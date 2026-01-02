Apertura americana: Fuerte inicio de año para el Nasdaq

El mercado bursátil estadounidense comenzó 2026 con un tono claramente positivo, con subidas destacadas en los principales índices durante las primeras operaciones. El Nasdaq avanza un 0,5 %, lo que refleja que el sector tecnológico sigue captando la atención, impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y la demanda de acciones de empresas innovadoras. El S&P 500 sube un 0,3 %, mientras que el Dow Jones registra una leve caída del 0,1 %, lo que sugiere que los sectores más conservadores del mercado se mantienen cautelosos ante las nuevas expectativas económicas. A pesar de algunas oscilaciones menores durante la sesión, el tono general del mercado sigue siendo positivo y el optimismo se mantiene al inicio del nuevo año.

Al mismo tiempo, se publicó el dato final del PMI manufacturero de EE. UU., que se ubicó en 51,8 puntos, exactamente en línea con las expectativas de los analistas. Una lectura por encima de los 50 puntos confirma que el sector industrial continúa en expansión, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado ligeramente respecto al informe anterior. Estos datos reflejan condiciones estables en la industria estadounidense y sugieren que, pese a algunas señales de desaceleración, la economía mantiene un crecimiento moderado sin provocar reacciones significativas en los mercados financieros.

Futuros del Nasdaq 100 (US100): fuerte impulso al comenzar 2026



Hoy, los futuros del Nasdaq 100 (US100) registran un alza sólida, impulsados por el creciente interés en el sector de inteligencia artificial y el optimismo tecnológico que marca el inicio del año. La alta demanda por empresas vinculadas a la IA se traduce en ganancias claras para el índice. El gráfico muestra que el precio ha superado tanto la media móvil exponencial de corto plazo (EMA 30) como la de mediano plazo (EMA 100), lo que indica un posible impulso y fortaleza en el movimiento alcista. El RSI se mantiene en torno a los 55 puntos, un nivel neutral que sugiere que aún hay espacio para nuevas subidas sin que el mercado esté sobrecomprado.

Noticias corporativas



Baidu (BIDU.US) sube más de un 10 % tras anunciar planes para listar su unidad de inteligencia artificial en la Bolsa de Hong Kong. La operación se percibe como una oportunidad para desbloquear valor y abrir nuevas vías de financiamiento.

ASML (ASML.US) avanza casi un 6 % luego de que Aletheia Capital mejorara su recomendación. Los analistas destacan la creciente demanda de equipos de producción de chips EUV impulsada por el desarrollo de la IA, así como los planes de expansión de fábricas y aumento de capacidad, lo que refuerza las perspectivas de crecimiento de la compañía.

Vertiv Holdings (VRT.US) gana un 5 % después de que Barclays elevara su recomendación. Los analistas consideran que la valoración actual es atractiva tras las recientes fluctuaciones y que ofrece potencial para ponerse al día con otras empresas vinculadas a la IA y tecnologías energéticas.

NIO (NIO.US) marca un récord de entregas de vehículos eléctricos en diciembre y en el cuarto trimestre en general. Los resultados indican que la empresa no solo mantiene su ritmo de crecimiento, sino que también refuerza su posición en el mercado chino de vehículos eléctricos, sentando una base sólida para una expansión futura.

Sable Offshore (SOC.US) sube más de un 14 % tras recibir aprobación para reactivar un polémico oleoducto en California. La decisión regulatoria da un impulso inmediato a la empresa y subraya el impacto significativo que tienen este tipo de autorizaciones en el sector energético.

Outlook Therapeutics (OTLK.US) cae cerca de un 50 % después de que la FDA rechazara su solicitud para un tratamiento contra la degeneración macular húmeda relacionada con la edad en EE. UU.

