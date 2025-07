Actas del BCE - resumen y puntos clave

Se acaban de publicar las actas de la última reunión del Banco Central Europeo sobre tipos de interés, en la que se recortaron 25 puntos básicos hasta el 2,15%. A continuación, se presentan los puntos clave del documento: Los precios de la energía y la fortaleza del euro han sido los principales impulsores del reciente aumento de los niveles generales de precios en la eurozona.

Los mercados han experimentado fuertes fluctuaciones este año, pero los activos de la eurozona ahora superan a los activos estadounidenses y el euro actúa como refugio seguro.

La inflación general cayó al 1,9 % en mayo y la mayoría de los indicadores subyacentes apuntan a un retorno duradero al objetivo del 2 % a medida que se modera el crecimiento salarial. Los miembros prevén ahora un crecimiento del PIB del 0,9 % en 2025, del 1,1 % en 2026 y del 1,3 % en 2027, con pocos cambios en general, pero con mayor incertidumbre derivada de las tensiones comerciales. El Consejo de Gobierno recortó sus tres tipos de interés clave en 25 puntos básicos (el tipo de interés de depósito al 2,0 %) y aún prevé una reducción más para finales de año.Los inversores están claramente a la espera del informe de empleo del NFP, que se publicará en menos de una hora. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El aumento de los aranceles reduciría tanto el crecimiento como la inflación, pero las perturbaciones en la cadena de suministro podrían impulsar los precios al alza, por lo que las perspectivas se mantienen equilibradas. No se han registrado movimientos significativos en el par EUR/USD tras la publicación de las actas del BCE.

