Resumen diario: Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en diciembre impulsan a Wall Street

El sentimiento en Wall Street es claramente más positivo hoy, con los índices rebotando ligeramente tras el retroceso de ayer. El Nasdaq 100 sube un 0.65%, el S&P 500 añade un 0.3% y el Dow Jones avanza un 0.4%, indicando un retorno gradual del optimismo entre los inversores.
Estas alzas están impulsadas principalmente por las crecientes expectativas de los inversores de que la Fed recortará las tasas de interés en diciembre. Los mercados actualmente descuentan la probabilidad de tal movimiento en torno al 84% a 87%. La perspectiva de un recorte de tasas está apoyando el apetito por el riesgo y mejorando el sentimiento del mercado.
Donald Trump anunció que planea nombrar un nuevo presidente de la Reserva Federal a principios de 2026, sugiriendo la posibilidad de un cambio anticipado en el liderazgo respecto a Jerome Powell.
Los mercados europeos cotizan de forma mixta este miércoles. El DAX alemán y el IBEX español suben alrededor de un 0.5%, mientras que el Euro Stoxx 50 también registra un sólido avance del 0.42%. Mientras tanto, el CAC 40 francés y el AEX holandés bajan, cayendo hasta un 0.3%.
Los datos de inflación de la eurozona mostraron que el IPC general superó ligeramente las expectativas situándose en el 2.2% frente al pronóstico del 2.1%, mientras que el IPC subyacente se situó en el 2.4%, sin cambios respecto al mes anterior, en línea con las expectativas.
El mercado de criptomonedas está experimentando una verdadera euforia, con Bitcoin y Ethereum subiendo con fuerza en la ola de expectativas de los inversores por un recorte de tasas de la Fed. Bitcoin sube más de un 6% y cotiza alrededor de 92,000 USD, mientras que Ethereum avanza casi un 8% y supera los 3,000 USD.
En metales preciosos, el oro cae un 1% y ha descendido por debajo de los 4,200 USD, mientras que el platino retrocede casi un 2% hasta los 1,630 USD. El paladio, por otro lado, sube casi un 2% hasta alrededor de 1,450 USD.
En el mercado de materias primas, el petróleo crudo WTI baja algo menos del 1%, cotizando alrededor de 59 USD por barril, mientras que los futuros del gas natural caen un 1%.
