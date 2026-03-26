Acciones de chips caen tras avance de Google que reduce la demanda de memoria en IA

Las acciones de fabricantes de chips de memoria registraron una fuerte corrección global luego de que Google presentara el uso intensivo de memoria. El movimiento se produjo tras la publicación de un nuevo algoritmo denominado TurboQuant, capaz de reducir de forma significativa los requerimientos de memoria en modelos de IA, lo que generó dudas inmediatas en el mercado sobre la sostenibilidad de la demanda que ha impulsado al sector en los últimos meses.

En Asia, compañías como Samsung Electronics y SK Hynix lideraron las caídas con descensos superiores al 6%, mientras que en Estados Unidos firmas como Micron, Western Digital y Sandisk extendieron pérdidas cercanas al 5%, acumulando varias sesiones a la baja. Este ajuste se da después de un rally significativo en el sector, donde las acciones habían subido con fuerza impulsadas por la escasez global de memoria derivada del boom de la inteligencia artificial.

​​​​​​

Participación de mercado global en chips de memoria (DRAM, HBM y NAND), con Samsung, SK Hynix y Micron como principales actores del sector. Fuente: Rest of World.

TurboQuant y el avance que encendió las alarmas del mercado

El detonante de la caída fue la presentación de TurboQuant, un algoritmo de compresión desarrollado por Google que permite ejecutar modelos de lenguaje con hasta seis veces menos uso de memoria sin pérdida de precisión, además de mejorar la eficiencia computacional.

Este desarrollo apunta directamente a uno de los principales problemas actuales de la industria que es el consumo masivo de memoria por parte de los modelos de inteligencia artificial, especialmente en la fase de inferencia. Técnicamente, la solución se enfoca en optimizar el uso de la llamada memoria caché clave-valor, un componente crítico en el funcionamiento de modelos de lenguaje, reduciendo drásticamente su tamaño sin afectar el rendimiento.

El mercado interpretó este avance como una posible señal de que la demanda estructural de chips de memoria, uno de los pilares del rally reciente, podría moderarse en el tiempo, especialmente si las grandes empresas tecnológicas logran operar sus modelos con menor requerimiento de hardware.

Un sector impulsado por la escasez

Durante los últimos trimestres, la industria de memoria ha experimentado un ciclo extraordinario, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial. La demanda de centros de datos ha absorbido una proporción creciente de la producción global, generando una escasez estructural que elevó precios y márgenes.Actualmente, se estima que los centros de datos vinculados a IA consumen cerca del 70% de la producción de memoria avanzada, desplazando a otros sectores como el consumo masivo y presionando al alza los precios de componentes tecnológicos.

Este contexto convirtió a la memoria en uno de los principales cuellos de botella de la revolución de la inteligencia artificial, con fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron registrando ingresos récord y fuertes valorizaciones bursátiles. Sin embargo, el anuncio de Google introduce un nuevo elemento en la ecuación, la posibilidad de que la eficiencia tecnológica reduzca la intensidad de uso de memoria por unidad de procesamiento.

¿Cambio estructural o reacción exagerada?

A pesar de la fuerte corrección en las acciones del sector, la reacción del mercado parece responder más a un cambio de narrativa que a un deterioro real de los fundamentales. El avance de Google con TurboQuant, capaz de reducir hasta seis veces el uso de memoria en modelos de IA sin pérdida de rendimiento, introduce una mejora relevante en eficiencia, aunque no implica necesariamente una caída estructural en la demanda de chips. En la práctica, lo que cambia es la forma en que se utiliza ya que al disminuir el costo por unidad de cómputo, se amplía el universo de aplicaciones viables, lo que puede derivar en un mayor volumen total de uso de infraestructura. El foco, por tanto, debería estar menos en el consumo por modelo y más en el crecimiento del número de modelos, usuarios y casos de uso habilitados.

La memoria continúa siendo uno de los principales cuellos de botella en la industria de inteligencia artificial, con los centros de datos absorbiendo cerca del 70% de la producción global y una capacidad productiva que no puede ajustarse rápidamente debido a la complejidad de fabricación y la transición hacia tecnologías como HBM. En este escenario, resulta prematuro asumir que las mejoras en eficiencia se traducirán en una caída sostenida de precios o demanda. Más bien, el mercado podría estar atravesando un reajuste de expectativas tras un rally muy pronunciado, donde cualquier señal que cuestione la narrativa de escasez provoca reacciones desproporcionadas en el corto plazo.

​​​​​​

Comparación de eficiencia computacional de TurboQuant en distintos niveles de compresión. Fuente: Google Research

Factores adicionales que presionan al sector

La caída de las acciones no se explica únicamente por el anuncio de Google ya que el mercado también comienza a incorporar otros factores que podrían afectar el equilibrio entre oferta y demanda. Por un lado, la expansión de capacidad por parte de fabricantes, incluyendo fuertes inversiones en equipamiento y nuevas plantas, ha elevado las expectativas de una eventual normalización del mercado. Por otro, algunas decisiones recientes dentro del ecosistema de IA, como ajustes en proyectos intensivos en recursos, han generado dudas sobre la velocidad de crecimiento de la demanda.

En paralelo, el sector enfrenta una transición estructural. La inteligencia artificial está redefiniendo qué tipo de memoria se necesita, priorizando soluciones de alto rendimiento y desplazando otros segmentos tradicionales, lo que introduce volatilidad adicional en las valoraciones.

Menos memoria por modelo, pero más demanda en el sistema

Hasta ahora, la narrativa era bastante directa, más modelos implicaban más hardware y, en especial, más memoria. Sin embargo, avances como TurboQuant empiezan a romper esa relación lineal. Estas tecnologías no eliminan la necesidad de memoria, pero sí cambian la forma en que se utiliza. Si los modelos pueden operar con menos recursos sin perder rendimiento, el foco deja de estar únicamente en la cantidad de hardware y pasa a incluir la eficiencia del software, un punto que introduce nuevas dudas en el mercado.

En el corto plazo, la caída de las acciones refleja más un ajuste de expectativas que un deterioro real del negocio, especialmente tras un periodo donde la escasez de memoria era uno de los pilares del rally del sector. Aun así, el trasfondo no cambia pues la inteligencia artificial sigue expandiéndose con fuerza y, aunque cada modelo pueda requerir menos memoria, el crecimiento en el número de modelos, usos y demanda mantiene el equilibrio entre eficiencia y expansión como factor clave. En ese contexto, la reacción cautelosa del mercado parece lógica tras las subidas previas, pero asumir que esto transforma por completo la dinámica de la industria resulta prematuro.

Caída generalizada en tecnológicas amplifica la presión sobre el sector de chips

La sesión estuvo marcada por una venta masiva en el sector tecnológico en su conjunto, lo que amplificó el movimiento bajista y reforzó la lectura de que se trata de un ajuste más amplio en las expectativas del mercado. Gigantes como Alphabet retrocedieron en torno a 3%, mientras Meta registró caídas cercanas al 8%, reflejando un deterioro en el apetito por riesgo en empresas vinculadas al crecimiento. En paralelo, el segmento de semiconductores mostró pérdidas aún más pronunciadas, con Nvidia cayendo más de 4%, AMD cerca de 7% y compañías clave de la cadena como Applied Materials y Lam Research retrocediendo entre 8% y 9%.

Fuente: xStation

Este movimiento no responde únicamente al anuncio de Google, sino a un contexto más amplio donde los inversionistas están comenzando a reevaluar el equilibrio entre expectativas y realidad en torno a la inteligencia artificial. Por un lado, el gasto en infraestructura sigue siendo extremadamente elevado, con inversiones multimillonarias en centros de datos y hardware; por otro, persisten dudas sobre la velocidad a la que esos desembolsos se traducirán en ingresos y rentabilidad efectiva. A esto se suma un entorno macro que sigue siendo exigente. Tasas de interés elevadas, presiones inflacionarias vinculadas a la energía y tensiones geopolíticas han generado un cambio en el posicionamiento de los inversionistas, favoreciendo una rotación fuera de activos de crecimiento hacia sectores más defensivos. En ese contexto, el sector tecnológico, y especialmente los semiconductores, queda particularmente expuesto. Después de meses liderando las subidas del mercado, las valoraciones alcanzaron niveles que dejan poco margen para decepciones, por lo que cualquier cambio en la narrativa, como el impacto potencial de nuevas eficiencias en IA, actúa como catalizador para correcciones más bruscas.

Fuente: xStation

