Amazon aumenta sus inversiones en India

Amazon anunció que planea invertir más de 35.000 millones de dólares en India para 2030, centrándose en inteligencia artificial, crecimiento de las exportaciones y creación de nuevos empleos. Esta inversión se suma a una inversión previa de aproximadamente 40.000 millones de dólares e incluye el desarrollo de infraestructura física y digital. La compañía prevé crear aproximadamente un millón de empleos, incluyendo puestos directos, indirectos y temporales, lo que contribuirá a la expansión de su red comercial y de comercio electrónico.

Amazon pretende implementar funciones basadas en IA para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, en línea con la tendencia global de las grandes tecnológicas de invertir con fuerza en inteligencia artificial. El anuncio se produce tras el plan de Microsoft de invertir 17.500 millones de dólares en servicios de IA y en la nube, y el compromiso de Google de invertir 15.000 millones de dólares en centros de datos, lo que pone de relieve la creciente importancia de la India como importante centro tecnológico fuera de Estados Unidos.

La exposición total de Amazon en la India podría alcanzar aproximadamente los 75.000 millones de dólares, abarcando logística, centros de datos, desarrollo de la nube y la digitalización de las pymes, lo que se espera que aumente el volumen de exportaciones gestionadas a través de su plataforma. Desde una perspectiva de valoración, esto respalda el crecimiento de los ingresos a largo plazo, aunque también implica una continua inversión de capital elevada. El mercado seguirá de cerca si estas inversiones se traducen en mejores márgenes de AWS en la región y una mayor eficiencia logística.

Desde un punto de vista geopolítico, la India se está convirtiendo en un escenario competitivo para las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Amazon, Microsoft y Google están invirtiendo importantes sumas para construir un centro estratégico de IA y nube. Esto también envía una clara señal de que India es un mercado de importancia estratégica, no solo una base de producción de bajo coste. Índices locales como Nifty y Sensex, así como empresas vinculadas a infraestructura, telecomunicaciones y centros de datos, podrían beneficiarse de esta entrada de capital.

Actualmente, Amazon India genera alrededor de 3.000 millones de dólares en ingresos anuales, con una participación del 30-35% en el mercado local de comercio electrónico. La inversión prevista podría multiplicar los ingresos para 2030 gracias a una mayor base de vendedores, una logística mejorada, la expansión de las suscripciones Prime y el crecimiento de las exportaciones.

Por tanto, Amazon está aumentando significativamente su compromiso en India, uniéndose a Microsoft y Google en la creación de un centro global de inteligencia artificial y nube. Esto representa un catalizador para el crecimiento de los ingresos de Amazon, pero también implica una alta inversión de capital y un alto riesgo regulatorio.

Durante 2025 Amazon ha registrado una rentabilidad baja (+3,5%) en comparación con otras grandes empresas tecnológicas o índices de referencia como el S&P 500 y el Nasdaq 100.