Acciones de defensa caen mientras los mercados esperan las negociaciones en Moscú

Los mercados financieros se encuentran claramente en modo de espera hoy,C Cualquier indicio o rumor de avance en las negociaciones se está trasladando rápidamente al euro, a los índices europeos y a los sectores industrial y de defensa. Los inversionistas descuentan una probabilidad creciente de alcanzar incluso un acuerdo marco o un alto el fuego duradero, tratándolo como un posible punto de inflexión para las primas de riesgo en Europa.

Al mismo tiempo, el hecho de que el mercado esté valorando cada vez más un escenario de resolución optimista del conflicto actúa como freno para las acciones europeas del sector defensa. Tras meses en los que la industria se benefició de pedidos récord y un mayor gasto en seguridad, la reciente oleada de titulares sobre planes de paz ha desencadenado toma de beneficios y una corrección en los índices sectoriales, aun cuando no hay señales claras de un avance decisivo en el campo de batalla.

¿Qué podemos esperar de las conversaciones de hoy?

Se pueden considerar dos escenarios. Primero, que Putin adopte una postura contraria al plan de paz del presidente Donald Trump. La reacción inmediata del mercado sería la inversa a la observada la semana pasada: rebote del euro y de las monedas de Europa Central —incluido el zloty polaco—, además de un avance del mercado europeo en general, con excepción de las materias primas, industriales y compañías de defensa. Como alternativa, Putin podría señalar su disposición a negociar. A primera vista se trataría de una noticia positiva, aunque no necesariamente. Putin tiene incentivos para entrar a conversaciones sin aceptar de inmediato los términos del acuerdo. Considerando que Ucrania ya ha mostrado disposición a negociar, Rusia podría intentar alargar el proceso para obtener mayores concesiones.

Conviene recordar también que incluso el acuerdo de alto el fuego parcial de 30 días alcanzado en marzo fue incumplido casi de inmediato. Por lo tanto, aun un acuerdo de paz firmado por todas las partes podría no superar la prueba final.

Las acciones del gigante alemán de defensa Rheinmetall (antes identificado como RHM.DE) registran caídas en la sesión de hoy y se mantienen por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (curva dorada en el gráfico). De manera interesante, este nivel técnico no había sido puesto a prueba por el mercado desde noviembre de 2024. Fuente: xStation



