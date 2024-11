Apertura Americana: la victoria de Trump genera euforia en Wall Street🗽 El US30 sube casi un 3% y establece un nuevo récord histórico; el US2000 sube un 5%📈

Los activos estadounidenses est谩n ganando tras la victoria de Trump, mientras que la fortaleza del d贸lar estadounidense no est谩 molestando a los 铆ndices, mientras que el EURUSD est谩 perdiendo casi un 2%. A los inversores les gusta la perspectiva de pol铆ticas proteccionistas y recortes de impuestos, as铆 como una serie de acciones de los republicanos y Trump, que probablemente se centrar谩n en crear condiciones operativas 贸ptimas para las empresas estadounidenses. Los futuros del DJIA (US30) suben m谩s del 2,7%, mientras que el 铆ndice de volatilidad VIX cae un 11%, presionado por el s贸lido desempe帽o del mercado de valores

Tesla sube un 15% ya que los inversores esperan la retirada de los programas gubernamentales de apoyo a los veh铆culos el茅ctricos para ayudar a la empresa a luchar contra sus pares nacionales; los altos aranceles a los coches el茅ctricos de China consolidar谩n su posici贸n en el mercado de veh铆culos el茅ctricos

Otras empresas tecnol贸gicas tambi茅n est谩n ganando, pero permanecen a la sombra de las acciones de los 铆ndices S&P 500 y DJIA

Fuertes ganancias en el sector bancario y financiero. Goldman Sachs y Morgan Stanley ganan casi un 7%; Wells Fargo sube casi un 14%

Las acciones de Trump Media & Technology abren casi un 30% m谩s; Semler Scientific gana casi un 15% con el aumento de Bitcoin a $74k.

Super Micro Computer (SMCI.US) pierde un 21% despu茅s de publicar resultados financieros no auditados y emitir una declaraci贸n de la Junta Directiva que sonaba bastante conservadora. La compa帽铆a indic贸 que despu茅s de la auditor铆a los resultados finales podr铆an cambiar

Los mercados reducen ligeramente las apuestas sobre el tama帽o de los recortes de tasas de la Fed este a帽o, actualmente estiman 41 puntos b谩sicos de recortes para fin de a帽o en las reuniones de noviembre y diciembre. El sector financiero y bancario se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios de la victoria de Trump. Las empresas de servicios inform谩ticos tambi茅n est谩n ganando terreno. En cambio, las acciones chinas est谩n bajo presi贸n. El sector tecnol贸gico est谩 teniendo un muy buen desempe帽o. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil US2000 (H1) Los futuros del 铆ndice Russell 2000 de peque帽as y medianas empresas estadounidenses suben hoy m谩s de un 5%. Los inversores esperan que, como en 2016, el 铆ndice se comporte mejor que el S&P 500 a partir de ahora y que las empresas estadounidenses m谩s peque帽as se beneficien de las nuevas pol铆ticas de la Casa Blanca, que podr铆an reducir los impuestos, lo que contribuir铆a a un mayor consumo, e introducir una serie de planes proteccionistas para apoyar a las empresas estadounidenses. Fuente: xStation5 Los futuros del Dow Jones Industrial Average (US30) alcanzaron hoy nuevos m谩ximos hist贸ricos por encima de los 43.800 puntos. Los inversores esperan que las empresas estadounidenses de la llamada "econom铆a tradicional" sean grandes beneficiarias de los cambios propuestos por Donald Trump. Fuente: xStation5 Semler Scientific se conecta con el rally de Bitcoin La empresa de equipos m茅dicos Semler Scientific (SMLR.US), conocida por vender dispositivos m茅dicos y software QuantaFlo, entre otros productos, inform贸 resultados por encima de las previsiones del mercado, aunque los ingresos cayeron un 17% interanual a 13,5 millones de d贸lares. Sin embargo, las acciones de la compa帽铆a est谩n ganando terreno, ya que ya posee un total de m谩s de 1.050 BTC. El beneficio neto ascendi贸 a 5,6 millones de d贸lares, un aumento de casi el 2% interanual. El margen bruto aument贸 al 42% desde el 34% del a帽o anterior, ayudado por menores gastos. Las ganancias por acci贸n fueron de 0,8 d贸lares, con un precio actual de 43 d贸lares por acci贸n. La empresa indic贸 que seguir谩 centr谩ndose en acumular m谩s BTC. 聽 Fuente: xStation5

