Cómo la bolsa de Corea del Sur cayó a pedazos tras subir 50% en dos meses

La combinación de shock energético , apalancamiento minorista y un won debilitado (sobre 1.500 por dólar ) elevó la presión: más inflación importada, menos margen para relajar política monetaria y ventas mecánicas por llamadas de margen.

El mercado venía de un rally excepcional (KOSPI cerca de +50% en los dos primeros meses de 2026), con portafolios muy cargados en pocos nombres grandes, lo que amplificó el ajuste cuando cayeron los líderes.

La bolsa de Corea del Sur entró en una corrección desordenada y muy concentrada. El miércoles 4 de marzo el KOSPI cerró en 5.093,54 con una caída de 12,06 % y el KOSDAQ terminó en 978,44 con una baja de 14,00 %, después de otra jornada fuerte de pérdidas el martes. En el camino se activaron pausas automáticas de negociación, una señal de que el ajuste dejó de ser solo una rotación sectorial y pasó a ser una salida forzada en varios tramos del mercado.

El mercado venía de un rally excepcional: el KOSPI había subido cerca de 50 % en los dos primeros meses de 2026 antes de darse vuelta, impulsado por el optimismo en torno a semiconductores de memoria vinculados a centros de datos y por una mejora del ánimo doméstico. Con esa subida, los portafolios terminaron muy cargados en pocos nombres grandes, y cuando esos líderes caen, el índice cae con ellos porque el resto no alcanza a compensar.

Energía, inflación global y un problema de márgenes

La guerra en Oriente Medio elevó el riesgo de inflación global a través de energía, y para Corea eso es especialmente incómodo porque su economía depende de importaciones de crudo y gas para sostener una base industrial pesada. En la misma sesión del derrumbe, el Brent subía y el mercado empezó a tratar el encarecimiento energético como un problema de márgenes y de tasas, no como un evento de un par de días. En ese contexto, acciones muy expuestas al ciclo global y al costo de energía pasan a valer menos, aunque sus pedidos sigan firmes.

El gran amplificador fue el apalancamiento minorista. La deuda por operaciones a crédito superó por primera vez los 30 billones de won, unos 20,7 mil millones de dólares, y alcanzó 30,28 billones a fines de diciembre, casi el doble que a comienzos del año previo, con dos tercios de esos préstamos concentrados en el mercado principal. También hay una fotografía muy clara de concentración, porque solo Samsung Electronics acumulaba cerca de 1,8 billones de won, cerca de 1,23 mil millones, en préstamos de margen y SK Hynix alrededor de 1,3 billones (0,89 mil millones de dólares), lo que deja al mercado expuesto a ventas mecánicas justo en los nombres que pesan más en el índice.

Cuando el apalancamiento es alto, la dinámica cambia. El precio baja, sube la exigencia de garantías, aparecen llamadas de margen y se venden posiciones para cubrir, lo que empuja el precio a la baja otra vez. Varias corredoras ya venían restringiendo préstamos y endureciendo requisitos, y eso convierte una caída rápida en un efecto dominó. Debido a eso, mucha gente estaba comprando con poca entrada, y cuando el mercado cayó, el sistema obligó a cerrar riesgo en un momento en que había pocos compradores dispuestos a poner piso.

A ese cuadro se sumó el canal cambiario. Con salida de capitales y demanda de dólares, el won se debilitó hasta cruzar el nivel de 1.500 por dólar, algo que no se veía desde la crisis financiera global, y esa depreciación empeora el problema energético porque encarece importaciones justo cuando sube el petróleo. El resultado es más inflación importada, menos margen para relajar política monetaria, y más presión sobre empresas con costos en energía y financiamiento más caro.

Lo que viene

De aquí en adelante, el escenario base es de volatilidad alta con rebotes intermitentes, y el punto decisivo es si el petróleo se estabiliza antes de que el desapalancamiento termine de vaciarse. Con Brent alrededor de 83 dólares y el won habiendo cruzado 1.500 por dólar, el Banco de Corea dejó la tasa en 2,50, pero el mercado volvió a poner sobre la mesa un sesgo más restrictivo por riesgos de inflación importada, lo que suele limitar la recuperación rápida de los líderes del índice. Si el conflicto se percibe acotado y baja la presión sobre energía y tipo de cambio, el KOSPI puede rebotar por una razón simple, todavía venía 21% arriba en el año y ya se vio compra extranjera tras el desplome, pero ese rebote será frágil mientras siga el peso de la deuda de margen, en niveles récord por encima de 32 billones de won, unos 21.000 millones de dólares, y mientras el mercado dude de la efectividad del programa de estabilización de 100 billones de won, unos 68.000 millones de dólares, en caso de nuevas caídas.

La respuesta de las autoridades apunta a evitar que una corrección se convierta en un problema de estabilidad. El regulador financiero dijo que vigila el mercado y que puede desplegar un programa de estabilización de hasta 100 billones de won si la volatilidad se vuelve excesiva, lo que suele incluir compras o facilidades que buscan cortar ventas en cascada y sostener liquidez. Eso no revierte una corrección por fundamentos, pero sí puede reducir la probabilidad de un cierre desordenado de posiciones apalancadas.

Para entender si esto es un episodio o un cambio de régimen, hay tres cosas que conviene mirar. Primero, si el precio del crudo se estabiliza o sigue subiendo, porque Corea es muy sensible a energía y eso define inflación y tasas. Segundo, si el apalancamiento se reduce sin forzar más liquidaciones, lo que se ve en la evolución de préstamos de margen y en cambios de requisitos de garantías. Tercero, si el mercado deja de depender de dos o tres nombres para moverse, porque la concentración hace que cualquier toma de ganancias en semiconductores se transforme en caída del índice completo.

El MSCI Korea venía en una tendencia alcista muy marcada, acelerando hasta la zona de máximos recientes, pero luego mostró una toma de utilidades abrupta con vela de caída pronunciada. El rebote posterior sugiere intento de estabilización, aunque el precio aún luce en fase de consolidación cerca de 71,9, con el siguiente soporte relevante más abajo en torno a la SMA50 (cerca de 64,4). Fuente: xStation5.

