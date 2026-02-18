- Palo Alto publica resultados que sorprenden al mercado y reabren el debate sobre su estrategia.
- La compañía destaca un movimiento corporativo relevante con impacto directo en su posicionamiento.
- La firma reconoce desafíos en la implementación de nuevas soluciones.
- Analistas de referencia mantienen una visión constructiva pese a la volatilidad reciente.
Palo Alto, el gigante californiano de ciberseguridad, publicó sus resultados tras el cierre de la sesión del martes. Las expectativas eran altas, y las cifras fueron incluso mejores; aun así, la acción cae más de un 6% en el after-hours.
La compañía reportó un BPA de 1,03 USD frente a los 0,94 USD esperados, lo que supone un crecimiento interanual de alrededor del 20%.
Los ingresos aumentaron hasta 2.600 millones USD frente a los 2.580 millones esperados, un crecimiento interanual de algo más del 10%.
Durante la conferencia de resultados, la empresa señaló que está viendo éxito con su iniciativa de “platformization”, integrando sus soluciones de ciberseguridad en una plataforma unificada, además de adaptarse rápidamente a clientes muy involucrados en la implementación de soluciones de IA.
¿Por qué caen las acciones de Palo Alto?
Palo Alto tuvo que reducir su guía de crecimiento del BPA para el año fiscal 2026, desde 3,8–3,9 USD hasta 3,65–3,7 USD. Esto queda por debajo del consenso de 3,87 USD. A cambio, los ingresos esperados se elevaron notablemente, desde unos 10.500 millones hasta 11.300 millones USD.
La compañía indica que está creciendo y desarrollándose; sin embargo, la adopción, desarrollo y despliegue de sus soluciones más nuevas han resultado más costosos de lo previsto. Como resultado, los accionistas deben prepararse para una ligera caída en la rentabilidad, a pesar del crecimiento de ingresos.
Los analistas de las principales firmas de inversión no parecen perder el optimismo. Morgan Stanley y BTIG siguen viendo un potencial alcista significativo en la compañía.
Cotización de las acciones de Palo Alto en temporalidad diaria
En el punto más profundo de la corrección, el precio de las acciones de Palo Alto cayó más de un 30% desde los máximos. El nivel de 78,6% de Fibonacci actuó como soporte a corto plazo; sin embargo, tras la apertura del mercado el 18.02.2026, es probable que el precio vuelva a poner a prueba la zona de 150 USD. Defender ese nivel será clave para reanudar la tendencia alcista. Un factor bajista es el cruce de las EMAs de 100 y 200 sesiones; sin embargo, si el precio consigue volver rápidamente hacia el área del 50% de Fibonacci, podría producirse un nuevo movimiento alcista, similar al observado a finales de 2022.
