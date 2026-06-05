¿Por qué se desploma el mercado de cripto? Cuatro razones y lo que viene

Bitcoin tocó US$59.764 esta mañana, su nivel más bajo desde octubre de 2024, mientras el Nasdaq operaba en máximos históricos. La criptomoneda más grande del mundo lleva seis jornadas consecutivas a la baja, acumula una pérdida semanal de 17% y el capital que antes la buscaba está yendo a otra parte. Los catalizadores son varios y se refuerzan entre sí.

El detonante

El mercado cripto completamente en rojo. Fuente: xStation5.

El lunes 1 de junio, Strategy (MSTR.US) publicó un formulario 8-K informando la venta de 32 Bitcoin entre el 26 y el 31 de mayo por US$2,5 millones. La cifra es financieramente irrelevante frente a los US$53.000 millones que la empresa todavía mantiene en reservas, lo que importó fue el símbolo, Michael Saylor había convertido "nunca vender" en uno de los pilares psicológicos del argumento alcista institucional, y la noticia llegó en un momento en que el mercado ya acumulaba fragilidad. La venta es un error de redondeo como cifra, pero como señal, en el contexto de las últimas semanas, el daño fue mucho mayor.

La presión se trasladó rápidamente a las empresas que replicaron el modelo de Strategy. El valor combinado de todas las compañías de tesorería en bitcoin cayó de US$134.000 millones en su pico reciente a US$72.000 millones, una destrucción de valor de US$62.000 millones, según datos de Artemis. Nakamoto anunció un reverse split de 1 por 40, Metaplanet acumula -80% en doce meses y Twenty One Capital ve a SoftBank liquidar su participación del 26%. Las que copiaron el modelo de acumulación perpetua sin la escala ni el acceso al capital de Strategy ahora enfrentan la disyuntiva entre incumplir deudas o vender activos. La ola de liquidaciones forzadas que siguió a la venta de Strategy eliminó US$1.800 millones en posiciones apalancadas en 24 horas, con US$1.500 millones provenientes de posiciones largas.

Tres semanas de salidas de ETFs y la competencia del capital

Diagrama de flujo neto de ETF (3 de junio de 2026). Fuente: CoinMarketCap.

Los ETFs de bitcoin en EE.UU. acumularon 13 sesiones consecutivas de salidas netas antes de cortar la racha el jueves con una entrada mínima de US$3 millones. Durante ese período, los inversores retiraron US$4.400 millones, y los activos bajo gestión cayeron de US$107.800 millones el 14 de mayo a US$80.400 millones. Solo el iShares Bitcoin Trust de BlackRock registró US$1.200 millones de salidas netas entre el 1 y el 4 de junio. El flujo de ETFs, que fue el motor del bitcoin durante 2024 y parte de 2025, se convirtió esta semana en un vector adicional de presión.

Parte de ese capital está migrando hacia otra narrativa, en que el Nasdaq 100 acumula +43% en doce meses mientras el bitcoin cede 38% en el mismo período. K Wave Media redirigió US$500 millones que había destinado a bitcoin hacia infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos. Bitdeer liquidó toda su tesorería en crypto para financiar su expansión en computación de alto rendimiento. Y la próxima IPO de SpaceX agrega un factor nuevo: Stephane Ouellette, CEO de FRNT Financial, señaló que parte de la debilidad extrema del viernes puede explicarse por inversores retail vendiendo bitcoin para financiar sus participaciones en la oferta pública del 12 de junio.

La macro que cierra la trampa

El entorno macroeconómico no ofrece ningún catalizador positivo en el horizonte inmediato. La inflación en EE.UU. llegó a 3.8% interanual en abril, máximo desde mayo de 2023. Los precios al productor subieron 6%, la mayor aceleración desde diciembre de 2022. El mercado asigna una probabilidad de 68.8% a que la Fed no recorte tasas en ningún momento de 2026. El NFP de mayo con 172.000 empleos, publicado hoy, reforzó esa expectativa. La correlación entre bitcoin y el Nasdaq, que era casi perfecta hace un mes, colapsó en las últimas semanas: las acciones tecnológicas siguen subiendo y el crypto no las sigue.

El frente regulatorio tampoco ayuda. La CLARITY Act, el proyecto de ley que daría claridad legal a los activos digitales y podría abrir la puerta a grandes flujos institucionales, superó el comité bancario del Senado pero no tiene fecha para una votación en el pleno. Matt Hougan, CIO de Bitwise, describió el problema con claridad: los mercados pueden absorber malas noticias, pero no digieren la incertidumbre prolongada. Mientras ese marco regulatorio no tenga resolución, el capital institucional seguirá esperando.

Análisis Técnico

Bitcoin

Bitcoin en H1 mantiene una estructura claramente bajista, con el precio cotizando por debajo de las medias de 50 y 200 periodos, ambas con pendiente descendente. Tras perder el soporte de 61,900, el activo aceleró las ventas hacia la zona de 58,500, que coincide con el siguiente soporte relevante y donde podría aparecer una reacción compradora de corto plazo. Sin embargo, mientras no recupere 60,300 y posteriormente 61,900, los rebotes siguen teniendo características de corrección dentro de una tendencia descendente. El MACD permanece en terreno negativo y el RSI se mueve cerca de niveles de sobreventa, lo que podría favorecer pausas o rebotes técnicos, aunque la presión dominante continúa siendo bajista. Una pérdida clara de 58,500 abriría espacio hacia 53,100 e incluso la extensión situada en torno a 49,800.

Fuente: xStation5.

Ethereum

Ethereum en gráfico diario mantiene un deterioro técnico significativo tras perforar con fuerza la zona de soporte comprendida entre 1,930 y 2,050 dólares, nivel que había funcionado como base de consolidación durante los últimos meses. La ruptura se produce además con el precio muy por debajo de las medias de 50 y 200 sesiones, ambas con pendiente negativa, mientras que el MACD continúa profundizando las señales bajistas. Tras alcanzar el área de 1,460 dólares, el mercado intenta estabilizarse cerca de un soporte histórico relevante en torno a 1,380-1,460 dólares. Mientras Ethereum no recupere la antigua zona de soporte, ahora convertida en resistencia entre 1,930 y 2,050 dólares, el sesgo sigue siendo claramente bajista. Una consolidación sobre 1,460 podría favorecer rebotes técnicos de corto plazo, pero la estructura principal permanece vulnerable y una pérdida de 1,380 abriría espacio para una extensión adicional de las caídas.

Fuente: xStation5.