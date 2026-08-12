Cierre de mercado: S&P 500 se acerca a máximos tras el IPC de EE. UU.

Las bolsas avanzaron y el S&P 500 volvió a acercarse a máximos históricos después de que la inflación de julio en Estados Unidos se ubicara en línea con las expectativas, con la subyacente moderándose al 2,5% anual, lo que redujo el temor a nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal. El impulso estuvo liderado por las grandes tecnológicas y fabricantes de chips, llevando al Nasdaq 100 a máximos de un mes, mientras los bonos del Tesoro de corto plazo también se fortalecieron y el mercado asignó menos de un 50% de probabilidad a una subida de tasas en septiembre. En materias primas, el oro superó los 4.400 dólares, mientras el petróleo cerró cerca de los 83 dólares, presionado por un fuerte aumento de inventarios y menores previsiones de demanda de la OPEP, aunque la tensión en el estrecho de Ormuz y otros riesgos geopolíticos continúan sosteniendo la preocupación por la oferta energética.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Trump afirmó que Estados Unidos mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y que pretende conservarlo, reforzando una estrategia de presión económica sobre Irán mediante sanciones y restricciones al comercio. Teherán, por su parte, asegura que puede sostener el conflicto bajo una “economía de supervivencia”, mantiene cerrado el estrecho hasta que Washington acepte sus condiciones y sostiene que lleva ventaja. Las negociaciones continúan prácticamente estancadas, prolongando la tensión geopolítica y los riesgos para el comercio energético mundial.

Estados Unidos: Yardeni elevó su objetivo de cierre de año para el S&P 500 a 8.400 puntos, el más alto del mercado. En el frente macroeconómico, la inflación anual de julio se moderó al 3,4% y la subyacente al 2,5%, ambas en línea con las previsiones, mientras que el IPC mensual avanzó un 0,1% tras la caída del 0,4% en junio. Los futuros bursátiles reaccionaron al alza tras los datos. Por otra parte, el déficit fiscal de EE. UU. se amplió a 432.300 millones de dólares en julio, muy por encima del consenso y más del doble del registrado en junio.

Europa: El Banco Central Europeo se inclina por aprobar la adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit, que aún espera las autorizaciones regulatorias necesarias para elevar su participación en el banco alemán hasta aproximadamente el 18%. En Alemania, la inflación de julio se situó en el 0,8% mensual y en el 2,8% anual, ambas cifras en línea con las expectativas y por encima de los registros previos.

Oro: El oro extendió sus avances por encima de los 4.400 dólares por onza, apoyado por unos datos de inflación en Estados Unidos en línea con las expectativas, lo que redujo las preocupaciones sobre nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal y favoreció la demanda por el metal precioso.

Petróleo: Los precios del crudo retrocedieron ligeramente después de que la OPEP volviera a recortar su previsión de crecimiento de la demanda mundial para este año. Sin embargo, el estancamiento de las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz, junto con nuevos riesgos en el mar Rojo y ataques a instalaciones energéticas en Rusia, Libia y Arabia Saudita, mantiene elevada la preocupación por la oferta. Además, los inventarios de crudo de la EIA aumentaron en 17,422 millones de barriles, muy por encima de la caída de 1,8 millones esperada por el mercado.

Acciones: Google presentó su nueva gama Pixel 11, incluyendo los modelos 11 Pro, 11 Pro XL y 11 Pro Fold, con aumentos de precios asociados a la fuerte presión sobre el mercado de memorias. CoreWeave avanzó un 20,5% tras duplicar sus ingresos interanuales gracias a la elevada demanda de infraestructura de computación para inteligencia artificial. Por su parte, SpaceX presentó Grok 4.6, un nuevo modelo orientado a agentes de larga duración y tareas visuales, mientras sus acciones subieron un 6,5% en las primeras operaciones de la tarde.

Análisis US100

El precio no logró superar su directriz bajista, aunque mantiene un momentum positivo dentro de su estructura actual. El MACD continúa en terreno positivo y la cotización se sostiene por encima de su media móvil, lo que mantiene vigente la posibilidad de continuidad mientras el soporte de los 29.562 puntos se conserve.

Si el precio logra mantenerse sobre los 29.562 puntos, podría extender el movimiento hacia la resistencia ubicada en torno a los 30.077 puntos, con un siguiente nivel relevante cerca de los 30.604 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría abrir un escenario de mayor presión bajista, con una zona de apoyo en torno a los 29.249 puntos.

​​​​​​​Fuente: xStation



Análisis GOLD

El precio ha mantenido una estructura constructiva, con máximos y mínimos crecientes. Actualmente, el MACD mantiene una divergencia bajista, aunque la cotización continúa por encima del nivel de los 4.387 puntos y de su media móvil de 50 periodos. Por ello, esta zona sigue siendo la referencia clave para evaluar la continuidad del movimiento.

Si el precio logra consolidarse sobre los 4.387 puntos, podría extender el avance hacia la resistencia ubicada en torno a los 4.513 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría anticipar un cambio en el momentum, con una zona de apoyo relevante entre los 4.225 y 4.203 puntos.

Fuente: xStation5

