Análisis técnico del SPA35 (03.11.2025)

Al observar el gráfico del IBEX 35 en un intervalo de cuatro horas desde una perspectiva técnica, se aprecia una clara tendencia alcista sostenida durante un tiempo. El precio ha corregido dos veces en 700 puntos, marcadas en el gráfico con un rectángulo rojo, tras lo cual se establecieron nuevos máximos locales. Actualmente, el precio se encuentra en una zona de máximos locales, lo que sugiere que la tendencia alcista podría continuar.

No obstante, en caso de una corrección, el primer nivel a observar es el soporte en los 15.780 puntos, donde se encuentran antiguos picos locales, así como el límite inferior de la geometría local 1:1 (marcada con un rectángulo azul en el gráfico). En el pasado, ya se han producido dos correcciones de esta misma magnitud.

Si la corrección fuera más profunda, los siguientes niveles de soporte clave estarían en 15.623 y 15.420 puntos, niveles que coinciden con la media móvil de 100 periodos (marcada en rojo) y con la geometría 1:1 de mayor escala mencionada anteriormente.

Por otro lado, si la tendencia alcista continúa y los máximos recientes en los 16.150 puntos son superados, entonces las geometrías señaladas deberían ajustarse al nuevo movimiento del precio. En caso de corrección posterior, sus límites inferiores actuarían como niveles de soporte clave.