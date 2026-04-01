Acciones europeas se suman al rally alcista y Euro Stoxx aumenta un 3%

La sesión del miércoles marca el mejor día para los mercados europeos en más de un año—el catalizador fue el discurso de Donald Trump del martes, en el que afirmó que Estados Unidos podría retirarse de Irán en un plazo de dos a tres semanas y que ni siquiera sería necesario un acuerdo diplomático formal para poner fin a las operaciones militares; los mercados interpretaron inmediatamente esto como una señal de transición hacia una narrativa de “misión cumplida”.

A esto se suma una declaración del presidente iraní Pezeshkian, quien expresó su disposición a poner fin al conflicto, aunque solo a cambio de garantías formales de seguridad. Esto fue suficiente para que los mercados asiáticos registraran sus mayores subas en más de tres años (MSCI Asia Pacific +4,9%, Kospi +8,5%, Nikkei +5%).

Sin embargo, los inversionistas más cautelosos advierten que Israel aún no habla de un alto al fuego, el Wall Street Journal reporta una posible entrada de Emiratos Árabes Unidos en el conflicto, e Irán no ha mostrado voluntad real de negociar—por lo que algunos estrategas, incluidos los de Mizuho, recomiendan escepticismo respecto a la magnitud del rally.

El foco de la jornada estará en el discurso de Trump a las 3:00 a.m. (jueves), donde se espera que aborde la situación en Irán y potencialmente la OTAN, alianza que recientemente calificó como “débil”. Además, The Telegraph informó que Trump incluso estaría considerando retirarse del bloque.

El dólar se debilita, mientras el oro y los bonos suben

El EURUSD sube 0,40% hasta 1,1599, alcanzando niveles cercanos a máximos de tres meses; el GBPUSD avanza 0,63% hasta 1,3304; el zloty se fortalece de forma relevante—el USDPLN cae 0,42% hasta 3,6907, mientras el EURPLN se mantiene en torno a 4,2808.

El oro continúa su tendencia alcista (+1,40%, $4.731 por onza), esta vez no como refugio ante el miedo, sino como cobertura frente a la inflación, impulsada por una eventual recuperación económica y la persistente disrupción en las cadenas de suministro. Los bonos del Tesoro a 10 años también avanzan, con rendimientos cayendo 3,4 puntos base hasta 4,277%.

El petróleo retrocede y el mercado descuenta el fin del conflicto

El WTI cayó momentáneamente por debajo del nivel simbólico de $100 por barril y actualmente cotiza en $99,87 (-1,59%); el Brent retrocede 0,35% hasta $102,89.

Sin embargo, el mercado mantiene cierta cautela, los precios no caen con fuerza debido a que la prima de riesgo geopolítico sigue presente hasta que el Estrecho de Ormuz sea reabierto formalmente y las tropas comiencen a retirarse.

Índices europeos y aumentos generalizados

El Stoxx 600 sube más de 2%, registrando su mayor avance diario en un año; el DE40 avanza 0,84% hasta 23.399 puntos, mientras el ITA40 sube 1,60% hasta 44.949.

Los sectores con mejor desempeño son la banca (UCG +6,0%, BNP +4,92%, BBVA +4,4%, HSBC +4,0%) y defensa (Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6,8%, Safran +3,6%)—paradójicamente, el sector defensa sube porque el mercado interpreta el conflicto como una señal de mayor inversión europea en defensa y una transición hacia mayor autonomía estratégica.

Tras la sesión del martes en Wall Street, donde el S&P 500 subió 2,9% y el NASDAQ 100 hasta 3,4%—uno de los mejores días desde mayo de 2025, los futuros estadounidenses vuelven a subir moderadamente: US500 +0,75% (6.616), US100 +0,96% (24.135).

PMI manufacturero europeo da sorpresa positiva

Las lecturas de PMI manufacturero de marzo en Europa sorprendieron positivamente: la zona euro en 51,6 puntos (previsión: 51,4), Alemania en 52,2 (previsión: 51,7), lo que sugiere que la mayor economía europea comienza a salir de meses de debilidad industrial, en parte por disrupciones en cadenas globales.

Suiza destaca con 53,3 puntos frente a una previsión de 47,0, una de las mayores sorpresas históricas, mientras que España decepciona (48,7 vs. 50,4) y Polonia también (48,7, aún en contracción).

Cabe destacar que parte de la mejora en el PMI responde a efectos estadísticos derivados de disrupciones en la oferta—precios más altos y problemas logísticos inflan el índice, por lo que los datos deben interpretarse con cautela.

Empresas

El sector químico es uno de los principales beneficiados del conflicto, con el índice Stoxx 600 Chemicals subiendo cerca de 6% en el año; BASF elevó precios en detergentes en 30% y Lanxess anunció un aumento del 40% en productos de azufre; Morgan Stanley señala que las compañías europeas podrían recuperar cuota de mercado frente a Asia.

Nike arrastró al sector tras el cierre, proyectando una caída de ingresos de 2–4% (vs. +2% esperado), con la acción cayendo 9,1%; Citi advierte impacto negativo en Adidas, Puma y JD Sports, esta última especialmente expuesta.

LVMH cerró el peor trimestre de su historia, con una caída del 28% en el primer trimestre de 2026—peor que en 2008 o la pandemia—y una pérdida de $55.400 millones en la fortuna de Bernard Arnault.

Citi mejora recomendación a “comprar” en Babcock, Leonardo y TKMS; JPMorgan eleva a “sobreponderar” a Unibail-Rodamco-Westfield y Engie; Jefferies otorga recomendación de compra a Ferrari con precio objetivo de 350 euros.

Equinor entra en lista de venta de SEB, ante riesgos de caída en valorizaciones; Orlen firma acuerdo preliminar para adquirir Polyolefins; y OpenAI alcanza una valorización de $852.000 millones tras una ronda de financiamiento de $122.000 millones, evidenciando fuerte apetito por inteligencia artificial.