIRK.US) para el segundo trimestre estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, provocando una caída superior al 7% en el precio de la acción durante el premercado. Aunque los ingresos de la compañía aumentaron casi 8% interanual hasta €618,3 millones, tanto las ventas como las ganancias operativas quedaron por debajo de las previsiones de los analistas. Los inversionistas esperaban un impulso de crecimiento más sólido, pero las cifras financieras mostraron una leve desaceleración en comparación con el año pasado.

La principal razón detrás de los resultados más débiles fueron factores externos sobre los cuales la compañía no tenía control directo. La empresa señaló que la situación geopolítica en Medio Oriente redujo los ingresos en la región EMEA en aproximadamente €6 millones, desacelerando significativamente el crecimiento en esa parte del mundo. Las desfavorables fluctuaciones cambiarias y los aranceles en Estados Unidos representaron un desafío adicional, afectando negativamente los márgenes y la utilidad neta final, que cayó 22% interanual.

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Ganancia operativa: €155,5 millones, caída de 11% interanual, previsión: €168,1 millones

Ingresos: €618,3 millones, +7,7% interanual, previsión: €620,3 millones

Ingresos en América: €324,4 millones, +3,8% interanual, previsión: €325,9 millones

Ingresos B2B: €471,7 millones, +9,1% interanual, previsión: €479,3 millones

Ingresos DTC: €146,4 millones, +4% interanual, previsión: €145,9 millones

Ingresos corporativos y otras actividades: €0,28 millones, caída de 75% interanual, previsión: €1,1 millones

EBITDA ajustado: €198,3 millones, caída de 0,9% interanual, previsión: €199,5 millones

Utilidad neta: €81,9 millones, caída de 22% interanual, previsión: €109,4 millones

BPA ajustado: €0,50 frente a €0,55 interanual; previsión: €0,59

Ingresos en la región EMEA: €235,1 millones, +10% interanual

Ingresos en la región APAC: €58,6 millones, +22% interanual

PROYECCIÓN ANUAL

Birkenstock todavía espera un margen EBITDA ajustado de entre 30% y 30,5%, con una previsión de 30,4%

Birkenstock mantiene su previsión de crecimiento de ingresos entre 13% y 15% a tipos de cambio constantes

COMENTARIOS Y CONTEXTO

Birkenstock continúa proyectando un margen bruto ajustado de entre 57% y 57,5% para 2026

Birkenstock mantiene su previsión de BPA ajustado entre €1,9 y €2,05 para 2026, considerando el impacto de aranceles y tipos de cambio

La compañía confirmó su plan a tres años, que proyecta crecimiento de ingresos entre 13% y 15% a tipos de cambio constantes y un margen EBITDA ajustado superior al 30%

A pesar de estas dificultades, la administración de Birkenstock decidió no revisar sus proyecciones para el año completo, manteniendo una expectativa de crecimiento de ingresos de entre 13% y 15%. Para parte del mercado, esto fue una señal decepcionante, ya que se esperaba que la compañía elevara sus objetivos para la segunda mitad de 2026. Sin embargo, la estrategia del CEO Oliver Reichert continúa siendo cautelosa y se basa en ventas selectivas y disciplina de costos, con el objetivo de proteger la marca frente a la persistente incertidumbre del consumidor.

Las acciones de Birkenstock (BIRK.US) se desplomaron tras los resultados, perforando mínimos previos y cayendo a su nivel más bajo desde la oferta pública inicial (IPO). El precio de la acción mantiene una fuerte tendencia bajista, cotizando por debajo de todas las medias móviles clave, y el gap bajista de hoy confirma que la presión vendedora domina completamente este activo. Fuente: xStation5