Análisis plata: ¿Es una corrección este repunte?

El Silver Institute proyecta que el déficit global de plata se ampliará un 15% en 2026, alcanzando los 46,3 millones de onzas troy ante la inelasticidad de la oferta.

El mercado de metales preciosos atraviesa un periodo de reconfiguración estructural donde la plata ha comenzado a reclamar un protagonismo propio, distanciándose parcialmente de la sombra del oro en este abril de 2026. La paradoja actual reside en que, mientras el conflicto iniciado el 28 de febrero en Medio Oriente ha generado presiones inflacionarias que suelen favorecer a los activos de refugio, el incremento en los rendimientos de los bonos ha actuado como un lastre para los metales que no devengan intereses.

Sin embargo, el metal blanco cuenta con un catalizador exclusivo, una demanda industrial insaciable proveniente de la transición energética en China, que ha llevado las importaciones del gigante asiático a niveles históricos justo cuando los inventarios globales muestran señales de agotamiento sistémico. La pregunta que domina las mesas de dinero es si el reciente repunte es una trampa técnica o el inicio de un mercado alcista secular basado en la escasez física.

La voracidad del sector solar

La dinámica de flujos comerciales durante el primer trimestre de 2026 ha dejado claro que China es el mayor consumidor de plata del mundo y que está dispuesta a absorber cualquier excedente global para alimentar su infraestructura fotovoltaica. Los datos de las aduanas chinas revelan que en marzo se importaron 836 toneladas, una cifra que pulveriza el promedio estacional de 306 toneladas.

China importó en marzo la mayor cantidad de plata de su historia. La inversión y la demanda industrial impulsaron las entradas de plata procedentes del resto del mundo. Fuente: Bloomberg.

Este fenómeno responde a una estrategia de anticipación de los fabricantes de paneles solares ante la eliminación de los reembolsos fiscales a la exportación que entró en vigor el 1 de abril. El sector solar, que ya consume aproximadamente una quinta parte de la oferta anual de plata, se ha visto obligado a competir con los inversores minoristas chinos que, ante el encarecimiento del oro, han volcado su capital hacia lingotes pequeños de plata como alternativa de preservación de valor en un contexto de incertidumbre bélica.

Precio de la plata en Shanghái en dólares estadounidenses frente al precio en EE. UU. La plata de Shanghái cotiza con una prima del +13,11 % respecto al precio al contado occidental. Fuente: Goldsilver.

Esta presión de demanda ha generado una oportunidad de arbitraje sin precedentes entre los precios locales de China y los puntos de referencia internacionales, incentivando un flujo masivo de metal a través de Hong Kong. Sin embargo, Jinrui Futures ha advertido que este ritmo explosivo de importaciones es difícilmente sostenible, especialmente ante las promesas de Beijing de reducir el exceso de capacidad en el sector solar. Si la producción industrial en China se enfría tras el acopio masivo de marzo, la plata podría perder su principal motor de tracción física, dejando al activo a merced de la volatilidad macroeconómica derivada de la inflación y las decisiones que tome la Fed bajo la posible nueva dirección de Kevin Warsh.

Un déficit que redefine el mercado global

Más allá de las fluctuaciones mensuales de las aduanas, el mercado de la plata ha entrado en lo que el Silver Institute denomina un régimen de escasez estructural. Según los últimos informes del organismo, 2026 marcará el sexto año consecutivo en el que la demanda global supera a la oferta total. Se espera que el déficit se amplíe hasta los 46,3 millones de onzas, impulsado por una recuperación del 14% en la inversión en monedas y lingotes.

Lo más preocupante para la estabilidad de precios a largo plazo es la naturaleza inelástica de la oferta minera, dado que la mayor parte de la producción de plata se obtiene como subproducto de la extracción de otros metales industriales, las compañías mineras no pueden aumentar su producción de forma rápida solo porque el precio de la plata suba, lo que crea un cuello de botella difícil de resolver sin precios significativamente más altos.

Fuente: Metals Focus, Silver Institute.

Esta rigidez de la oferta, sumada a los problemas en las refinerías que han limitado el reciclaje a pesar de los precios elevados, sugiere que el mercado ya no opera bajo una lógica cíclica tradicional. En este nuevo entorno, el precio deja de ser el único mecanismo de ajuste para dar paso a la disponibilidad física como factor determinante, el agotamiento de las existencias sobre el suelo ha vuelto al sistema extremadamente sensible a cualquier choque de demanda discrecional. Si la inversión institucional decide rotar hacia la plata para cubrirse de la inestabilidad del dólar o del riesgo geopolítico persistente tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, la falta de liquidez en el mercado físico podría desencadenar episodios de volatilidad extrema similares a los observados durante el pico de tensión de marzo, cuando el metal buscó niveles récord.

Geopolítica y la sombra de Kevin Warsh en la Fed

La evolución de la plata en este segundo trimestre de 2026 no puede entenderse sin el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y su impacto en las expectativas monetarias. El inicio de las hostilidades provocó un rally inicial en el complejo de metales preciosos, pero el shock energético derivado de un petróleo que rozó los 120 dólares revivió los temores inflacionarios. Esto obligó al mercado a descontar tasas de interés más altas por parte de la Fed, lo que en términos reales penaliza a los activos que no pagan cupones. Sin embargo, la audiencia de confirmación de Kevin Warsh este martes 22 de abril podría cambiar el tablero, porque si Warsh adopta una postura que priorice la estabilidad del crecimiento ante los signos de desaceleración global, el debilitamiento del dólar actuaría como un catalizador alcista inmediato para la plata.

Por el contrario, si el enfoque de la nueva dirección de la Fed es erradicar la inflación de servicios a cualquier costo, los rendimientos reales podrían mantenerse en niveles restrictivos, presionando a la plata hacia sus niveles de soporte técnico de largo plazo.

Análisis técnico: Escenarios y niveles de convicción

El análisis de los gráficos de la plata revela una estructura técnica que intenta consolidar una base tras la corrección sufrida desde los máximos de enero. En el gráfico horario, se observa la formación de un canal ascendente definido por una directriz de mínimos crecientes que se originó tras el suelo de marzo. El activo se encuentra actualmente cotizando cerca de los 78,42 dólares, luchando por mantenerse por encima de la media móvil simple de 200 periodos. El RSI indica que aún existe margen para un movimiento alcista antes de entrar en territorio de sobrecompra extrema, lo que valida la tesis de que el repunte actual tiene fundamentos para extenderse.

Fuente: xStation5.

El escenario alcista para la plata requiere que el precio cierre de forma sostenida por encima del nivel de 81,05 dólares, que representa el 100% del retroceso de Fibonacci en la escala de corto plazo. Si se supera este nivel con volumen, el siguiente objetivo técnico se sitúa en la resistencia clave de los 82,99 dólares, y posteriormente en los 89,48 dólares, niveles marcados por la acción del precio en las semanas previas al inicio de la tregua.

La confirmación de este impulso vendría dada por un cruce positivo en el MACD del gráfico diario, que actualmente muestra señales de agotamiento en la presión vendedora tras el cruce de medias móviles, sugiriendo que la corrección de febrero podría haber finalizado.

Fuente: xStation5.

Por otro lado, el escenario bajista cobraría fuerza si la plata pierde el soporte estructural de la SMA 200 en los 77,88 dólares y el nivel psicológico de los 75,00 dólares. Una ruptura por debajo de esta zona abriría la puerta a una corrección más profunda hacia el nivel de Fibonacci de 61,8% en los 74,92 dólares, donde el metal debería encontrar una fuerte demanda institucional.

En un caso de pánico por liquidación de activos ante un fortalecimiento inesperado del dólar, el metal podría buscar el soporte crítico de los 67,70 dólares, invalidando la tendencia alcista de 2026. Los inversores deben vigilar de cerca la interacción del precio con la media móvil de 50 sesiones en el gráfico diario, que actualmente actúa como una resistencia dinámica inmediata en la zona de los 78,65 dólares.