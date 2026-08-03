Análisis Micron: memoria para IA, múltiplos baratos y el miedo a otro ciclo bajista

Entre noviembre de 2025 y el cierre de julio, Micron (MU.US) avanzó 257,4% hasta US$823,03 y la compañía se aproximó a una capitalización de un billón de dólares, y sin embargo su múltiplo sobre beneficios de los próximos doce meses se comprimió desde 13,62x hasta 5,71x. Esa combinación solo puede ocurrir cuando las estimaciones de utilidades se revisan más rápido de lo que sube el precio, y describe con precisión el problema que enfrenta hoy el inversionista: el mercado reconoce la magnitud de las ganancias actuales pero se niega a asumir que vayan a durar.

Una aceleración operativa sin precedentes en el negocio de memorias

En el tercer trimestre fiscal de 2026, Micron registró ingresos de US$41,46B frente a los US$35,82B esperados, y un BPA normalizado de US$25,11 contra un consenso de US$20,71, lo que arroja sorpresas positivas de US$5,64B y US$4,40 por acción, las mayores de toda la serie analizada. La comparación de largo alcance resulta todavía más elocuente, porque los ingresos trimestrales pasaron de US$4,73B en el primer trimestre fiscal de 2024 a los US$41,46B actuales, un crecimiento acumulado de 974,8%.

La rentabilidad acompañó ese salto con una intensidad poco habitual, el margen bruto no GAAP alcanzó 84,9% y el margen operativo 81,2%, mientras la generación de caja operativa llegó a US$25,39B y el flujo de caja libre ajustado a US$18,30B después de invertir US$7,10B en capex neto. La compañía cerró el trimestre con US$24,40B de caja neta tras reducir deuda por US$4,40B.

El consenso proyecta para el cuarto trimestre fiscal ingresos de US$50,84B y un BPA normalizado de US$31,33, y durante los últimos noventa días se registraron veintiocho revisiones al alza sin una sola a la baja. El motor de esos números está en los precios más que en los volúmenes, ya que los envíos secuenciales de bits de DRAM crecieron en el rango bajo de un dígito mientras los precios subieron alrededor de 60%, y en NAND los envíos avanzaron en el rango medio de un dígito frente a precios que subieron cerca de 80%.

Los contratos plurianuales intentan romper la ciclicidad histórica

Micron ha firmado dieciséis Acuerdos Estratégicos con Clientes en centros de datos, consumo y automoción, que representan aproximadamente 20% de su volumen total de DRAM y alrededor de un tercio del volumen de NAND durante sus vigencias. Todos incluyen cláusulas take-or-pay, y la dirección estima que cerca de la mitad o más de los ingresos futuros quedarán cubiertos por esta modalidad una vez completados los acuerdos previstos. Catorce de ellos cubren aproximadamente US$100.000 millones de ingresos acumulados a precios mínimos durante los plazos restantes, e incorporan US$22.000 millones en depósitos de clientes proyectados. Ese esquema cumple una función doble, ya que financia parcialmente la expansión de capacidad y reduce el riesgo clásico del sector, que consiste en construir una planta costosa sobre la base de precios spot y quedar con producción subutilizada cuando llega el ciclo bajista.

Levantar una fábrica de memorias exige años de obras, permisos, energía y personal calificado, mientras cada generación de HBM consume más capacidad de obleas para producir la misma cantidad vendible. Los proveedores además han trasladado espacio de salas limpias desde NAND hacia DRAM, de modo que la producción tradicional se estrecha justo cuando la inteligencia artificial absorbe la capacidad avanzada. Samsung ha señalado que espera que la escasez empeore y se extienda hasta 2028, y que sus clientes ya solicitan acuerdos plurianuales con pagos anticipados y precios mínimos.

El descuento frente a pares mide el escepticismo del mercado

Con un PER no GAAP de 11,21x para el ejercicio en curso y 5,29x para el siguiente, Micron cotiza 66,5% y 73,5% por debajo de las medianas de sus pares, ubicadas en 33,49x y 19,97x. La distancia es considerable incluso frente a los competidores más baratos del grupo, ya que Nvidia opera a 15,6x FY2, TSMC a 18,7x, Broadcom a 20,0x, Western Digital a 29,7x y AMD a 34,3x.

Parte de ese descuento es explicable por la naturaleza del negocio, las memorias son un producto básico y el mercado descuenta que la rentabilidad extraordinaria se normalizará cuando la oferta reaccione, algo que ya ocurrió en ciclos anteriores. Conviene además notar que el descuento no aparece en todas las métricas, dado que la capitalización equivale a casi diez veces el valor contable del trimestre de mayo, frente a un rango histórico de 1,3 a 2,6 veces entre 2021 y 2025. La acción resulta cara respecto de sus activos y barata respecto de sus beneficios futuros, lo cual indica que los inversionistas están valuando expectativas de margen antes que activos.

Los riesgos van desde China hasta el posicionamiento de los fondos

La amenaza estructural más citada proviene de la china CXMT, que debutó en el STAR Market de Shanghái recaudando cerca de US$8,6B. La compañía produce en masa DRAM de tipo commodity como DDR5 y LPDDR5X, gana cuota con rapidez en ese nicho y presiona a la baja los precios medios de venta globales de los chips heredados, lo que golpearía márgenes e ingresos de Micron y SK Hynix. La contracara es que las restricciones estadounidenses de exportación le impiden acceder a equipos avanzados de litografía, de modo que queda excluida del segmento de HBM, y Oakoff Investments estima que su producción será absorbida en gran medida por el mercado doméstico chino.

Los riesgos de corto plazo, sin embargo, tienen menos que ver con la competencia y más con el posicionamiento. La acción vivió dos semanas de oscilaciones violentas, con una caída mensual que borró cerca de 25% desde máximos, un rebote de 18% el jueves cuando el fondo Situational Awareness completó la liquidación de toda su cartera pública, y una nueva baja de casi 6% el viernes hasta US$823,03. Michael Burry, por su parte, amplió su posición corta en Micron alrededor de US$880 junto con opciones put sobre Nvidia, mientras el consejero delegado Sanjay Mehrotra vendió unos US$37,3 millones en acciones bajo un plan preestablecido.

Goldman Sachs estima que las compañías de infraestructura de inteligencia artificial aportaron cerca de un tercio del crecimiento de beneficios del S&P 500 en el segundo trimestre y podrían representar más de la mitad durante el resto de 2026 y 2027, además de proyectar que el capex de los hyperscalers supere el billón de dólares en 2027.

La tesis se quebraría, en cambio, si los precios de DRAM y NAND cayeran durante dos trimestres consecutivos o si los márgenes brutos retrocedieran por debajo de 70% antes de que llegue nueva oferta.

Las acciones de Micron (MU.US) cierran la sesión de hoy con estabilidad, a pesar de una caída de cerca de 33% desde sus máximos, las acción acumula una subida de +180% en lo que va de 2026. Fuente: xStation5.