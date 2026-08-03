Cierre de mercado: Tecnológicas lideran Wall Street con su mejor sesión desde marzo

Las acciones cerraron al alza, favorecidas por la caída del precio del petróleo y la disminución de las tensiones en Oriente Medio. El sector tecnológico registró su mejor sesión desde marzo, con Amazon destacándose al alcanzar una valoración cercana a los USD 3 billones. El petróleo se mantuvo alrededor de los USD 80 por barril, mientras Irán dio señales de avances en las conversaciones para restablecer el flujo marítimo a través del estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump cancelara lo que describió como un ataque de gran escala. En el frente macroeconómico, y antes de la publicación de nuevos datos del mercado laboral, la actividad manufacturera de Estados Unidos se expandió en julio al ritmo más rápido en más de cuatro años, impulsada por una sólida demanda, una mayor producción y un aumento de la contratación.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa marcada por mensajes contradictorios y una combinación de presión militar y diplomacia. Donald Trump afirmó que Teherán enfrenta una “última oportunidad” para alcanzar un acuerdo antes de una posible ofensiva, aunque también señaló que suspendió un ataque de gran escala tras las gestiones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Mientras Washington sostiene que existen contactos indirectos, Irán niega negociaciones directas y asegura que solo mantiene conversaciones con Omán para habilitar temporalmente el tránsito por el estrecho de Ormuz. Teherán parece apostar por prolongar el conflicto y elevar sus costes económicos y políticos, mientras los mercados asignan una probabilidad reducida a una invasión estadounidense antes de 2027.

Estados Unidos: John Williams, de la Reserva Federal, afirmó que no se observan riesgos relevantes para la estabilidad financiera derivados de la inversión en inteligencia artificial y reiteró el compromiso del banco central con el retorno de la inflación al objetivo del 2 %. Los indicadores económicos mostraron una aceleración de la actividad manufacturera, con el PMI del ISM en 55,6, por encima de las previsiones, acompañado por mejoras en empleo y nuevos pedidos. Sin embargo, el gasto en construcción cayó un 0,1 % mensual, frente al crecimiento esperado, lo que refleja cierta debilidad en ese segmento pese al mayor dinamismo industrial.

Europa: Los datos europeos ofrecieron señales mixtas. En Alemania, las ventas minoristas descendieron un 1,1 % mensual en junio, una caída superior a la prevista, mientras que el PMI manufacturero se mantuvo en 52,2, confirmando una expansión moderada de la actividad industrial. En el conjunto de la zona euro, el PMI manufacturero se situó en 51,9, ligeramente por debajo de las estimaciones, pero todavía por encima del nivel de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

Reino Unido: El PMI manufacturero británico se ubicó en 51,9, por debajo de la previsión y del dato anterior de 52,8. Aunque el indicador continúa señalando expansión en el sector industrial, la revisión a la baja sugiere una pérdida de impulso y un crecimiento más moderado de la actividad manufacturera.

Japón: El rendimiento de los bonos soberanos japoneses a dos años superó el 1,57 %, alcanzando su nivel más alto en más de tres décadas.

Brasil: La producción petrolera brasileña alcanzó un máximo histórico en junio, con aproximadamente 4,5 millones de barriles diarios, lo que representa un aumento cercano al 19 % interanual. El incremento de la oferta procedente de Brasil y otros productores externos a Oriente Medio está contribuyendo a amortiguar parcialmente las disrupciones globales provocadas por el conflicto con Irán.

Chile: La actividad económica chilena creció un 2,4 % interanual en junio, superando ampliamente la previsión de 1,5 % y mostrando una mejora significativa frente a la contracción de 0,9 % registrada previamente. El resultado apunta a una recuperación más sólida de la economía y a un mayor dinamismo de la actividad productiva.

Petróleo: Los precios del petróleo retrocedieron ante las expectativas de que las conversaciones sobre el estrecho de Ormuz permitan restablecer gradualmente el transporte marítimo y aumentar la oferta procedente de Oriente Medio. El optimismo se apoya principalmente en los avances reportados entre Irán y Omán, aunque persisten dudas sobre la existencia de negociaciones directas con Estados Unidos y sobre la duración de cualquier acuerdo de tránsito.

Acciones: MicroStrategy anunció la venta de 1.638 bitcoins por aproximadamente 105 millones de dólares, mientras bitcoin superó los USD 63.000 tras conocerse la operación. Por su parte, Palantir presentó resultados del segundo trimestre superiores a las expectativas: el beneficio por acción ajustado alcanzó USD 0,41 frente a los USD 0,35 estimados, los ingresos fueron de USD 1.940 millones frente a USD 1.810 millones previstos y el EBITDA ajustado se situó en USD 1.200 millones, también por encima del consenso. La compañía elevó además sus previsiones para el tercer trimestre y para el conjunto del ejercicio fiscal 2026, con ingresos anuales esperados de entre USD 8.150 y 8.160 millones y un beneficio operativo ajustado de entre USD 4.890 y 4.900 millones. Los ingresos comerciales en Estados Unidos también superaron las estimaciones y la puntuación de la “regla del 40” aumentó hasta el 155 %, reflejando una combinación excepcionalmente sólida de crecimiento y rentabilidad.

Análisis US100

El precio ha superado el nivel de los 28.757 puntos, manteniendo un movimiento positivo y cotizando por encima de su media móvil. En este contexto, esta zona pasa a ser una referencia clave para evaluar la continuidad del rebote.

Si el precio logra consolidarse sobre los 28.757 puntos, podría extender el movimiento hacia la resistencia relevante ubicada en torno a los 29.359 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría dar paso a un movimiento correctivo, con un punto de mayor relevancia en torno a los 28.000 puntos.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El precio se ha mantenido por debajo de la resistencia ubicada en torno a los 4.117 puntos. Además, la media móvil continúa reflejando una desaceleración del movimiento, por lo que esta zona sigue siendo la principal referencia técnica para evaluar una posible recuperación.

Mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.117 puntos, podría seguir bajo presión y buscar nuevamente las zonas de soporte ubicadas en torno a los 3.943 y 3.890 puntos. En cambio, una superación de esta resistencia podría indicar una mayor recuperación del precio, con una siguiente zona relevante en torno a los 4.203 puntos.

Fuente: xStation5