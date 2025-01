Apertura Americana: Wall Street sube en el primer día de negociación de 2025, Tesla resbala por no cumplir con las entregas

Wall Street avanza ampliamente con el US2000 liderando las ganancias con +1.50%, el US100 sube 0.87% a 21,405

Tesla cae 4.5% a $385.72 tras reportar la primera caída anual en ventas en una década; las entregas del cuarto trimestre no alcanzan las estimaciones

Apple lanza descuentos raros en iPhone en China, ofreciendo hasta 500 yuanes ($68.50) en medio de presión por participación de mercado

Alphabet es degradada por JMP debido a preocupaciones antimonopolio, a pesar de que 47 de 58 analistas mantienen calificaciones de compra

Uber agregado a la Lista de Convicción de Goldman Sachs con un precio objetivo de $96 basado en perspectivas de crecimiento sostenible Los mercados de acciones de EE.UU. muestran una fortaleza general, con los principales índices avanzando. El US2000 lidera las ganancias, subiendo un 1.50% a 2282.9, seguido del US100, que gana un 0.87% a 21,405.68. El US30 sube un 0.78% a 43,208, mientras que el US500 avanza un 0.71% a 5977.5. La volatilidad del mercado está disminuyendo, con el VIX cayendo un 1.73% a 17.08. Los mercados de América Latina están mixtos, con el MEXComp ganando un 0.77% a 50,519, mientras que el BRAComp cae un 0.47% a 121,120. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados europeos están ampliamente al alza, con el W20 de Polonia liderando las ganancias con un 1.17% a 2242.6, seguido del UK100, que sube un 1.02% a 8258.5. El EU50 sube un 0.78% a 4917.6, mientras que el NED25 de los Países Bajos avanza un 0.69% a 886.86. El DE40 de Alemania sube un 0.62% a 20,110.1, y el AUT20 de Austria gana un 0.55% a 3661. Los índices SPA35 de España e ITA40 de Italia muestran modestas ganancias del 0.07% y 0.02% respectivamente, mientras que el FRA40 de Francia está ligeramente más bajo con un -0.09% a 7379.4. En cuanto a los sectores del S&P 500, la mayoría de ellos se encuentran en terreno positivo. El sector energético lidera las ganancias, con un alza del 1,19%, seguido del de la salud (0,77%) y el de la industria (0,70%). Los sectores de materiales (0,69%), servicios públicos (0,60%), servicios de comunicación (0,55%), finanzas (0,54%) y bienes de consumo básico (0,39%) registran alzas. El sector de la tecnología de la información muestra ganancias modestas del 0,23%, mientras que el de bienes de consumo discrecionales (-0,09%) y el inmobiliario (-0,11%) registran alzas ligeramente inferiores. El mercado en general muestra fortaleza, con un alza del 0,41% en el S&P 500. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, está cotizando por debajo del máximo de principios de diciembre de 21,668. El máximo de mediados de noviembre de 21,255 sirve como el nivel inicial de soporte para los alcistas, con la media móvil de 50 días (SMA) en 21,078 alineándose estrechamente con el máximo de mediados de julio de 20,895, proporcionando soporte adicional. Hoy, el índice volvió a probar la SMA de 100 días y rebotó después de tocarla, destacando esto como un nivel de soporte significativo para los alcistas. Para los bajistas, los objetivos clave a la baja incluyen la SMA de 100 días en 20,470 y los máximos de agosto cerca de 19,917, que siguen siendo niveles críticos de soporte. El RSI se acerca a un nivel de soporte clave que históricamente ha actuado como una zona de retroceso, potencialmente señalando una pausa o reversión en la tendencia actual. Mientras tanto, el MACD continúa expandiéndose mientras mantiene una divergencia bajista, lo que aconseja precaución a los operadores alcistas ya que persiste la presión a la baja. Fuente: xStation. Noticias Tesla (TSLA.US) : Las acciones caen un 4.5% a $385.72 después de reportar su primera caída anual en ventas de vehículos en más de una década. A pesar de alcanzar entregas récord de 495,570 vehículos en el cuarto trimestre, esto quedó por debajo de las expectativas de los analistas de 512,277. La compañía entregó 1.79 millones de vehículos en 2024, no alcanzando tanto su objetivo de crecimiento como las estimaciones de consenso. El CEO Elon Musk proyecta un crecimiento del 20-30% en 2025, citando el lanzamiento de un nuevo vehículo asequible y desarrollos en tecnología autónoma. La compañía también enfrentó críticas después de un incidente de explosión de un Cybertruck en Las Vegas, que Tesla atribuyó a carga en la caja del camión.

Apple (AAPL.US) : Anunció descuentos raros en iPhones en China, ofreciendo hasta 500 yuanes ($68.50) en sus últimos modelos, incluido el iPhone 16 Pro, disponibles del 4 al 7 de enero. Esto sigue a la reducción de las previsiones de ventas de iPhone para diciembre por parte del analista de UBS David Vogt, debido a la disminución de la demanda y la participación de mercado en China. La firma mantiene una calificación neutral con un precio objetivo promedio de $236, mientras que el consenso entre los analistas sigue siendo alcista con un precio objetivo promedio de $245.27.

Uber (UBER.US) : Fue agregado a la Lista de Convicción de Goldman Sachs, citando la capacidad de la compañía para cumplir con sus compromisos de día del inversionista en febrero de 2024 a pesar del aumento de los vehículos autónomos. Goldman mantiene una calificación de Compra con un precio objetivo de $96, destacando mercados finales en expansión y niveles crecientes de rentabilidad.

Alphabet (GOOGL.US) : Fue degradado a mercado neutral por JMP Securities, citando preocupaciones antimonopolio. El analista Andrew Boone advirtió de posibles sanciones severas, incluidas la posible desinversión forzada del navegador Chrome y restricciones en acuerdos de reparto de ingresos. A pesar de la degradación, 47 de 58 analistas mantienen calificaciones de compra, con un precio objetivo promedio de $208, lo que implica un 10% de subida. El stock cayó un 3.7% en 2024.

Las acciones relacionadas con criptomonedas aumentaron, ya que Bitcoin ganó terreno tras un cierre turbulento del año. MicroStrategy (MSTR.US) ganó un 6.3%, mientras que Coinbase (COIN.US) subió un 5%. Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

