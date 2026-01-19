Análisis Plata: ¿continuará el rally?

La plata está viviendo uno de esos episodios que el mercado solo ve muy de vez en cuando, cuando el precio deja de moverse por inercia técnica y pasa a ser empujado por una combinación explosiva de psicología, escasez y flujo físico real. El rally actual no es solo un gráfico bonito ni una exageración puntual, es el reflejo de una tensión estructural que llevaba años acumulándose y que ahora ha estallado.



Qué hay detrás del rally de la plata

El movimiento alcista se ha acelerado con fuerza tras superar los 90 dólares por onza, y el nuevo máximo en 94,12 se ha convertido en la referencia psicológica inmediata. No es un nivel cualquiera. Es la confirmación de que el mercado ha entrado en una fase distinta, donde la plata deja de comportarse como el “hermano pequeño” del oro y pasa a jugar su propia partida. Mientras el precio se mantenga consolidando por encima de estos máximos históricos, el sesgo sigue siendo claramente alcista y el mercado queda abierto a extensiones adicionales.

Detrás de esta subida no hay un único catalizador, sino una tormenta perfecta. Por un lado, el déficit estructural de oferta que arrastra el mercado de la plata desde hace al menos cinco años. La producción no reacciona con rapidez a los precios porque la mayor parte de la plata se extrae como subproducto de otros metales como el plomo o el zinc. No existe una “válvula” de producción que se pueda abrir cuando el precio sube, ni tampoco un vendedor de último recurso como ocurre con el oro y los bancos centrales. Cuando la demanda aprieta, el mercado simplemente se queda sin metal disponible.

A eso se ha sumado una avalancha de inversionistas minoristas que está tensionando directamente el mercado físico. Refinerías en Estados Unidos están trabajando 24 horas al día, fundiendo joyas, cuberterías, monedas antiguas e incluso empastes dentales para poder atender el volumen de metal que llega, y aun así no dan abasto. Los plazos de refinado se han multiplicado y productos básicos como monedas de inversión se están agotando en cuestión de horas. En Londres, los distribuidores hablan abiertamente de una “carrera física por la plata” sin precedentes.





El mercado de ETFs ha añadido más presión. En poco más de un año han entrado más de 900 millones de dólares en productos ligados a la plata, absorbiendo una parte muy relevante del metal disponible. Aunque las existencias en las bóvedas de Londres han aumentado, gran parte de ese metal está inmovilizado por los propios ETFs, reduciendo el “free float” real que fija los precios globales. Esto crea un entorno ideal para movimientos violentos, donde cualquier nueva entrada de dinero acelera la subida porque simplemente no hay suficiente metal circulando.

El componente geopolítico también juega su papel. Las dudas sobre la estabilidad del dólar, las tensiones internacionales y la búsqueda de activos alternativos han empujado a muchos inversionistas a mirar más allá del oro. La plata, más volátil y con un mercado mucho más pequeño (el volumen diario en Londres ronda los 24.000 millones de dólares frente a los 160.000 millones del oro), reacciona de forma amplificada a cualquier desequilibrio. Lo que en el oro sería un movimiento ordenado, en la plata se convierte en un latigazo.

Paradójicamente, esta misma subida empieza a generar tensiones internas. La plata es un metal clave para la industria, desde paneles solares hasta vehículos eléctricos y electrónica, y precios tan elevados amenazan con destruir parte de esa demanda. Algunos analistas advierten de que el rally podría terminar “matando” el consumo industrial y joyero, pero ese ajuste no es inmediato. Mientras tanto, el mercado se mueve por la dinámica de escasez y flujo, no por elasticidades teóricas.

Desde el punto de vista del precio, el hecho de haber marcado un nuevo máximo en 94,12 cambia el mapa. Si el mercado es capaz de consolidar por encima de esa zona, el mensaje es claro: la plata no está corrigiendo, está aceptando precios más altos. Eso no elimina la posibilidad de retrocesos violentos, la volatilidad es parte del ADN del metal, pero sí mantiene abierta la puerta a niveles aún más ambiciosos mientras el desequilibrio entre oferta y demanda siga sin resolverse.

La plata ha entrado en una fase donde el mercado ya no discute si el movimiento es “razonable”, sino cuánto puede durar antes de que algo se rompa. Y cuando un activo empieza a moverse así, lo único sensato es vigilar los máximos, observar cómo consolida y entender que, mientras el metal físico siga desapareciendo de las bóvedas, el impulso alcista no ha dicho su última palabra.





Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

