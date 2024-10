Apertura Americana: Wall Street sube tras la liquidación de ayer 🗽Tesla sube un 5%

Los 铆ndices estadounidenses borran las p茅rdidas iniciales, a pesar de las sesiones m谩s d茅biles en Europa y Asia. El US100 sube un 0,5% y el VIX cae

sube un 0,5% y el VIX cae El sentimiento en el sector de semiconductores mejora a pesar de los datos m谩s d茅biles del mercado laboral

Nvidia ( NVDA.US ) cae ligeramente, Intel intenta recuperarse despu茅s de los preocupantes informes de Reuters sobre el negocio de fabricaci贸n por contrato (Foundry)

) cae ligeramente, Intel intenta recuperarse despu茅s de los preocupantes informes de Reuters sobre el negocio de fabricaci贸n por contrato (Foundry) Las acciones de Onconova ( ONTX.US ) y GitLab ( GTLB.US ) registran euf贸ricas alzas del 37% y el 17%, respectivamente

) y GitLab ( ) registran euf贸ricas alzas del 37% y el 17%, respectivamente La balanza comercial de EE. UU. en julio est谩 en l铆nea con las expectativas (78.800 millones de d贸lares frente a los 79.000 millones previstos, tras los 73.100 millones de junio) Despu茅s de la venta masiva en cascada de ayer en los 铆ndices estadounidenses, hoy Wall Street intenta recuperarse. El informe JOLTS, m谩s d茅bil de lo esperado, no logr贸 presionar a los 铆ndices a la baja. Los pedidos de f谩brica aumentaron un 5% mensual, superando ligeramente el 4,8% esperado despu茅s de la ca铆da del -3,3% en julio. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os se negocian a la baja ligeramente en 2 puntos b谩sicos, a 3,82%. Sin embargo, los datos m谩s d茅biles podr铆an aumentar las tensiones antes de la reuni贸n de la Fed del 18 de septiembre y una mayor incertidumbre relacionada con la din谩mica de la econom铆a estadounidense. Los JOLTS de EE. UU. llegaron a 7,67 millones frente a los 8,1 millones esperados y los 8,184 millones anteriores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El petr贸leo est谩 perdiendo ligeramente hoy, y el yen japonese y el franco suizo se han fortalecido frente al d贸lar, lo que indica una fuerte demanda continua para "protegerse" de las ca铆das de los rendimientos y los valores estadounidenses. Tesla gan贸 un 5% hoy, tras los informes que indican mayores ventas en China y el debut del Model Y de seis asientos. El productor de autom贸viles el茅ctricos introdujo tarifas m谩s bajas para los modelos X e Y en Suecia. La compa帽铆a de Elon Musk presentar谩 Robotaxi en el estudio Warner Bros. de California. Las ca铆das en el sector tecnol贸gico, especialmente en el de semiconductores, se ven ligeramente compensadas por el leve fortalecimiento de otras industrias. Fuente: xStation5 Noticias Las acciones de Nvidia (NVDA.US) extienden sus ca铆das despu茅s de que el mercado de valores estadounidense se desplomara a un m铆nimo local ayer, durante una sesi贸n en la que la compa帽铆a borr贸 casi 279 mil millones de d贸lares en capitalizaci贸n burs谩til

Blackstone (BX.US) est谩 lista para comprar AirTrunk, un operador australiano de centros de datos, por un total de 16 mil millones de d贸lares. Tambi茅n ser谩 la mayor inversi贸n individual en la regi贸n de Asia y el Pac铆fico

Las previsiones de Dollar Tree (DLTR.US) sugieren una demanda m谩s d茅bil, la empresa recorta los ingresos anuales y las expectativas de beneficios; destac贸 que los consumidores est谩n evitando comprar bienes premium, en los que ten铆a los m谩rgenes m谩s altos; las acciones pierden un 19%

El director ejecutivo de US Steel transmiti贸 que si la adquisici贸n de US Steel por parte del conglomerado japon茅s Nippon Steel no se lleva a cabo (la administraci贸n de Kamala Harris se opondr谩), la empresa probablemente trasladar谩 su sede de Pittsburgh. Las acciones suben m谩s del 2% Si se tiene en cuenta la magnitud de la venta masiva de Nvidia y el RSI cerca de 20 puntos, todav铆a parece probable un repunte hasta los 115 d贸lares por acci贸n. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "