Análisis técnico: Ethereum (03.11.2025)

¿Cuál es la situación técnica de Ethereum?
¿Cuáles son los niveles clave de soporte y resistencia?
Desde una perspectiva técnica diaria, el gráfico de Ethereum sugiere un posible cambio en el sentimiento del mercado. El precio subió significativamente entre abril y agosto de este año, pero en septiembre y octubre observamos una clara corrección, que provocó una caída por debajo de los 4.000 USD.
Actualmente, el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 100 periodos, identificada con una línea verde en el gráfico. Además, el precio sigue por debajo de la zona clave de los 4.200–4.000 USD, la cual, según la metodología de Overbalance, podría indicar un posible cambio de tendencia o el inicio de una corrección de mayor magnitud.
Si este escenario se confirma, el precio podría dirigirse hacia el soporte en torno a los 3.940 USD, correspondiente al mínimo de agosto, o incluso más abajo, hacia la zona de los 2.800–2.865 USD, donde anteriormente se registraron reacciones de precio significativas.
Por el contrario, si el precio logra recuperar la media móvil y superar el nivel de los 4.200 USD, podría reanudarse la tendencia alcista. En ese caso, un movimiento hacia los máximos recientes en torno a los 4.800 USD también sería posible.
No obstante, en este momento, ese no es el escenario base.
Ethereum — Intervalo D1. Fuente: xStation
En el marco temporal inferior (H4), observamos que el precio se encuentra en una fase de consolidación entre los 4.260 USD y los 3.700 USD. Actualmente se está poniendo a prueba el límite inferior de esta zona. Si se produce una ruptura bajista, el movimiento descendente podría acelerarse.
En cambio, si el precio rebota en este punto, podría dirigirse hacia la media móvil de 100 periodos, ubicada en torno a los 3.940 USD.
Ethereum – H4. Fuente: xStation5
