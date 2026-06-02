Ecopetrol: ¿puede sostener su rally tras las elecciones en Colombia?

Ecopetrol (EC.US) protagonizó uno de los mejores días de su historia en la bolsa de Nueva York el lunes, impulsada por un resultado electoral que el mercado no esperaba. La victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de Colombia concentró apuestas sobre un giro económico que podría abrir las puertas al fracking (técnica de perforación del subsuelo utilizada para extraer gas y petróleo), nuevas concesiones de exploración y una relación más favorable con Washington.

Hoy, sin embargo, la acción cede 1.60% a US$15.99 en un volumen prácticamente inexistente, y el anuncio de un paro de 24 horas del sindicato USO añade el primer riesgo al escenario post-electoral. La segunda vuelta del 21 de junio sigue siendo la variable que definirá si el movimiento del lunes marcó el inicio de una revaluación estructural o una señal anticipada que ya descuenta demasiado.

Del mejor lunes en años a la primera señal de cautela

La jornada del 1 de junio fue histórica para los activos colombianos, Ecopetrol avanzó 11.23% en la bolsa de Nueva York y 8.65% en la bolsa de Bogotá, mientras el COLCAP ganó 7.40% en dólares, el mayor avance de cualquier índice en el mundo esa jornada. El peso colombiano (USDCOP) se apreció 3.6% frente al dólar, su mejor día desde mayo de 2022, y los bonos soberanos con vencimiento en 2054 avanzaron más de cuatro centavos hasta los 112 centavos por dólar. En la bolsa local, la preferencial de Grupo Aval lideró con una subida de 9.62%, seguida por la preferencial de Davivienda con 5.81% y el Banco de Bogotá con 5.69%.

Gráfico de las acciones de Ecopetrol (EC.US). Fuente: xStation5.

Hoy EC.US opera en US$15.99 con una bajada de 1.60% y un rango entre US$15.96 y US$16.14, en un volumen que apenas supera el 3% del promedio diario. La Unión Sindical Obrera convocó un paro de 24 horas y movilizaciones en todo el país, argumentando falta de avances en la negociación de la nueva convención colectiva. El sindicato exige protección de empleos, mejores condiciones para contratistas y garantías sobre el ritmo de la transición energética. Es el primer choque de intereses concreto para la nueva gestión que se perfila, sea cual sea el resultado del 21 de junio.

Valuación atractiva, pero fundamentos bajo presión

El Q1 2026, cuyos resultados se publicaron el 13 de mayo, mostró ingresos de US$7.560 millones, por debajo del estimado en US$564.59 millones, la tendencia es de contracción. Los ingresos cayeron 12.32% interanual y acumulan una disminución con tasa compuesta anual de 10.99% en tres años, además, las utilidades por acción diluidas cayeron 37.45% en el último período reportado, y la mayoría de los trimestres recientes arrojaron misses de consenso. Esa dinámica operativa limita el argumento fundamental de forma independiente al escenario político.

En términos relativos, la valuación sigue siendo razonable, Ecopetrol cotiza a 7.60 veces utilidades proyectadas, en línea con ENI (7.77x) y por encima de Equinor (6.77x), Repsol (5.54x) y Petrobras (4.49x), aunque por debajo de YPF (10.66x). En EV/EBITDA forward, el 4.29x de EC es comparable al 4.37x de YPF y al 4.53x de ENI, con Petrobras (3.12x) y Equinor (2.03x) más baratos en esa métrica. El margen EBITDA de 36.91% es un punto destacado frente al 27.59% de YPF y el 14.24% de ENI.

La próxima publicación de resultados está prevista para el 11 de agosto, con una estimativa de BPA de US$0.61 e ingresos de US$9.560 millones. Con EC acumulando +68.24% en el año y +99.03% en doce meses, parte del escenario político positivo ya podría estar reflejado en el precio, debido a eso, la segunda vuelta del 21 de junio será el catalizador que confirme o corrija esa expectativa.

Por qué el resultado electoral importa para el negocio

De la Espriella obtuvo 43.74% frente al 40.9% de Cepeda, una brecha de más de 660.000 votos que sorprendió a buena parte de Wall Street, donde varios participantes esperaban que el candidato de izquierda terminara primero. La senadora Paloma Valencia, favorita histórica de los inversionistas, llegó tercera con 6.9% y de inmediato anunció su respaldo al candidato conservador. Citi estima que de la Espriella se impone en 17 de 18 escenarios electorales, mientras que Polymarket le asigna 81% de probabilidad. BBVA señaló que el trasvase de votos desde Valencia a de la Espriella fue mayor al anticipado.

Para Ecopetrol (EC.US), el cambio tiene implicaciones directas, una vez que De la Espriella prometió habilitar el fracking, una tecnología actualmente vedada que Cepeda se había comprometido a mantener prohibida, permitir nuevas concesiones de exploración petrolera y desplegar una estrategia de seguridad militar contra los grupos narco que operan en zonas de producción, reduciendo así el riesgo operativo. Además, su agenda de consolidación fiscal y alineación con Washington contrasta con los cuatro años de Petro, período que generó rebajas de calificación crediticia, spreads por encima de países con ratings similares y tensiones sobre la independencia del banco central. Estrategas de Wells Fargo, Aquila Asset Management y AllianceBernstein, consultados por Bloomberg, coincidieron en que el escenario de de la Espriella es significativamente más favorable para los activos colombianos que la administración actual.

Barclays advirtió que la segunda vuelta enfrentará a candidatos en extremos opuestos del espectro político en una campaña que podría ser ruidosa. Petro y Cepeda cuestionaron los resultados preliminares, aunque sin pruebas de irregularidades, y de la Espriella deberá moderar su discurso para captar votantes de centro. En el plano operativo, Ecopetrol también avanza en diversificación con el aval ambiental para un proyecto geotérmico junto a Baker Hughes y la habilitación para adquirir 49% en dos parques eólicos en La Guajira.