Amazon bajo presión por expectativas pese a resultados muy sólidos

La reacción del mercado a los resultados de Amazon es claramente negativa, aunque el reporte en sí difícilmente puede calificarse como débil. Las acciones de la compañía caen más de un 3% en el after-hours, lo que sugiere que los inversores no están cuestionando los fundamentos, sino que están decepcionados por la magnitud de la sorpresa positiva en relación con expectativas muy elevadas.

Amazon reportó resultados muy sólidos para el primer trimestre de 2026. Los ingresos alcanzaron los $181.5 mil millones, frente a expectativas de $177.2 mil millones, mientras que el beneficio por acción (BPA) llegó a $2.78, superando claramente el consenso. Aún más impresionante fue el ingreso operativo, que ascendió a $23.85 mil millones y también superó significativamente las previsiones del mercado. Al mismo tiempo, el margen operativo mejoró hasta 13.1%, confirmando avances continuos en la eficiencia del negocio.

A nivel de segmentos, destacó especialmente AWS, que generó $37.6 mil millones en ingresos, con un crecimiento del 28% interanual y marcando el impulso de crecimiento más fuerte en varios trimestres. Este sigue siendo un resultado muy sólido, pero en el contexto de la narrativa más amplia sobre la aceleración en la inteligencia artificial y el cloud computing, el mercado podría haber esperado una señal más pronunciada de reaceleración y mayores efectos de escala.

Un factor importante que afecta el beneficio neto es una ganancia contable puntual relacionada con la revalorización de la inversión de Amazon en Anthropic. Este evento impulsó significativamente el BPA y hizo que la magnitud de la sorpresa en beneficios pareciera excepcionalmente grande. Sin embargo, esto no refleja completamente la rentabilidad operativa subyacente, lo que lleva a parte del mercado a evaluar los resultados con mayor cautela.

En un contexto más amplio, Amazon sigue siendo una compañía fundamentalmente sólida. El e-commerce continúa mostrando crecimiento estable, la publicidad sigue expandiéndose a doble dígito y AWS permanece como un motor clave para la futura monetización de la inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado está enfocándose cada vez más no solo en los resultados absolutos, sino en su dinamismo en relación con expectativas muy exigentes.

La reacción actual refleja una dinámica clásica observada en compañías valoradas bajo fuertes narrativas de crecimiento. Amazon entregó resultados muy buenos, pero no logró modificar de forma significativa las expectativas sobre el ritmo de aceleración en IA y cloud. La ausencia de una sorpresa claramente positiva en este frente lleva a los inversores a mantenerse cautelosos y, en el corto plazo, a tomar beneficios.

Como resultado, el mercado no está reaccionando a fundamentos débiles, sino al hecho de que el reporte no fue lo suficientemente “disruptivo” en relación con expectativas ya elevadas. La atención ahora se dirige a si los próximos trimestres traerán una aceleración más clara en AWS y una monetización más fuerte de la tendencia de inteligencia artificial.

Fuente: xStation5