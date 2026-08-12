Acciones de Meta: ¿están baratas frente a Alphabet, Amazon y Microsoft?

¿Está realmente barata Meta Platforms (META.US) frente a Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US) y Microsoft (MSFT.US)? La respuesta depende del múltiplo utilizado, pero los datos del 11 de agosto de 2026 coloca a Meta en una posición particularmente llamativa.

La compañía cotiza a 18,71 veces beneficios esperados, frente a 25,87 veces en Alphabet, 25,57 veces en Microsoft y 29,30 veces en Amazon. De las cuatro compañías, Meta es por tanto la que presenta el P/U esperado más bajo. La conclusión se mantiene al utilizar EV/EBITDA esperado. Meta registra un múltiplo de 9,72 veces, nuevamente el menor del grupo. Alphabet cotiza a 15,74 veces, Microsoft a 15,79 y Amazon a 12,76.

La comparación cambia cuando se observa el EV/ventas esperado. En este caso Amazon ocupa el primer lugar con 3,47 veces, mientras Meta aparece segunda con 5,58 veces. Alphabet se encuentra en 7,45 veces y Microsoft en 9,70. Por tanto, decir simplemente que Meta es “la más barata” requiere una precisión importante. Lo es cuando se compara el precio con los beneficios normalizados y cuando se utiliza EBITDA, pero no cuando la referencia son las ventas.

Fuente: TIKR. Elaboración: XTB Research.

¿Cuánto descuento presenta Meta frente a sus pares?

La diferencia es suficientemente amplia como para que no se trate simplemente de unas décimas entre compañías. Tomando como referencia la mediana de Alphabet, Amazon y Microsoft, y excluyendo a Meta del cálculo, las acciones de Meta cotizan con un descuento de 27,7% en P/U esperado.

En EV/EBITDA esperado, el descuento asciende al 38,2%, mientras que en EV/ventas esperado se sitúa en 25,1%. Esto significa que, según las tres métricas, el mercado asigna actualmente una valoración inferior a Meta respecto de la empresa mediana del grupo.

El contraste más fuerte aparece en EV/EBITDA. Meta no solamente presenta el múltiplo absoluto más bajo, sino que se encuentra casi 40% por debajo de la valoración mediana de Alphabet, Amazon y Microsoft. La pregunta importante es por qué.

Una parte de la respuesta puede encontrarse en que el mercado está exigiendo una prima de riesgo por el volumen de inversión que Meta está destinando a inteligencia artificial y centros de datos, la reducción del flujo de caja libre y la incertidumbre sobre cuánto retorno económico terminará generando esa infraestructura.

Fuente: TIKR. Elaboración: XTB Research.

Meta también está barata frente a su propia historia

La comparación con otras tecnológicas no es el único argumento que señala una valoración comprimida. El P/U esperado de Meta se encuentra un 17,7% por debajo de su propia mediana histórica. En EV/EBITDA, el descuento alcanza el 23,3%, mientras que en EV/ventas se sitúa en el 20,6%.

La mediana utilizada excluye la observación actual y considera las observaciones históricas anteriores hasta junio de 2026. Esto refuerza la lectura de que el descuento de Meta no surge únicamente porque Alphabet, Amazon o Microsoft estén cotizando a valoraciones elevadas. Meta también cotiza por debajo de los niveles que históricamente el mercado ha estado dispuesto a pagar por su propio negocio. Sin embargo, tampoco debe interpretarse como una anomalía exclusiva.

Microsoft se encuentra un 20,0% por debajo de su mediana histórica en P/U esperado y un 25,7% por debajo en EV/EBITDA. Amazon presenta un descuento del 42,9% en P/U y del 12,6% en EV/EBITDA. Alphabet, en cambio, cotiza por encima de sus referencias históricas en las tres métricas analizadas. Por tanto, una parte de la compresión responde a un fenómeno más amplio dentro de las grandes tecnológicas, aunque Meta sigue destacando especialmente frente a sus competidores actuales.

Fuente: TIKR. Elaboración: XTB Research.

El negocio publicitario de Meta continúa creciendo

El descuento resulta especialmente interesante porque el negocio principal no está mostrando una contracción. En el segundo trimestre de 2026, Meta registró ingresos de $60.800 millones, un crecimiento del 28% interanual. Los ingresos publicitarios de Family of Apps avanzaron aproximadamente un 27%, hasta $59.400 millones.

El crecimiento llegó tanto por volumen como por precio. Las impresiones publicitarias aumentaron 14% interanual, mientras el precio medio por anuncio creció 12%. Esto permite entender por qué la inteligencia artificial no es únicamente una promesa futura dentro de Meta. Una parte de la inversión ya está mejorando el funcionamiento de un negocio que existe y genera beneficios a gran escala.

Los nuevos sistemas de clasificación y recomendación impulsaron un aumento de 8,3% en los clics de anuncios de Facebook y una mejora de 15,7% en las conversiones. Los primeros trabajos utilizando modelos de lenguaje en Instagram incrementaron además las conversiones de eventos de la aplicación en aproximadamente 1%. Advantage+ alcanzó una tasa anualizada de ingresos de $75.000 millones, mientras más de nueve millones de pequeñas empresas utilizan al menos una herramienta creativa basada en IA.

El punto favorable para la tesis de Meta es precisamente este: la compañía no necesita crear desde cero un negocio para comenzar a obtener retornos de la IA. Puede aplicar esos modelos sobre una infraestructura publicitaria que ya conecta a miles de millones de usuarios con anunciantes.

También empieza a aparecer una segunda vía de crecimiento dentro de WhatsApp. Otros ingresos de Family of Apps superaron los $1.000 millones y crecieron 73% interanual, impulsados por mensajería de pago y suscripciones. Los mensajes comerciales continúan siendo uno de los principales motores, mientras los servicios relacionados con utilidad y autenticación están creciendo especialmente en mercados como India y Brasil.

Meta Business Agent ya atiende a más de un millón de empresas activas en WhatsApp y Messenger, y la compañía plantea monetizar estos servicios mediante suscripciones y precios asociados al volumen utilizado. La oportunidad resulta relevante porque WhatsApp dispone de una base enorme de usuarios, pero históricamente ha estado mucho menos monetizada que Facebook o Instagram.

Si la compañía consigue transformar una parte de esa interacción en servicios empresariales, agentes y mensajería comercial sin deteriorar la experiencia del usuario, podría añadir otra fuente de ingresos sobre una infraestructura que ya tiene distribución global.

Entonces, ¿por qué el mercado sigue aplicando un descuento?

El problema está en el coste necesario para sostener la expansión. Los ingresos aumentaron 28% interanual, pero los costes y gastos crecieron 55%, hasta aproximadamente $42.000 millones.

El margen operativo reportado descendió desde el 43% hasta el 31%. Parte del deterioro estuvo relacionado con aproximadamente $2.400 millones en cargos legales y $1.200 millones en indemnizaciones. Excluyendo esas partidas, el margen operativo ajustado habría rondado el 36,8%, todavía por debajo del 43% del año anterior. La investigación y desarrollo pasó de representar aproximadamente 27% de los ingresos a 36%, mientras los gastos generales y administrativos subieron desde 6% hasta 9%.

Meta está pagando simultáneamente por talento especializado, desarrollo de modelos, capacidad de nube de terceros, infraestructura propia, centros de datos y recursos de computación. Eso crea una diferencia importante entre el crecimiento de beneficios del negocio actual y el coste de construir la plataforma que Meta espera necesitar durante los próximos años.

El capex de Meta está presionando el flujo de caja libre

Durante el segundo trimestre, Meta generó aproximadamente $31.900 millones de flujo de caja operativo, pero destinó alrededor de $31.100 millones a capex, dejando apenas $784 millones de flujo de caja libre. La compañía elevó el extremo inferior de su guía de inversión para 2026 y ahora espera un capex de entre $130.000 y $145.000 millones. La cifra explica buena parte del descuento de valoración.

El mercado no está cuestionando necesariamente que Meta pueda seguir creciendo. La incógnita es cuánto capital será necesario para producir ese crecimiento y cuándo la inversión comenzará a traducirse nuevamente en una expansión sostenida del flujo de caja libre.

Meta cerró el trimestre con aproximadamente $90.300 millones en efectivo y valores negociables, frente a unos $83.700 millones de deuda. Esto le proporciona capacidad financiera, pero el volumen de inversión sigue siendo extraordinariamente elevado.

La apuesta por la IA va mucho más allá de mejorar los anuncios

Hay además una diferencia entre utilizar inteligencia artificial para optimizar el negocio publicitario existente y construir una nueva plataforma tecnológica. La primera parte ya ofrece resultados medibles, mejores recomendaciones pueden aumentar el tiempo de uso, mejorar la relevancia de los anuncios y elevar las conversiones.

La segunda es más difícil de valorar, es la que Meta está destinando recursos a modelos fundacionales, agentes, infraestructura y una estrategia de IA abierta con la que busca evitar depender de una capa tecnológica controlada por terceros. Mark Zuckerberg ha reforzado recientemente esta estrategia, defendiendo que la superinteligencia y los modelos avanzados deberían distribuirse ampliamente en lugar de concentrarse en unas pocas compañías. Meta también ha reafirmado su apuesta por los modelos con pesos abiertos. La compañía lanzó Muse Glimmer y anunció que pondrá a disposición los pesos de Muse Spark.

Desde un punto de vista estratégico, el planteamiento busca impedir que Meta vuelva a encontrarse en una situación similar a la vivida con los sistemas operativos móviles, donde Apple y Google controlan una parte importante de la distribución. Desde el punto de vista financiero, sin embargo, la cuestión continúa abierta: ¿necesita Meta desarrollar modelos de frontera propios para proteger su negocio o está pagando un coste extraordinario por una capacidad que podría obtener de terceros? Esa incertidumbre forma parte del descuento.

El flujo de caja libre no sirve ahora como comparación central

Según la última observación de TIKR, el rendimiento esperado del flujo de caja libre es negativo para Meta, Alphabet y Amazon. En esas condiciones, comparar las compañías utilizando directamente múltiplos basados en FCF puede generar resultados extremos y poco representativos. Por eso, la comparación se concentra en P/U esperado, EV/EBITDA esperado y EV/ventas esperado.

La metodología tampoco pretende afirmar que una acción es barata simplemente porque cotiza debajo de una mediana. Los múltiplos reflejan expectativas de crecimiento, riesgo, márgenes, intensidad de capital y confianza en la ejecución. El descuento es un punto de partida para el análisis, no una conclusión automática sobre valor razonable.

Análisis técnico de las acciones de Meta

El gráfico también ayuda a explicar por qué Meta ha quedado rezagada frente a Alphabet, Amazon y Microsoft. La acción continúa cotizando alrededor de $581, después de una fuerte recuperación desde los mínimos recientes, pero todavía dentro de una estructura que ha mostrado mayor debilidad relativa que varios de sus principales pares.

En gráfico diario, Meta permanece alrededor de su media móvil de 50 sesiones, mientras la media de 200 días continúa por encima del precio. Esta disposición sigue reflejando una estructura de fondo menos sólida que la observada en Alphabet o Amazon. El comportamiento reciente muestra, sin embargo, un intento de estabilización. Tras marcar mínimos durante julio, la acción reaccionó con fuerza y recuperó rápidamente la zona de $580. El problema es que todavía necesita consolidar la recuperación y volver a situarse de manera consistente por encima de sus medias relevantes para hablar de un cambio estructural más claro.

El RSI se mantiene en una zona neutral, sin mostrar por ahora una condición extrema de sobrecompra o sobreventa. Esto deja espacio para movimientos en cualquiera de las dos direcciones y hace que la reacción frente a las medias móviles tenga especial importancia.

Fuente: xStation5.

¿Está realmente barata Meta?

Los datos permiten construir un argumento sólido a favor de una valoración relativa más atractiva de Meta. La compañía cotiza a 18,71 veces beneficios esperados, frente a más de 25 veces para Alphabet y Microsoft y 29,30 veces para Amazon. También registra el EV/EBITDA esperado más bajo, con un descuento del 38,2% frente a la mediana de las otras tres compañías.

Además, los tres múltiplos analizados se encuentran entre 17,7% y 23,3% por debajo de las propias medianas históricas de Meta. Pero ese descuento no aparece sin una razón.

El negocio publicitario continúa creciendo con fuerza y la IA ya está mejorando conversiones y monetización. Al mismo tiempo, el capex se ha disparado, el flujo de caja libre trimestral se ha reducido a apenas $784 millones y el mercado todavía necesita comprobar que las inversiones en modelos, agentes y centros de datos generarán retornos suficientes. Por tanto, la pregunta no es únicamente si Meta es barata frente a Alphabet, Amazon y Microsoft. Los múltiplos dicen que sí en beneficios y EBITDA. La verdadera cuestión es si el descuento compensa suficientemente el riesgo de que la factura de la inteligencia artificial continúe creciendo antes de que aparezca todo su retorno económico.

Si Meta consigue mantener el crecimiento de su negocio publicitario, monetizar progresivamente WhatsApp y convertir la inversión en IA en mejoras sostenidas de beneficios y caja, la valoración actual deja espacio para una normalización de múltiplos. Si el capex continúa expandiéndose sin una recuperación equivalente del flujo libre, el descuento puede permanecer durante más tiempo.