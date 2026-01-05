ÚLTIMA HORA: EUR - USD sube tras caída inesperada del ISM Manufacturero 📉

Estados Unidos – Datos ISM (diciembre):

PMI Manufacturero ISM: 47,9 (esperado: 48,3; previo: 48,2)

Precios ISM Manufactura: 58,5 (esperado: 59,0; previo: 58,5)

Nuevos Pedidos ISM: 47,7 (previo: 47,4)

Empleo ISM Manufactura: 44,9 (previo: 44,0)



La manufactura estadounidense se contrajo en diciembre por décimo mes consecutivo, con el PMI ISM cayendo a 47,9, ligeramente por debajo de noviembre. Aunque la producción se mantuvo en expansión, nuevos pedidos, empleo, inventarios e importaciones continuaron en contracción. Los precios siguieron aumentando y los tiempos de entrega de proveedores se alargaron. Solo el sector de computadoras y electrónicos mostró expansión, evidenciando un desempeño sectorial desigual.

Los ejecutivos reportan debilidad persistente, citando aranceles, costos elevados, baja demanda del consumidor y cautela en la inversión de capital. Los sectores de maquinaria, químicos, transporte y metales fabricados enfrentan caída de pedidos y menor utilización de capacidad. Las mejoras fueron limitadas a electrónicos y equipos eléctricos. El ánimo empresarial sigue bajo, la logística permanece sensible a cambios geopolíticos y las expectativas de recuperación se concentran hacia finales de 2026.

Tras el informe, EURUSD amplió las ganancias, recuperándose gradualmente hacia el nivel psicológico de 1,17000, luego de marcar mínimos de casi un mes alrededor de 1,16700.

Fuente: xStation5



__________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí