APERTURA DE EE. UU.: El US100 se encuentra en una zona de soporte clave al final de la semana 💡

El Nasdaq 100 cae un 0,8 % a primera hora del viernes

Nike cae un 5 % tras los resultados trimestrales

Starbucks bajo presi贸n por las huelgas navide帽as

FedEx escindir谩 su unidad de transporte

Eli Lillly avanza gracias a los d茅biles datos cl铆nicos de Novo Nordisk Los mercados estadounidenses abren la sesi贸n de efectivo del viernes con un 谩nimo dispar. Quince minutos despu茅s de la apertura de Wall Street, el Nasdaq cae un 0,55 %, mientras que el S&P500 cae un 0,14 %. La atenci贸n de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas y los datos del PCE de EE. UU. Se observa volatilidad actual en Wall Street. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq 100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza hoy un 0,8 % por debajo del cierre de ayer. El 铆ndice sigue en una fuerte tendencia alcista, aunque en el momento de escribir este art铆culo el lado de la oferta est谩 volviendo a probar un punto de soporte clave, la EMA de 50 d铆as (l铆nea azul). Desde una perspectiva t茅cnica, parece que la clave para mantener las ganancias puede ser si los alcistas pueden defender esta zona, como lo hicieron dos veces en noviembre. Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Las acciones de Nike (NKE.US) cayeron un 5,2% en las primeras operaciones despu茅s de que el director ejecutivo Elliott Hill advirtiera que los esfuerzos de recuperaci贸n de la compa帽铆a podr铆an perjudicar los resultados a corto plazo. Al mismo tiempo, las acciones de On Holding (ONON.US) cayeron un 3,9%, Lululemon Athletica (LULU.US) un 2,3%, Under Armour (UA.US) un 2% y Foot Locker (FL.US) un 1,5%. Resultados trimestrales de Nike: Ingresos 12.350 millones de d贸lares, -7,7 % interanual, estimados 12.130 millones de d贸lares

Ingresos totales de la marca Nike 11.950 millones de d贸lares, -7,2 % interanual, estimados 11.640 millones de d贸lares

Ingresos por calzado 7.660 millones de d贸lares, -11 % interanual, estimados 7.740 millones de d贸lares

Ingresos por indumentaria 3.740 millones de d贸lares, -1 % interanual, estimados 3.400 millones de d贸lares

Ingresos por equipamiento 544 millones de d贸lares, +14 % interanual, estimados 470,6 millones de d贸lares

Margen bruto 43,6 % frente al 44,6 % interanual, estimado 43,1 %

BPA 78c frente a 1,03 $ interanual, estimado 63c

Ingresos operativos totales de la marca Nike antes de intereses e impuestos (EBIT) 1.900 millones de d贸lares, -18 % interanual, estimado 1.710 millones de d贸lares

Inventarios 7.980 millones de d贸lares frente a 7.980 millones de d贸lares interanuales, estimados 7.650 millones de d贸lares Los sindicatos de baristas de Starbucks Corp (SBUX.US) planean hacer huelga durante cinco d铆as a partir del viernes despu茅s de que la 煤ltima sesi贸n de negociaci贸n llegara a un punto muerto, dijo el grupo. El sindicato representa a los trabajadores de m谩s de 500 de las 10.000 tiendas de Starbucks en Estados Unidos. La acci贸n est谩 actualmente un 1% por debajo. Las acciones relacionadas con las criptomonedas est谩n perdiendo terreno hoy despu茅s de que Bitcoin cayera por debajo de la barrera de los 93.000 d贸lares antes de recortar algunas de sus p茅rdidas en la segunda mitad de la sesi贸n. MicroStrategy (MSTR.US) y Coinbase (COIN.US) bajaron un 2,7% y un 2,3%, respectivamente. Las acciones de FedEx Corp. (FDX.US) subieron un 8,3% despu茅s de que la compa帽铆a dijera que planea escindir su divisi贸n de transporte en una empresa p煤blica separada en un acuerdo que agilizar谩 las operaciones del gigante del transporte mar铆timo. Est谩 previsto que la unidad de carga se convierta en una empresa p煤blica dentro de 18 meses y est茅 valorada en unos 30 mil millones de d贸lares.

