Acciones de Oracle caen 6% por temores financieros

El ambicioso proyecto de centro de datos de inteligencia artificial por USD 10.000 millones de Oracle en Michigan ha quedado en entredicho luego de que colapsaran las negociaciones de financiamiento con su socio clave, Blue Owl Capital. Esto representa un duro revés para una compañía que ya se encuentra bajo un mayor escrutinio debido al rápido aumento de sus necesidades de capital.

Blue Owl —que financió algunos de los mayores proyectos de centros de datos de Oracle en Estados Unidos— se retiró después de que los prestamistas exigieran condiciones más estrictas en contratos de arrendamiento y deuda, en un contexto de crecientes preocupaciones por retrasos en los proyectos, el acelerado aumento del apalancamiento de Oracle y un enfriamiento del apetito por inversiones en infraestructura de IA a gran escala.

Oracle sostiene que el socio desarrollador ya ha seleccionado a un nuevo inversionista de capital y que las conversaciones avanzan según lo previsto. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones pone de relieve las crecientes dudas sobre la velocidad y la rentabilidad de la expansión en infraestructura de inteligencia artificial.

La reacción del mercado fue rápida y contundente. Las acciones de Oracle han estado bajo presión vendedora desde mediados de septiembre y los últimos resultados también decepcionaron. Desde sus máximos, el título acumula una caída cercana a 50%. Para borrar completamente el rally impulsado por la IA, las acciones de Oracle tendrían que retroceder otro 35% adicional.

Un vistazo a la situación financiera de Oracle

Los beneficios no cumplieron con las expectativas del mercado. En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, Oracle reportó ingresos por USD 16.060 millones (+14% interanual), por debajo de las proyecciones de USD 16.200 millones. El beneficio por acción ajustado se ubicó en USD 2,26, muy por encima del consenso de USD 1,64, impulsado por ganancias extraordinarias, incluida la venta de participaciones en Ampere.

Cartera récord de RPO: alto potencial, pero de largo plazo

La cartera de ingresos pendientes (RPO) alcanzó USD 528.000 millones (+438% interanual) e incluye contratos con OpenAI, Nvidia y Meta, que podrían generar ingresos adicionales en los próximos años. Si bien la cifra refleja un enorme potencial de crecimiento, el mercado teme que gran parte de este pipeline sea de muy largo plazo y que la materialización efectiva de estos contratos aún esté lejana.

Explosión del CAPEX y la deuda: un riesgo creciente para el mercado

Oracle incrementó su gasto de capital en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 hasta cerca de USD 35.000 millones, destinados principalmente a centros de datos y clústeres de GPU para inteligencia artificial. En paralelo, la deuda total habría escalado a un rango estimado de USD 115.000–120.000 millones. El mercado muestra una preocupación creciente por la magnitud del gasto y su impacto en el balance. El desempeño futuro dependerá en gran medida de cuán rápido estas inversiones logren transformarse en ingresos y flujo de caja.

La deuda ha alcanzado niveles récord, mientras que las reservas de efectivo continúan reduciéndose. La creciente brecha entre el aumento del endeudamiento y la caída del efectivo sugiere una rápida quema de capital y un incremento de las presiones de riesgo de liquidez, en un contexto de elevado gasto de capital en inteligencia artificial.

El mayor nivel de apalancamiento también está volviendo a Oracle más sensible a las fluctuaciones en los costos de financiamiento, lo que añade un nuevo foco de riesgo en un entorno de tasas aún restrictivo.

El ROIC se está acercando al WACC, lo que señala una menor capacidad de generar valor a través de las nuevas inversiones en inteligencia artificial. El crecimiento del EBITDA no está acompañando el aumento del costo de capital, lo que incrementa la presión sobre los beneficios y el balance.

La reducción del diferencial ROIC–WACC refleja una erosión de la eficiencia del capital y eleva el riesgo de que la expansión de infraestructura termine convirtiéndose en una carga financiera, en lugar de un motor de rentabilidad.

Oracle (gráfico diario)

La venta masiva de hoy profundiza el marcado cambio de sentimiento en torno a la inteligencia artificial: desde la euforia —que llevó brevemente a la acción hasta los USD 348 y posicionó a Larry Ellison en la cima de los rankings de riqueza global— hacia una creciente ansiedad de los inversionistas por los retrasos, el aumento del apalancamiento financiero y las dudas sobre si la expansión multimillonaria de centros de datos puede generar retornos con la rapidez necesaria.

La incertidumbre en torno al financiamiento del proyecto en Michigan ha cristalizado estas preocupaciones, acelerando la transición del mercado desde el “hype de la IA” hacia una postura más disciplinada y escéptica.