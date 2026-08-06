Análisis Pre-Mercado: mercados esperan el dato de empleo de EE.UU. (06.08.2026)

- Análisis pre mercado para revisar distintos activos financieros ofrece múltiples beneficios que pueden mejorar significativamente la toma de decisiones de inversión.
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¡Te invitamos a ver este análisis premercado de XTB! En este video, el Head of Research LATAM Ignacio Mieres ofrece una visión esencial para entender los movimientos financieros antes de la apertura del mercado.
¿Por qué deberías verlo?
- Actualización estratégica: Obtendrás claves sobre el comportamiento del Nasdaq 100, el oro, el petróleo y el cobre.
- Contexto geopolítico y económico: Analiza cómo las tensiones globales y los aranceles están impactando los precios actuales.
- Preparación para la volatilidad: Conocerás qué esperar de los datos de empleo (NFP) y la inflación, factores que suelen mover fuertemente los mercados.
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