Cierre de mercado: Las acciones caen mientras el mercado vigila el petróleo

Geopolítica: El día 12 del conflicto Israel-Irán presenta señales contradictorias. Trump afirma que la guerra terminará pronto, pero funcionarios estadounidenses e israelíes proyectan al menos dos semanas adicionales de operaciones. Israel reafirma su compromiso de continuar atacando sin límite de tiempo, incluyendo a Hezbollah hasta su desarme. Irán, cuyo nuevo Líder Supremo Mojtaba Khamenei aparece reportado como herido, exige reparaciones y garantías internacionales como condición para cualquier cese del fuego. En paralelo, EE.UU. alerta sobre posibles ataques iraníes a infraestructura petrolera estadounidense en Irak y amenazas con drones en la Costa Oeste, mientras la IEA aprobó la mayor liberación de reservas de su historia: 400 millones de barriles.

Estados Unidos: El secretario del Interior anticipó aumentos en la producción petrolera doméstica en respuesta a las presiones de precios. El Tesoro colocó exitosamente 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años, aunque el rendimiento superó el 4,20%. El dato de inflación de febrero llegó en línea con lo esperado (IPC general +2,4% interanual y subyacente +2,5%, el nivel más bajo desde marzo de 2021), confirmando que la tendencia desinflacionaria seguía intacta previo al shock energético actual.

Europa: Isabel Schnabel, del BCE, señaló que la política monetaria se encuentra en un punto adecuado, aunque advirtió sobre riesgos inflacionarios al alza y la necesidad de monitorear la persistencia del choque energético. Por su parte, el presidente francés Macron subrayó la urgencia de definir objetivos militares y políticos claros en el conflicto con Irán, mientras Francia anunció la liberación de hasta 14,5 millones de barriles de sus reservas estratégicas.

China: Pekín prohibió el uso de OpenClaw (un agente de inteligencia artificial de código abierto de origen austriaco) en organismos gubernamentales, empresas estatales, entidades bancarias y dispositivos personales de empleados conectados a redes corporativas, extendiendo la restricción incluso a familiares del personal militar. La medida, justificada en razones de seguridad nacional, refleja el endurecimiento del control chino sobre herramientas tecnológicas de origen extranjero.

Petróleo: Los inventarios de crudo estadounidense registraron un aumento de 3,82 millones de barriles (más del triple de lo esperado y tercer incremento consecutivo). El foco sigue puesto en el shock geopolítico en el Estrecho de Ormuz. En sentido contrario, los inventarios de gasolina mostraron la mayor caída desde octubre de 2025 (-3,65 millones de barriles, cuarta semana consecutiva de descenso). Canadá también solicitó a su industria la liberación de reservas ante la tensión global.

Plata: La plata retrocedió cerca de un 3%, cotizando en torno a los 85 dólares por onza. La presión bajista proviene de la fortaleza del dólar, el alza en los rendimientos de los bonos y las crecientes preocupaciones sobre la actividad industrial global. Un encarecimiento sostenido del petróleo podría reducir la producción manufacturera, afectando negativamente la demanda industrial del metal en el mediano plazo.

Acciones: Nebius Group avanzó casi un 14% tras el anuncio de una inversión de 2.000 millones de dólares por parte de Nvidia. Intel confirmó el lanzamiento minorista de sus nuevos procesadores para el 26 de marzo. En el mercado de crédito privado, JPMorgan redujo la valoración de préstamos a empresas de software utilizados como colateral en portafolios de fondos, limitando efectivamente su capacidad de financiamiento futuro en ese segmento.

Análisis US100

El precio se ha mantenido en un movimiento lateral, oscilando cerca de la resistencia ubicada en los 25.242, y actualmente se aproxima al soporte de los 24.865, un nivel clave. Mientras esta zona se mantenga vigente, el activo podría continuar dentro de su estructura de rango, con una resistencia de mayor relevancia en torno a los 25.508.

Por otro lado, los indicadores técnicos siguen mostrando una estructura bajista en el MACD, mientras que la media móvil presenta un cruce bajista, lo que refuerza el sesgo negativo de corto plazo. En este contexto, una ruptura del soporte en los 24.865 podría acelerar las caídas en dirección al siguiente nivel de soporte, situado cerca de los 24.344.



Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

La tensión geopolítica ha seguido elevando la incertidumbre en el mercado, aunque el precio ha logrado sostener su zona de soporte en torno a los 78,5. Mientras se mantenga por encima de este nivel, podría continuar el movimiento correctivo alcista hacia la resistencia de Fibonacci ubicada en los 103,18, correspondiente al retroceso del 61,8% dentro de una estructura ABC.

Los indicadores muestran un cruce alcista entre la media móvil de corto plazo y la de largo plazo, lo que entrega una señal favorable para la continuidad del rebote. Sin embargo, en un escenario contrario, la formación de un nuevo mínimo abriría la puerta a una extensión de las caídas, manteniendo la estructura correctiva vigente y llevando al precio hacia su soporte de mayor relevancia, ubicado en torno a los 64,4.



Fuente: xStation5