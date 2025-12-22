Alphabet compra Intersect Power por US$4.750 millones para IA

Alphabet se queda con la plataforma y el equipo de desarrollo energético de Intersect; la empresa seguirá con su marca y con Sheldon Kimber al mando, mientras ciertos activos con terceros quedan fuera.

La compra responde a un cuello de botella: las redes eléctricas de EE. UU. están tensionadas por el aumento de demanda asociado al boom de la inteligencia artificial .

Alphabet (Google) acordó comprar Intersect Power por US$4.750 millones en efectivo , más la deuda existente, para asegurar más electricidad para su expansión de centros de datos para IA .

Un movimiento grande para un problema clave: energía para data centers

Alphabet Inc. cerró un acuerdo para adquirir el desarrollador de energía limpia Intersect Power LLC por US$4.750 millones en efectivo, asumiendo además la deuda existente. La operación marca uno de los pasos más relevantes del grupo para ampliar de forma acelerada su infraestructura de centros de datos para IA, en un momento en que el acceso a energía se vuelve un factor decisivo para crecer.

El objetivo es darle a Google más electricidad para sus campus de data centers, justo cuando la demanda energética en Estados Unidos vuelve a repuntar con fuerza —por primera vez en décadas— empujada, en parte, por la expansión de la IA.

Qué aportará Intersect según Sundar Pichai

En el anuncio, Sundar Pichai explicó que Intersect permitirá a Alphabet expandir capacidad, operar con mayor agilidad al construir nueva generación de energía alineada con la carga de los centros de datos y reimaginar soluciones energéticas para impulsar la innovación y el liderazgo de Estados Unidos. En simple: acelerar la energía disponible para que la expansión de IA no se frene por limitaciones de red.

Contexto: la carrera por la IA está moviendo energía y M&A

La carrera por la IA ha impulsado compras y movimientos corporativos en centros de datos y energía, porque las grandes tecnológicas compiten por conectarse a fuentes confiables y escalables. Al mismo tiempo, compañías como Google han tenido que equilibrar sus metas climáticas con el fuerte aumento de consumo eléctrico que implican los data centers: en 2024, Google informó que sus emisiones de carbono crecieron 48% en cinco años por la operación de estos centros.

Quién es Intersect y por qué Texas aparece como pieza central

Intersect, respaldada por TPG, se ha especializado en soluciones de energía limpia para grandes consumidores, incluyendo proyectos de solar y almacenamiento en baterías. En 2025 mantuvo una colaboración estrecha con hiperescaladores en Texas, un mercado atractivo por su abundancia de recursos eólicos y solares. Según su sitio web, la compañía cuenta con US$15.000 millones en activos energéticos en operación o construcción en EE. UU.

Qué compra Alphabet y qué queda fuera

Alphabet adquirirá la plataforma y el equipo de desarrollo de Intersect, incluyendo activos en desarrollo que ya estaban contratados por Google. Intersect conservará su marca de forma independiente y seguirá dirigida por Sheldon Kimber. No entran en la compra los activos de red de la empresa ni los activos contratados con otros clientes en Texas y California (algunos operativos y otros en desarrollo); TPG Rise Climate mantendrá participación en esos activos.

Qué significa para el mercado

Más allá del titular, el punto es estratégico: Alphabet no solo busca energía, sino capacidad de desarrollo y velocidad para construir nueva generación y abastecer su expansión de IA. En un escenario donde la electricidad puede ser el cuello de botella del crecimiento, el acuerdo apunta a darle a Google más control y flexibilidad.