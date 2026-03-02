Calendario semanal de mercados: agenda internacional y regional (02/03 /2026- 07/03/2026)

En Chile , el IMACEC de enero y el paquete de inflación de febrero ( IPC y subyacente ) serán decisivos para calibrar el escenario local en medio de mayor volatilidad externa.

La agenda internacional concentra termómetros de actividad y empleo: PMIs , ISM , ADP y especialmente el NFP , claves para expectativas de tasas en un entorno con riesgo de impulso inflacionario por energía.

El foco de la semana lo domina el choque geopolítico EE. UU./Israel–Irán, con el Estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, presión alcista en petróleo y rotación hacia activos defensivos como el oro .

La semana comienza marcada por un choque geopolítico de gran magnitud: la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta inmediata de Teherán han llevado la incertidumbre al centro del mercado. Con el Estrecho de Ormuz prácticamente cerrado a la navegación y reportes de ataques que afectan infraestructura y activos energéticos, el petróleo salta con fuerza y los inversionistas rotan hacia posiciones defensivas. En este contexto, el oro recupera protagonismo como activo de protección, mientras las bolsas globales retroceden y los sectores sensibles al costo de energía, en especial aerolíneas, quedan bajo presión por disrupciones operativas y mayores costos de combustible.

El punto macro más delicado es que el alza del petróleo reintroduce un impulso inflacionario justo cuando el mercado estaba atento a señales de desaceleración y a eventuales recortes de tasas. Por eso, el comportamiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. puede ser menos refugio que en otros episodios: si el petróleo se mantiene alto, el mercado puede exigir una prima mayor por inflación y recortar apuestas de relajación monetaria.

En divisas, el dólar tiende a ganar soporte por búsqueda de seguridad, mientras el apetito por riesgo queda condicionado por dos variables: cuánto dura la interrupción efectiva en Ormuz y si los datos de actividad y empleo en EE. UU. (ISM, ADP, NFP) validan un ciclo que resiste o que comienza a resentirse por el encarecimiento de la energía y el aumento de la incertidumbre.

Agenda económica internacional

El calendario combina indicadores de actividad con referencias clave para inflación y empleo. El lunes se concentran los PMIs manufactureros y el ISM manufacturero de EE. UU., útiles para medir el pulso de la industria en un entorno que puede deteriorarse si el shock energético se prolonga. El martes destaca la inflación (IAPC/HICP) de la Eurozona, que servirá para calibrar qué tan incómodo queda el BCE si el petróleo vuelve a presionar expectativas.

El miércoles vuelve el foco a servicios con PMIs, además del ADP y el ISM de servicios en EE. UU., mientras China aporta PMIs en un momento especialmente sensible para materias primas y sentimiento. El jueves suma las actas del BCE y el termómetro semanal del mercado laboral estadounidense (solicitudes de desempleo). El viernes es el día más relevante para tasas y dólar con el NFP y ventas minoristas de EE. UU., mientras Europa publica PIB.

Agenda regional: Chile, México, Colombia y Perú

En Chile, el foco se concentra en actividad e inflación: el lunes se publica el IMACEC de enero, que en el calendario figura en -0,1% interanual (vs. 1,7% previo), señalando un arranque de año más débil y aumentando la sensibilidad de tasas locales y del tipo de cambio en un contexto externo dominado por el shock energético. El viernes llega el paquete de inflación de febrero con IPC 0,4% mensual, IPC 2,8% interanual y subyacente 0,7% mensual, clave para evaluar persistencia inflacionaria y riesgos de segunda vuelta si el petróleo se mantiene alto.

En México, el lunes se publican confianza empresarial y el PMI manufacturero S&P Global, útiles para medir tono del ciclo; además aparece el balance fiscal de enero, pero sin hora especificada en el calendario. El martes se reportan reservas internacionales (sin hora indicada), y el jueves se publica inversión fija bruta, muy relevante para el pulso de demanda interna.

En Colombia, el lunes se conoce el PMI manufacturero Davivienda, el martes exportaciones, el jueves el IPP y el viernes el dato de inflación, además de producción de cemento (cuando corresponda en el calendario semanal). Adicionalmente, el sábado 7 se celebran elecciones parlamentarias, un riesgo político que puede extender volatilidad hacia el cierre de semana y el inicio de la siguiente.

En Perú, el lunes se publica la inflación de febrero, relevante para expectativas de tasas y sensibilidad del sol ante shocks externos.

Noticias corporativas

Con el conflicto en Oriente Medio dominando la narrativa, el mercado está revaluando ganadores y perdedores sectoriales: compañías ligadas a defensa y energía tienden a beneficiarse por aumento de demanda y prima geopolítica, mientras aerolíneas y transporte enfrentan el doble impacto de rutas alteradas y combustible más caro.

En ese marco, los reportes de Target (TGT.US) y Costco (COST.US) son relevantes para medir la resiliencia del consumo y la sensibilidad a precios, mientras CrowdStrike (CRWD.US) ofrece lectura sobre gasto corporativo en ciberseguridad en un entorno de incertidumbre. Broadcom (AVGO.US) destaca como termómetro de semiconductores e infraestructura digital: el mercado se enfocará en visibilidad de demanda y en la capacidad de sostener márgenes si el escenario macro se complica.

Geopolítica

El riesgo geopolítico se concentra en la guerra EE. UU./Israel–Irán y en su transmisión directa a energía y cadenas logísticas. El bloqueo de facto de Ormuz eleva el riesgo de interrupción de suministro y sostiene la prima del petróleo, con efectos de segunda vuelta sobre inflación y expectativas de tasas. Mientras no se aclare la duración del conflicto, la operatividad de rutas marítimas y la seguridad de activos energéticos clave, es probable que el mercado continúe moviéndose por titulares, con el oro capturando flujos defensivos y la renta variable expuesta a episodios de volatilidad.

Agenda macroeconómica detallada (GMT-3) Lunes 2 de marzo de 2026 Todo el día → Global → Publicación de PMIs manufactureros (feb.) 06:00 → Eurozona → Resumen/lectura final del PMI manufacturero 06:00 → Polonia → PIB 06:00 → Perú → Inflación MoM (feb.) / Inflación YoY (feb.) 08:30 → Chile → IMACEC YoY (ene.) 09:00 → México → Confianza empresarial (feb.) 12:00 → EE. UU. → ISM manufacturero (feb.) 12:00 → México → PMI manufacturero S&P Global (feb.) 12:00 → Colombia → PMI manufacturero Davivienda (feb.) (Hora no indicada) → México → Balance fiscal (ene.) 18:10 → Australia → Discurso de Bullock (RBA) 20:30 → Japón → Tasa de desempleo (ene.) (publicación originalmente a las 00:30 en GMT+1 del martes)

Martes 3 de marzo de 2026 07:00 → Eurozona → Inflación IAPC/HICP (feb.) 12:00 → Colombia → Exportaciones YoY (ene.) 18:40 → EE. UU. → Inventarios de crudo (API, semanal) (Hora no indicada) → México → Reservas internacionales (ene.)

Miércoles 4 de marzo de 2026 Todo el día → Global → Publicación de PMIs de servicios (feb.) 04:30 → Suiza → Inflación IPC 06:00 → Eurozona → Resumen/lectura final de PMIs 10:15 → EE. UU. → ADP (empleo) 12:00 → EE. UU. → ISM de servicios (feb.) 12:30 → EE. UU. → Inventarios de crudo (Departamento de Energía, semanal) 21:30 (martes 3) → Australia → PIB 22:30 (martes 3) → China → PMIs (servicios e industria)

Jueves 5 de marzo de 2026 09:30 → EE. UU. → Challenger (despidos) 09:30 → Eurozona → Actas del BCE 09:00 → México → Inversión fija bruta MoM (dic.) 09:00 → México → Inversión fija bruta YoY (dic.) 10:30 → EE. UU. → Solicitudes de desempleo 12:30 → EE. UU. → Reservas de gas (EIA, semanal) 16:00 → Colombia → IPP YoY (feb.)

Viernes 6 de marzo de 2026 07:00 → Eurozona → PIB 08:00 → Chile → Inflación subyacente (Core) MoM (feb.) 08:00 → Chile → Inflación IPC MoM (feb.) 08:00 → Chile → Inflación IPC YoY (feb.) 10:30 → EE. UU. → NFP (feb.) 10:30 → EE. UU. → Ventas minoristas 20:00 → Colombia → Inflación MoM (feb.) 20:00 → Colombia → Inflación YoY (feb.)

Sábado 7 de marzo de 2026 (Hora no indicada) → Colombia → Elecciones parlamentarias



Agenda corporativa por día (GMT-3)

Martes 3 de marzo de 2026

TGT.US (Target) → después del cierre de Wall Street

→ después del cierre de Wall Street CRWD.US (CrowdStrike) → después del cierre de Wall Street

Miércoles 4 de marzo de 2026

AVGO.US (Broadcom) → después del cierre de Wall Street

Jueves 5 de marzo de 2026

COST.US (Costco) → después del cierre de Wall Street

