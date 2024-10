APERTURA DE EE. UU.: El Russell 2000 lidera los beneficios en la sesión del jueves

Wall Street con un estado de ánimo mixto al comienzo de la sesión

El Russell 2000 sube un 0,72 %

Las acciones de Moderna caen un 15,5 % después de que la compañía dijera que planea recortar su presupuesto de investigación y desarrollo en un 20 % aproximadamente Los mercados estadounidenses abren la sesión de efectivo del jueves con un estado de ánimo moderadamente bueno. Cinco minutos después de la apertura, el Nasdaq de Wall Street suma un 0,05 %, mientras que el S&P 500 sube un 0,02 %. El Russell 200 se comporta relativamente bien, sumando un 0,72 %. La atención de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation

Nasdaq-100 Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza un 0,10 % más hoy en relación con el cierre de la sesión del miércoles. Cabe destacar también que las ganancias de hoy han hecho que el índice supere la zona de resistencia, que era la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). El mantenimiento de esta zona a medio plazo podría ser un elemento importante que defina el retorno sostenido del US100 a la tendencia alcista. A medio plazo, en cambio, un punto de apoyo importante puede ser la zona psicológica cercana a las EMA de 100 y 200 días (curva violeta y curva dorada). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Noticias corporativas La cadena de restaurantes McDonald's (MCD.US) ampliará su oferta de menú de 5 dólares en Estados Unidos hasta diciembre. Casi el 80% de todos los franquiciados han votado a favor de ampliar la oferta, según ha informado la empresa. La oferta de 5 dólares comenzó en junio y se esperaba inicialmente que durara sólo unas cuatro semanas, pero se ha convertido en un éxito de ventas para la marca. A pesar de la noticia, las acciones de la empresa bajaron un 0,4% al inicio de la sesión. Las acciones de Moderna (MRNA.US) están cayendo un 15,5% al ​​comienzo de la sesión de hoy después de que la compañía anunciara que tiene la intención de recortar su presupuesto de I+D en aproximadamente un 20% durante los próximos tres años y dejar de fabricar/trabajar en varios productos nuevos. Las acciones de la compañía alcanzaron sus niveles más bajos desde noviembre de 2023. Fuente: xStation

Fuente: xStation Las acciones de Alaska Air (ALK.US) están subiendo un 5% al ​​comienzo de la sesión después de que la compañía aumentara su pronóstico de ganancias por acción para el trimestre actual, citando mejores proyecciones de ingresos y costos de combustible. Las acciones de sus pares Southwest Airlines, American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines también están ganando. PRONÓSTICO PARA EL TERCER TRIMESTRE Beneficios por acción de 2,15-2,25 dólares, previstas entre 1,40 y 1,60 dólares Crecimiento de los ingresos por asiento disponible de ~2%, no se espera crecimiento Costos de combustible por galón de 2,60-2,70 dólares, previstos entre 2,85 y 2,95 dólares Aumento de la capacidad de +2% a +3% RECOMENDACIÓN DE LOS ANALISTAS - Simon Property (SPG.US): Stifel redujo su calificación de las acciones de la compañía a "neutral" desde una "compra" anterior debido al aumento considerable de la acción frente al sector y al sobrepaso significativo del precio objetivo de Stifel. El precio objetivo se fijó en 159 dólares por acción. - Carvana (CVNA.US): Stephens inició la cobertura de los analistas de la compañía con una calificación de "sobreponderación" con un precio objetivo de 190 dólares por acción.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "