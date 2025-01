Apertura Americana.: los mercados estadounidenses continúan en declive, las acciones de computación cuántica se desploman por los comentarios de Nvidia

Los mercados estadounidenses caen ampliamente, con el índice de pequeñas empresas liderando las caídas con un -1,25 %, mientras que la volatilidad del mercado sube un 3,55 % debido al aumento de la volatilidad.

Los comentarios de Nvidia sobre computación cuántica provocan ventas en el sector tecnológico, con empresas del sector cayendo hasta un -25 %, después de que el CEO sugiriera que la tecnología está a 15-30 años de un uso práctico.

Una empresa tecnológica anuncia la adquisición de una compañía de servicios nucleares por $525 millones para expandir su presencia en el sector, con cierre previsto a mediados de 2025.

Tesla podría recibir más de €1 mil millones en compensación por emisiones de la UE de Toyota, Stellantis y Ford; sus acciones enfrentan presión por una investigación de la NHTSA sobre la función "Realmente Smart Summon".

AMD entra en el mercado de descubrimiento de fármacos impulsado por IA con una inversión de $20 millones en AbSci, cuyas acciones aumentan un 54 % tras el anuncio de la asociación.

Exxon Mobil advierte sobre una caída en los beneficios del cuarto trimestre debido a los menores precios del petróleo y márgenes de refinación, anticipando una reducción de $500-900 millones en ingresos upstream respecto al tercer trimestre.

El gobernador de la Fed, Waller, expresa su apoyo a los recortes de tasas para 2025, minimizando el impacto de los posibles aranceles a las importaciones en la inflación. Los mercados de renta variable en Estados Unidos muestran debilidad generalizada, con los principales índices cayendo. El índice de pequeñas empresas lidera las caídas, cayendo un 1,25 % a 2235,2, seguido de un índice brasileño con una caída del 1,21 % a 120736. Otro índice estadounidense cae un 0,26 % a 42667, mientras que otro desciende un 0,15 % a 5945,0. La volatilidad del mercado está en aumento, con el índice de volatilidad subiendo un 3,55 % a 18,38. Los mercados europeos están mixtos, con un índice europeo registrando una ganancia del 2,94 % hasta 17,53, e Italia subiendo un 0,17 % hasta 34990. Sin embargo, otros índices europeos están en territorio negativo. Un índice polaco muestra la mayor caída con un -0,92 % a 2250,6, seguido de Francia, que cae un 0,84 % a 7412,2. Los índices de Austria, España y los Países Bajos también están a la baja. En los sectores del índice general, solo Tecnología de la Información (+0,19 %) y Consumo Discrecional (+0,08 %) están operando en territorio positivo. Servicios Públicos lidera las caídas (-0,93 %), seguido por Servicios de Comunicación (-0,83 %) y Bienes Raíces (-0,63 %). Los sectores de Salud (-0,55 %), Materiales (-0,45 %), Industriales (-0,36 %), Energía (-0,30 %), Bienes de Consumo Básico (-0,26 %) y Financieros (-0,20 %) también muestran retrocesos. El mercado general muestra debilidad, con el índice bajando un 0,19 %. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice tecnológico Nasdaq-100, representado por el contrato de referencia, está operando por debajo del mínimo de principios de diciembre de 21,668 tras la caída de ayer. Este nivel actúa como una resistencia para los alcistas y está alineado con el retroceso de Fibonacci del 23,6 %. Para los bajistas, los objetivos clave a la baja incluyen el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, seguido por el máximo de mediados de noviembre en 21,255 y el promedio móvil de 50 días en 21,179. Si estos niveles se rompen, el siguiente objetivo podría ser el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 %. El RSI se ha enfriado y está en camino de perder su divergencia alcista a medida que se aproxima a un nivel clave de soporte que históricamente ha actuado como una zona de retroceso. Esto podría indicar una posible pausa o reversión en la tendencia actual. Mientras tanto, el MACD permanece en una tendencia bajista, reforzando la perspectiva cautelosa. Noticias: Una empresa tecnológica anuncia una adquisición estratégica de $525 millones de una compañía de servicios nucleares canadiense, con el objetivo de fortalecer su posición en las industrias de energía nuclear y radiofarmacéuticos. El acuerdo, que se espera cerrar a mediados de 2025, duplicará las operaciones comerciales de la empresa y ampliará sus capacidades en servicios especializados.

Tesla enfrenta desarrollos mixtos: la compañía podría recibir más de €1 mil millones en compensaciones por emisiones de la UE a través de acuerdos con fabricantes de automóviles como Toyota, Stellantis y Ford. Sin embargo, la acción cayó en las operaciones previas al mercado después de que la NHTSA iniciara una investigación sobre su función "Realmente Smart Summon". La investigación abarca la mayoría de los vehículos Tesla fabricados entre 2016 y 2025.

AMD ingresa al mercado de descubrimiento de fármacos impulsado por IA con una inversión de $20 millones en una compañía emergente de biotecnología. La asociación marca la primera inversión de AMD en el sector salud, compitiendo directamente con Nvidia en este espacio. Las acciones de la compañía emergente se dispararon un 54 % tras el anuncio.

Nvidia mostró signos de recuperación, subiendo un 1,75 % después de la caída del 6,2 % del martes, que eliminó $200 mil millones de valor de mercado. La compañía recibió apoyo indirecto por el anuncio de Amazon sobre una inversión de $11 mil millones en infraestructura de nube e IA en Georgia.

Exxon Mobil advirtió sobre una caída en los beneficios del cuarto trimestre debido a la baja en los precios del petróleo y márgenes de refinación más débiles. La empresa espera que las ganancias upstream disminuyan entre $500-900 millones respecto al tercer trimestre, mientras que los cambios en los precios del gas podrían proporcionar un aumento de hasta $400 millones. Los analistas de Mizuho redujeron las estimaciones de ganancias por acción (EPS) de Exxon Mobil a $1.55.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, indicó su apoyo a los recortes de tasas de interés para 2025, señalando que los posibles aranceles de importación probablemente no tendrán un impacto significativo en la inflación. El informe de empleo de diciembre de ADP mostró 122,000 nuevos empleos, por debajo de los 140,000 esperados, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 201,000.

Las acciones de computación cuántica se desplomaron después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ofreciera una evaluación cautelosa de la tecnología, estimando que los computadores cuánticos "muy útiles" están a 15-30 años de ser prácticos. Durante el día del analista de Nvidia, las acciones del sector se desplomaron: una compañía cayó un 37 %, mientras que otra, especializada en computación cuántica, se hundió un 40 %. Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

