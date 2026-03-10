El petróleo frena su caída ¿Durará mucho?

- El petróleo repuntó brevemente tras un ataque con drones en una refinería de Emiratos Árabes Unidos y amenazas sobre el Estrecho de Ormuz.
- Los precios volvieron a caer después de que Aramco anunciara la pronta reanudación de producción en Ras Tanura.
- El mercado del petróleo sigue altamente volátil ante la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.
- El petróleo repuntó brevemente tras un ataque con drones en una refinería de Emiratos Árabes Unidos y amenazas sobre el Estrecho de Ormuz.
- Los precios volvieron a caer después de que Aramco anunciara la pronta reanudación de producción en Ras Tanura.
- El mercado del petróleo sigue altamente volátil ante la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.
El petróleo Brent (OIL) recuperó terreno brevemente tras reportes de un ataque con drones contra la mayor refinería de los Emiratos Árabes Unidos y declaraciones duras del representante de seguridad de Irán sobre la posible clausura del Estrecho de Ormuz.
El mercado reaccionó con subidas de precios ante el temor de nuevas interrupciones en el suministro desde la región del Golfo Pérsico, especialmente porque ataques similares ya habían detenido la producción en Arabia Saudita y Qatar. Las tensiones geopolíticas generaron un impulso alcista de corto plazo, aunque este movimiento perdió fuerza después del anuncio de Aramco.
La compañía informó que está preparando la refinería de Ras Tanura para reanudar la producción en los próximos días. Como resultado, los precios del petróleo volvieron a caer, ya que los inversores comenzaron a asumir una rápida restauración del suministro, teniendo en cuenta también los comentarios de Donald Trump sobre el posible final de la mayor ola de ataques contra Irán.
Los últimos reportes también indican que el transporte a través del Estrecho de Ormuz se ha reanudado parcialmente, con buques navegando con los transpondedores apagados. Aun así, el mercado sigue siendo volátil y el sentimiento continúa nervioso en medio de los crecientes riesgos en Medio Oriente.
Fuente: xStation
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