Acuerdo entre Intel y Nvidia🚨

08:16 18 de septiembre de 2025

Nvidia (NVDA.US) ha anunciado una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel (INTC.US), adquiriendo acciones a 23,28 dólares, lo que supone un descuento respecto al precio de cierre de ayer. Ambas compañías han afirmado que colaborarán en el diseño de chips para PC y centros de datos, combinando los procesadores Intel con la tecnología gráfica de Nvidia.

Nvidia e Intel colaborarán

La alianza entre Nvidia e Intel marca un hito sin precedentes entre antiguos rivales, que proporciona a Intel apoyo financiero y acceso a soluciones clave del líder del mercado en inteligencia artificial. Tras inversiones previas del gobierno estadounidense y SoftBank, esta medida subraya la necesidad de recaudar fondos para el desarrollo ante la pérdida de cuota de mercado. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, enfatizó que la combinación de plataformas x86 e IA sienta las bases para una "nueva era de la informática". Para Intel, la colaboración representa una oportunidad para competir de forma más eficaz con AMD en el mercado de PC y para posicionarse mejor en el mercado de servidores, donde el dominio de Nvidia ha sido indiscutible hasta ahora.

El mercado está reaccionando con euforia, con las acciones de Intel subiendo un 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

