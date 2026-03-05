¿Crisis en el crédito privado?

Aún no es una crisis sistémica, pero el riesgo de contagio crece vía líneas de crédito y estructuras tipo warehouse , donde la opacidad y el fondeo de corto plazo pueden acelerar el estrés.

El epicentro está en los BDC no listados con rescates trimestrales , donde caen entradas y suben solicitudes, obligando a elegir entre vender con descuento, endeudarse o frenar rescates.

El crédito privado está entrando en una fase donde el foco pasa de “calidad crediticia” a liquidez , por fondos con rescates periódicos respaldados por préstamos difíciles de vender.

El crédito privado está viviendo una tensión que suele aparecer antes de los grandes impagos, la liquidez. En una industria que ya ronda los 1,8 billones de dólares, el foco se está desplazando desde la calidad crediticia hacia la mecánica de fondos que prometen ventanas periódicas de rescate mientras mantienen préstamos difíciles de vender, con vencimientos de varios años.

La combinación de tasas bajando, mayor sensibilidad a defaults y el shock de incertidumbre provocado por el conflicto geopolítico global está llevando a parte de los inversionistas de alto patrimonio a pedir caja, justo cuando el activo subyacente no puede convertirse en efectivo sin descuento ni sin tiempo.

El epicentro

El problema no afecta a todo el crédito privado por igual, pero a un subconjunto muy específico de vehículos tipo BDC no listados, que suman alrededor de 250.000 millones de dólares y se distribuyeron con fuerza a clientes de banca privada. Estos fondos suelen ofrecer recompras trimestrales con topes que en muchos casos llegan al 5 % del capital por trimestre, y mantienen liquidez disponible típica de entre 10 y 20 % de los activos, más por líneas de crédito que por caja, porque mantener efectivo erosiona retornos.

Ese diseño funciona mientras las salidas sean moderadas y escalonadas. Pero se vuelve delicado cuando las solicitudes se acercan al techo, porque el fondo debe escoger entre vender activos con descuento, aumentar endeudamiento, o frenar rescates y asumir el costo reputacional.

El desplome de entradas y el aumento de rescates

Las entradas brutas desde clientes de wealth hacia crédito privado bajaron a 1.270 millones de dólares el mes pasado, menos de la mitad de los 3.270 millones de febrero de 2025, en el nivel más bajo del último año. Al mismo tiempo, las solicitudes de rescate subieron.

Esta simultaneidad es importante porque el modelo descansa en que las entradas compensen parte de las salidas, reduciendo la necesidad de vender préstamos en un mercado secundario que, por definición, es más estrecho y menos transparente.

El caso que mejor ilustra el problema es BCRED, el vehículo de Blackstone de 82.000 millones de dólares. En el primer trimestre de 2026 reportó rescates récord de 3.800 millones contra entradas de apenas 2.000 millones, con solicitudes que alcanzaron el 7,9 % de las participaciones en un producto que usualmente recompra hasta 5 % por trimestre.

Blackstone tenía capacidad para atenderlas, alrededor de 8.000 millones entre caja y capacidad de endeudamiento de corto plazo, pero aun así enfrentó un límite práctico, porque el fondo no podía redimir más de 7 % sin reiniciar procesos y ajustar términos, con el riesgo de encender más retiros. La solución fue cubrir aproximadamente 400 millones adicionales con capital propio, una señal clara de que el problema era el costo de administrar expectativas cuando el inversionista cree que un activo ilíquido debería funcionar como uno líquido.

El precedente Blue Owl y el riesgo de señal

La decisión de Blue Owl de cambiar la mecánica de rescates en su vehículo OBDC II elevó el ruido sistémico, aunque el caso no sea idéntico a los BDC perpetuos. El plan pasó a vender activos y devolver cerca del 30 % este trimestre, con la intención de seguir retornando alrededor del 5 % cada tres meses durante el resto del año.

La reacción del mercado no se explica solo por ese fondo en particular. Se explica porque crea un precedente psicológico, porque si una firma acepta salir de la rutina de recompras, otros inversionistas pueden interpretar que siempre habrá una salida extraordinaria si presionan lo suficiente. Ese incentivo tiende a acelerar solicitudes en la siguiente ola de nerviosismo.

¿Hay riesgo sistémico?

El trasfondo de riesgo crediticio sigue ahí. Viene un tramo más duro de refinanciamiento para compañías privadas, y es probable ver un aumento de impagos desde niveles bajos, especialmente en sectores donde el mercado percibe ruptura de modelos de negocio, como parte del software ante la incertidumbre asociada a la inteligencia artificial.

Esa percepción pesa aunque los impagos aún no ocurra, porque en fondos de rescate periódico el inversionista no necesita esperar a que la mora aparezca: le basta con anticiparla y pedir la salida antes que otros.

Hablar de crisis sistémica hoy es adelantarse, una vez que hay un factor estabilizador importante, las aseguradoras y fondos de pensiones siguen entrando al crédito privado con horizontes largos, y eso sostiene el crecimiento de la industria en paralelo a la cautela del canal de banca privada. Además, los gestores pueden frenar originación si las salidas se mantienen altas, lo que protege liquidez, aunque a costa de menor crecimiento de activos y de retornos potencialmente más bajos.

Donde sí existe un riesgo de contagio es en los vínculos con la banca tradicional a través de líneas de financiamiento, estructuras de warehouse (almacenes) y otros arreglos que convierten un portafolio ilíquido en un producto con promesa de liquidez parcial. En un escenario de estrés, el problema suele aparecer cuando se juntan colateral difícil de valorar, apalancamiento en capas y financiamiento de corto plazo, porque entonces una duda sobre valuación se transforma en llamado de margen o en recorte de líneas. Episodios como el de Market Financial Solutions, con reportes de proceso de insolvencia en Reino Unido y exposiciones distribuidas entre varias firmas, ilustran por qué la opacidad y la estructura de fondeo importan tanto como la calidad del prestatario.