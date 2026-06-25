🔴ANÁLISIS: ¿Por qué se DESPLOMAN el ORO y la PLATA?

El oro (GOLD) y la plata (SILVER) registran fuertes caídas y los mercados buscan respuestas.

¿Qué está detrás del desplome de los metales preciosos? ¿Es una corrección temporal o el inicio de una tendencia más profunda?

En este análisis revisamos cómo el fortalecimiento del dólar, las expectativas sobre las tasas de interés y el panorama macroeconómico global están impactando al oro y la plata. Además, exploramos los niveles que sigue el mercado y los escenarios que podrían definir el próximo movimiento de los metales. Un contenido clave para entender la relación entre tasas, divisas y materias primas en un entorno de alta volatilidad.